Sputnik недели: послание президента, конкурс "Молодые лидеры" и подготовка к Новому году

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 22 по 28 декабря. 28.12.2025, Sputnik Абхазия

О том, с чем обратился к Парламенту президент Абхазии Бадра Гунба, какие основные векторы развития государства он обозначил, сколько денег получат села страны в 2026 году, какие решения приняли депутаты Народного собрания на заседании, как прошло открытие главной елки Абхазии, читайте в материале Sputnik.Речь президентаПрезидент Абхазии Бадра Гунба выступил с посланием к Народному собранию 26 декабря. В своей почти двухчасовой речи он затронул, в том числе вопросы, касающиеся экономики, здравоохранения, социальной политики, политического кризиса прошлого года, внешней и внутренней политики, важности сохранения абхазского языка, культуры и национальной идентичности.Он подчеркнул и то, что развитие Абхазии неразрывно связано с укреплением союзнических отношений с Россией, которая оказывает республике всестороннюю поддержку.По его словам, союз с Россией является ключевой гарантией безопасности Абхазии, фундаментом устойчивого развития и важнейшим условием для продвижения страны на международной арене.Особое внимание президент уделил теме энергетики. Он рассказал о планах модернизации этой отрасли, поддержке экономики и развитии медицины.По словам главы государства, в рамках первого этапа 2026 года в многоквартирных домах Абхазии планируется установить около 23 тысяч приборов учета, на что будет направлено порядка 940 млн рублей.Часть средств будет выделена компанией "Черноморэнерго", а 500 млн рублей — за счет финансов, полученных от приватизации курортного объекта в Гагрском районе.На втором этапе планируется установить более 37 тысяч счетчиков в частных жилых домах, стоимость проекта составит 1 млрд рублей. Президент поручил правительству подготовить предложения по диверсификации энергоисточников и проработать внедрение альтернативных источников энергии.В контексте развития абхазского языка Гунба назвал первоочередным шагом издание учебников нового поколения, основанных на современном коммуникативном методе и передовых технологиях, адаптацию учебного материала к уровню знания языка учащегося, а также определение единых образовательных стандартов.Президент также сообщил о работе по восстановлению объектов культуры и благоустройству городов при поддержке России. В этом году была восстановлена Национальная картинная галерея и Центральный выставочный зал, благоустроена зона отдыха на Сухумской горе, завершена полная реконструкция бульвара в Новом районе столицы с заменой коммуникаций, установкой новых детских площадок и зон отдыха.По словам президента, Абхазия обладает значительным логистическим потенциалом, который необходимо реализовать. Среди приоритетов он назвал развитие транспортно-логистической системы и организацию транзитного коридора для международного товарооборота.Глава государства добавил, что развитие мультимодальных перевозок станет ключевым шагом на пути интеграции Абхазии в региональные и международные торговые отношения. В 2026 году планируется увеличить пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте не менее чем на 20% и довести объем грузооборота в морских портах до рекордных показателей.Наступающий 2026 год президент объявил годом села и распорядился выделить по одному миллиону рублей каждому селу республики.Он также подчеркнул, что в условиях стремительного прогресса и отрыва людей от корней абхазское село поможет сохранить народ и страну, не допустив рассеяния по миру.День энергетикаВ прошлый понедельник энергетики Абхазии отметили свой профессиональный праздник. Президент Бадра Гунба поздравил работников этой отрасли и подчеркнул, что энергетика — одна из ключевых и стратегически важных отраслей Абхазии.Глава государства отметил, что от труда энергетиков зависит стабильная экономика, функционирование социальных учреждений, комфорт и благополучие каждого дома и семьи.В честь праздника президент присвоил почетные звания "Заслуженный энергетик Республики Абхазия" работникам энергоотрасли Осману Байрамову, Станиславу Булия, Гарри Багателия, Гиули Вахания, Георгию Ганделяну.Осмотр батальонаПрезидент республики посетил Первый отдельный мотострелковый батальон Минобороны Абхазии, сообщили в пресс-службе главы государства 22 декабря.Он ознакомился с условиями несения службы, проверил ход боевой подготовки, пообщался с солдатами срочной службы и осмотрел помещения части.Гунба сказал, что по его поручению в ближайшее время строители проведут осмотр помещений подразделения и приступят к обновлению кровли и другим необходимым работам.Вечер памяти АрдзинбаВечер памяти Владислава Ардзинба прошел в Госкомитете по репатриации во вторник, 23 декабря.Мероприятие, организованное Общественной палатой, посетила супруга первого президента Светлана Джергения, члены правительства, ветераны.Участники встречи поделились своими историями, связанными с национальным лидером.Ветераны войны подчеркнули, что абхазскому народу повезло, когда в самый тяжелый и судьбоносный момент республику возглавил именно Владислав Ардзинба. Его авторитет был беспрекословным, отметили участники встречи.Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, доктор исторических наук, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.2025 год в Абхазии объявлен годом Владислава Ардзинба, 14 мая ему исполнилось бы 80 лет. К юбилейной дате весь год в стране проходили памятные мероприятия.Сессия ПарламентаДепутаты Парламента Абхазии провели заседание в пятницу, 26 декабря и приняли решения по ряду законопроектов.Одним из них стала ратификация протокола соглашения с Россией о софинансировании заработной платы сотрудникам Министерства внутренних дел Абхазии.Этот документ был подписан в 2020 году в дополнение Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией 2014 года.Документ предусматривает повышение денежного довольствия в 2025 году на 30%, в 2026 — на 22%, в 2028 — еще на 16%. Общая сумма на реализацию данного протокола составляет более 60 миллионов рублей, отметил Шамба.В первом чтении также парламентарии проголосовали за постановление об отмене льгот на предоставление коммунальных услуг для военнослужащих, работников прокуратуры и должностных лиц таможенных органов.Необходимость принятия законопроекта обусловлена сложной ситуацией в энергетической отрасли, низким уровнем собираемости платы за электроэнергию и большим количеством льготников по оплате электроэнергии.Общее количество льготников — 7227 человек. При этом льготы сохранятся для семей умерших военнослужащих, работников прокуратуры и должностных лиц таможенных органов.Знакомство и сотрудничествоВопросы сотрудничества обсудили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и новый глава Миссии МККК в республике Валерия Джемелло, сообщила пресс-служба МИД Абхазии.Во встрече принял участие завершающий свою работу на посту главы Миссии Чынгыз Райымбеков, который рассказал об основных направлениях деятельности МККК в Абхазии и итогах работы за время своего пребывания в этой должности.Олег Барциц поблагодарил Чынгыза Райымбекова, подчеркнув значимость реализованных гуманитарных инициатив, и пожелал успехов Валерии Джемелло в дальнейшей деятельности.Новый глава Миссии МККК в Абхазии приступит к работе 12 января 2026 года.Молодые лидерыЛучших "Молодых лидеров" 2025 года назвали в Сухуме в субботу, 27 декабря.Специальная комиссия выбрала лучших молодых работников министерств, госкомитетов, местных администрации, аппаратов Парламента и Кабмина, Генпрокуратуры, Нацбанка и АГТРК.Кроме того, комиссия определила лучшего спортсмена 2025 года. Им стал Инал Гаделия. Премию ему вручил президент Бадра Гунба.Новогоднее настроениеАбхазия готовится встретить новый 2026 год. Во вторник, 23 декабря в столице республики торжественного зажгли главную елку страны.Праздничное дерево в этом году новая, она на 12 метров выше своей предшественницы. Для нее купили новые игрушки.Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.Традиционно площадь украсили новогодней иллюминацией, построили специальные фотозоны, открыты павильоны с угощениями, организовали праздничный концерт, в котором участвуют звезды абхазской эстрады, хореографические коллективы и диджей.В девяти микрорайонах столицы также установят елки и проведут праздничные мероприятия.ПохолоданиеВ конце недели в Сухуме и в предгорных районах Абхазии местами пошел первый этой зимой снег.Как ранее сообщали синоптики, на побережье Абхазии наблюдается заток холода с северо-запада, местами дождь, дождь со снегом. В горах обильный снег.

