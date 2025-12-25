https://sputnik-abkhazia.ru/20251225/itogi-2025-goda-osnovnye-vneshnepoliticheskie-dostizheniya-svo--1060024016.html

Итоги 2025 года: основные внешнеполитические достижения СВО

Российская СВО на украинском ТВД методично очищает мир от скверны западной "исключительности", формирует новую систему глобальной безопасности. 25.12.2025

Это особенно заметно по итогам 2025 года, в котором российские войска освободили от бандеровцев свыше 300 населенных пунктов и 6300 квадратных километров. Невзирая на отчаянное сопротивление противника, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Российская СВО на украинском ТВД методично очищает мир от скверны западной "исключительности", формирует новую систему глобальной безопасности. Это особенно заметно по итогам 2025 года, в котором российские войска освободили от бандеровцев свыше 300 населенных пунктов и 6300 квадратных километров. Невзирая на отчаянное сопротивление противника.В "сухом остатке" 2025 года (хронологически):Уходящий четвертый год российской спецоперации был непростым. Заместитель командующего силами НАТО генерал Майк Келлер 19 декабря в Висбадене заявил: после решения президента США Дональда Трампа прекратить прямые "пожертвования" Киеву помощь оружием и боеприпасами в 2025 году не сократилась. Союзники по НАТО отправили украинской армии 220 тыс. тонн военной помощи – это 500 самолетов, 9 тыс. грузовиков и 1800 железнодорожных вагонов. Кроме польского Жешува, второй логистический центр НАТО для поставок оружия на Украину создается в Румынии, и будет готов в январе.Безрассудное продолжение поставок ВСУ натовского оружия для продолжения войны убеждает: на Украине коренные противоречия России и стран Запада могут быть окончательно и бескомпромиссно (надежно) разрешены только военным путем – полным разгромом прокси-войск НАТО, и демонтажом всех основ бандеровской "Анти-России".Кратко о главномВ январе началось российское наступление по всей линии фронта, состоялось освобождение города Курахово и других важных укрепрайонов ВСУ – Великой Новоселки и Константинополя. Покровское направление трансформировалось в Днепропетровское. Началась активная "демилитаризация" энергетики противника.В феврале активизировались наступательные действия российских войск в Запорожье и Харьковской области (Купянск), сжалось "огненное кольцо" вокруг временно оккупированной ВСУ Суджи в Курском приграничье. Помощь нескольких батальонов северокорейского спецназа (в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР) позволила быстрее поставить точку в бандеровской авантюре. Информация из Москвы и Пхеньяна о совместных боевых операциях на Западе вызвала шок, подобный удару ядерным оружием по странам альянса.Новая администрация США яснее осознала: бесконечные поставки оружия Киеву не приводят к победам, стимулируют развитие международного "черного рынка", раскручивают маховик терактов и военных конфликтов – на территории Евросоюза и Соединенных Штатов. Начались переговоры Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде по широкому кругу проблем, включая Украину. Трамп устроил в Белом доме "выволочку" Зеленскому, у которого "нет карт". Геополитическая инерция помешала оперативно перестроиться европейским союзникам США, многие страны ЕС оказались на распутье. Однако история уже предопределена.В марте завершился разгром противника в приграничье Курской области, где за семь месяцев было уничтожено более 75 тысяч военнослужащих ВСУ и НАТО. С боями началось формирование зоны безопасности на украинской территории – в сопредельной Сумской области.Вместе с тем Москва не забыла о проблемах безопасности в Мировом океане: в марте состоялись военно-морские учения Индии и России "Индра Нэви – 2025", а также совместные маневры кораблей и морской авиации России, Ирана, Китая "Морской пояс безопасности – 2025" в северной части Индийского океана (противодействие терроризму, охрана морских коммуникаций).В апреле российские войска активно расширяли плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, продвигались на Сумском и Северском направлениях. Начался "марафон" массированных ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ в Киеве. Противник попытался ответить "танкерной войной" на Балтике и в других регионах. "Мышиная возня" натовских "миротворцев" на Украине вряд ли когда-нибудь превратит последнюю в "стального дикобраза", ведь России он совершенно ни к чему.В мае Российская армия прочно удерживала стратегическую инициативу на всех участках фронта, в Донбассе – вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, и 21 мая пересекла ее, взломав мощный укрепрайон ВСУ в селе Богатырь. Расширена российская зона изоляции в районе Антоновского моста в Херсоне.В июне российские войска за десять дней освободили 12 населенных пунктов в Сумской области. Жестко пресекли попытки появления украинских диверсантов и разведывательной аппаратуры на острове Змеиный в Черном море. Российский ракетный корвет "Бойкий" впервые провел через Ла-Манш курсом в балтийские порты танкеры "теневого флота" для загрузки российской нефтью. "Попутно" президент РФ Владимир Путин напомнил Западу: "Россия занимает четвертое место по ВВП в мире и первое – в Европе". Совсем неплохо для четвертого года прокси-войны с Западом.Июньский саммит НАТО в Гааге проходил под "демоническим" давлением США: обозначены новые цели и цены членства в "клубе самоубийц". Трамп потребовал от стран альянса ежегодно выделять на военные расходы 5 % ВВП. Планка непреодолимая, даже для локомотива европейской экономики – Германии. И "украинский акцент" в Гааге практически отсутствовал.В июле ВС России освободили город Часов Яр, который считался неприступной "фортецией" ВСУ. Российские войска заметно продвинулись в Запорожской области, освободили Каменское и Малиновку, развили оперативную инициативу в районах Гуляйполя и Орехова. Заметим, от Каменского до города Запорожье по прямой – 24 км.Июльский рекорд СВО – 728 беспилотников и 13 ракет: массированный удар пришелся по авиабазам, другим военным объектам, каналам "жизненно важных поставок западного оружия". Горящие арсеналы и предприятия ВПК в Киеве, военные аэродромы в Ивано-Франковске, Черновцах, Луцке, Житомире – стали суровым предупреждением сопредельным странам НАТО: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Неслучайно Владимир Путин 3 июля заявил Дональду Трампу: в украинском конфликте "Россия будет добиваться поставленных целей". И не только здесь.В акваториях Каспийского и Балтийского морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов 23 – 27 июля состоялось оперативное учение ВМФ России "Июльский шторм". Были успешно синхронизированы силы Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Нестандартные задачи в морях и океанах решали более 15 тысяч военнослужащих, с привлечением более 150 кораблей, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов.В августе Российская армия совершила наступательный рывок в Запорожской области. Штурмовики группировки войск "Днепр" взломали мощный укрепрайон ВСУ в Малой Токмачке – на окраине города Орехов, закрепились в населенных пунктах Плавни и Степногорск. Состоялся прорыв ВС России на Краматорском направлении. Российский огненный шторм лучше слов убеждает западных политиков, стратегов, киевских марионеток в бессмысленности военного противостояния с РФ, жестко формирует контуры нового мира.Россия сняла самоограничения ДРСМД. МИД РФ 4 августа констатировал несовместимость размещения в Европе и АТР наземных американских ракет средней и меньшей дальности с односторонним мораторием России на развертывание аналогичных вооружений. У Москвы есть свой вариант "мира через силу". Коллективный Запад со страхом ожидает российских мер военно-технической компенсации. В перспективе (начиная с декабря 2025 года) на европейском и азиатском ТВД появятся серийные БРСД "Орешник", сухопутные "Калибры" и "Цирконы".Мечты ЕС о поражении России сменились глубокой депрессией. Саммит России и США в Анкоридже 16 августа показал: есть шанс на мирное урегулирование. И все же, красная дорожка для Путина в Китае 31 августа была длиннее и шире, чем в США.В сентябре Запад признал обреченность своего проекта "Закрытое небо над Украиной", и крайне низкую вероятность поставок Киеву американских крылатых ракет "Томагавк"). Варшавский еженедельник Myśl Polska транслировал отчаяние: "Русские готовятся взять под контроль переправы через Днепр".В октябре Вооруженные силы РФ нанесли новый рекордный по масштабу удар 700 дронами и 52 ракетами с географическим акцентом на Ивано-Франковск и Львов. Сформировали Купянский "котел", 9 октября вошли в Северск, а 20 октября – в Мирноград.Немногим ранее, 6 – 15 октября на полигоне в индийском штате Раджастан, сопредельном с Пакистаном, состоялись маневры "Индра-2025". Подразделения объединенной группировки войск совершенствовали системы связи и управления, тактику контртеррористических операций. Отрабатывали оперативную совместимость, обменивались боевым опытом.Для достижения стратегических целей СВО важны и два других события. Москва 8 октября ратифицировала межправительственное соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве. Госдепартамент США оперативно выразил возмущение перспективой поставок на Остров Свободы современных военных систем российского производства. 27 октября в Москве ратифицирован договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Администрация США – в тревоге: Россия усилила ПВО Венесуэлы зенитными ракетными комплексами "Бук" и "Панцирь". Каракас может получить ракеты большой дальности, включая "Орешник".В ноябре освобожден Купянск. Продолжали кипеть "котлы" для ВСУ в Северске и Покровске. Мы наблюдали активное продвижение российских войск в Донбассе (Константиновка) и в Запорожье – в районе Гуляйполя.Оперативное, технологическое и огневое превосходство ВС России, методичное давление по всей линии фронта – принесли ожидаемый результат: ускорение стратегической наступательной операции, освобождение от противника в ноябре более 700 кв. км территории, десятков населенных пунктов. С другой стороны, системные провалы ВСУ/НАТО в Судже, Купянске, Северске, Покровске, Гуляйполе – обнажили суровую истину: Запад терпит поражение в прокси-войне с Россией. Этот вывод подтвердила "тошнотворная" встреча 22 ноября министра армии США Дэниела Дрисколла с чиновниками ЕС.Декабрь добивает натовские надежды на "разворот" украинских событий: 1-го – российские войска освободили город Волчанск, 10-го – город Северск. ВС России уверенно продвигаются вперед на нескольких участках фронта. Методично выравнивают "карманы" и ликвидируют "котлы" – в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях. Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря подтвердил, что цели СВО будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем.Российский президент Владимир Путин 4 – 5 декабря посетил Индию с государственным визитом, по приглашению Нарендры Моди. Этот визит – свидетельство высокого авторитета России в мире, и окончательного провала "украинского проекта" НАТО. Активизация мирных переговоров в Европе под руководством Вашингтона происходит от невозможности изменить реальность на поле боя. Закономерным выглядит появление 5 декабря новой Стратегии национальной безопасности США. Приоритетами становятся: нерасширение НАТО в Европе, восстановление условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности в отношениях с Россией.США проиграли основную "партию", и стремятся быстрее достичь компромиссного мира. Европейцы медлят, потому что такой мир для них означает не абстрактное поражение, а тектоническое потрясение всей опереточной структуры ЕС и НАТО. О многом говорит судорожно выделенный киевскому режиму декабрьский кредит ЕС в объеме 90 млрд евро – для продолжения боевых действий. Европейские "картонные ястребы" не посмели украсть замороженные государственные активы России, которая уничтожила на украинском ТВД более 10 тысяч натовских "добровольцев", и готова "воевать до последнего шведа".С активным участием Вооруженных сил в 2025 году Россия окончательно вернула себе статус суверенитета. Американская газета Politico констатировала: инициатива в мирных переговорах и гарантии безопасности Украины – находятся в руках Владимира Путина. Расширение НАТО на Восток закономерно вызвало расширение России на Запад – прямое и геополитическое.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

