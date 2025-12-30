Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу "Аԥыза қәыԥш": ари ахьӡ ҵакы атәы иаԥсахаз рыҿцәажәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Боксер года. Интервью с Харитоном Агрба
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Год села в Абхазии. Как государству повысить уровень жизни в деревнях?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
18:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
18:12
18 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
19:00
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аси амандаринқәеи: ахьҭа ацитрус ишаныԥшуа атәы аҵарауаҩ иҿцәажәараҿы
21:05
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
21:12
18 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа бызшәа иахәҭоу аҭыԥ ааннакыларц иҟаҵатәу: арҵаҩы лгәаанагара
13:04
15 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
13:19
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ажурналистцәа реидгыла аҳамҭа Арӡынба ишықәс еихшьаало: иалкаахаз рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:02
3 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Послание президента Парламенту: жилье нуждающимся – объединение программ
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
18:04
14 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
18:35
6 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
18:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аҽазыҟаҵарақәа: ҭаацәарак аҿырԥштәы
21:04
14 мин
Аицәажәара
Аботаникатә баҳча аҵиаақәа аӡын ишазыҟаҵоу: аиҳабы ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Погода на январь в Абхазии: комментарий метеоролога
21:35
6 мин
Радио
Итоги турсезона 2025: интервью с блогером
21:41
19 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/yubileynyy-2025-god-pora-podvodit-itogi-1060148135.html
Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги
Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги
Sputnik Абхазия
Это уже традиция – пытаться подводить итоги за прошедший год. Благо, есть отправная точка, собственный прогноз на теперь уже почти прошедший год. 30.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-30T18:51+0300
2025-12-30T18:51+0300
абхазия
мнение
авторы
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1c/1060116331_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5c3fc1ab131f37c3d9080e5faa6f8ef8.jpg
Это уже традиция – пытаться подводить итоги за прошедший год. Благо, есть отправная точка, собственный прогноз на теперь уже почти прошедший год. Алексей Ломия, SputnikЭто, правда, интересно, насколько у тебя получилось предугадать развитие событий, насколько смешным и наивным или, наоборот, точным оказался твой прогноз.Конечно же, главное – это сложная геополитическая ситуация. И даже маленькая Абхазия, увы, не может строить свое государство в отрыве от того, что происходит вокруг. Очень жаль, но мой осторожный оптимизм, связанный с окончанием специальной военной операции, не сбылся. Я очень рассчитывал, что новый президент США Дональд Трамп, прагматик и бизнесмен, который любит жизнь, и хорошую жизнь, образно говоря, хлопнет по столу и подстегнет марионеточный режим Зеленского к справедливому миру. Естественно, с учетом вполне объективных требований России.Еще и еще раз следует повториться, очередной "Минск 3" Россию не устроит. Ей нужны вполне внятные, юридически оформленные гарантии нерасширения враждебного блока НАТО. Россию не устроит нахождение у границ столь озлобленной и столь вооруженной Западом Украины. Только нейтральный статус Украины, обеспечение прав русских, восстановление статуса Украинской православной церкви могут стать отправными точками для мирного урегулирования. Но, к великому сожалению, европейцы и особенно их лидеры сделали все, чтобы конфликт продолжился. И даже Трампу пока не удалось остудить непонятно на чем основанный военный пыл увядающей Европы. События последнего месяца опять вывели на повестку мирные переговоры, но уж слишком несовместимы позиции у России и Украины, подстегиваемой западным военным лобби.Вторым основным пожеланием на предыдущий год у меня было достижение некоего консенсуса в нашем обществе. Выборы состоялись, новый президент вступил в должность и вроде бы освежил политическую элиту. Мы видим новые лица в министерских креслах, много молодежи. Очень хочется верить, что у них получится выстроить правильную работу. И сразу хочу отметить успехи. Мы стали забывать про графики веерных отключений электроэнергии. Это дорогого стоит. Значит, можно было правильно понять логику потребления и своевременного закупа трафика из России. Да и собираемость оплаты за электроэнергию возросла до такой степени, что "Черноморэнерго" само закупило переток. Это из положительного, что бросается в глаза. Жаль, что в объединении общества особых успехов не наблюдается. Все еще, увы, кипят страсти. Тут и неуемные амбиции политиков, и неумелые, неприемлемые для нас политтехнологии.Курортный сезон в целом был удачным. Даже несмотря на то, что в самом его начале вспыхнули никому не нужные "доширачные" скандалы, турист к нам поехал, хоть и значительно в меньшем количестве, чем нам хотелось бы. Наверное, впервые за весь послевоенный период мы можем сказать, что предложение превысило спрос. Есть над чем призадуматься, есть чем заняться в развитии туриндустрии. Потенциал необычайно велик, просто надо предпринимать правильные шаги.Открытие аэропорта, запуск электропоезда "Диоскурия", преображение столицы и других населенных пунктов, повышение пенсий определенным категориям граждан, заработной платы учителям, медикам и правоохранителям и многое другое вселяет некий оптимизм.Поступательное движение вперед – и развитие неминуемо придет, если мы вовремя поймем, что одной политикой жить невозможно. Чем больше людей будут заняты реальными делами, тем лучше будет для всех. С наступающим Новым 2026 годом!
https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/ochen-dolgiy-god-neveselye-itogi-no-est-nadezhda-1053318096.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/1059905352.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251028/sezon-2025-zavyshennye-ozhidaniya-i-rezultat-1058576063.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1c/1060116331_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_429109ffc95f4bb93ca2bf88e35d27a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, мнение, авторы, колумнисты
абхазия, мнение, авторы, колумнисты

Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги

18:51 30.12.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПраздничная новогодняя атмосфера в г.Сухум
Праздничная новогодняя атмосфера в г.Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Это уже традиция – пытаться подводить итоги за прошедший год. Благо, есть отправная точка, собственный прогноз на теперь уже почти прошедший год.
Алексей Ломия, Sputnik
Это, правда, интересно, насколько у тебя получилось предугадать развитие событий, насколько смешным и наивным или, наоборот, точным оказался твой прогноз.
Конечно же, главное – это сложная геополитическая ситуация. И даже маленькая Абхазия, увы, не может строить свое государство в отрыве от того, что происходит вокруг. Очень жаль, но мой осторожный оптимизм, связанный с окончанием специальной военной операции, не сбылся.
Я очень рассчитывал, что новый президент США Дональд Трамп, прагматик и бизнесмен, который любит жизнь, и хорошую жизнь, образно говоря, хлопнет по столу и подстегнет марионеточный режим Зеленского к справедливому миру. Естественно, с учетом вполне объективных требований России.
Обстановка вокруг правительственного комплекса в Сухуме_фл - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2024
Очень долгий год: невеселые итоги, но есть надежда
31 декабря 2024, 09:00
Еще и еще раз следует повториться, очередной "Минск 3" Россию не устроит. Ей нужны вполне внятные, юридически оформленные гарантии нерасширения враждебного блока НАТО. Россию не устроит нахождение у границ столь озлобленной и столь вооруженной Западом Украины. Только нейтральный статус Украины, обеспечение прав русских, восстановление статуса Украинской православной церкви могут стать отправными точками для мирного урегулирования.
Но, к великому сожалению, европейцы и особенно их лидеры сделали все, чтобы конфликт продолжился. И даже Трампу пока не удалось остудить непонятно на чем основанный военный пыл увядающей Европы. События последнего месяца опять вывели на повестку мирные переговоры, но уж слишком несовместимы позиции у России и Украины, подстегиваемой западным военным лобби.
Вторым основным пожеланием на предыдущий год у меня было достижение некоего консенсуса в нашем обществе. Выборы состоялись, новый президент вступил в должность и вроде бы освежил политическую элиту. Мы видим новые лица в министерских креслах, много молодежи. Очень хочется верить, что у них получится выстроить правильную работу.
И сразу хочу отметить успехи. Мы стали забывать про графики веерных отключений электроэнергии. Это дорогого стоит. Значит, можно было правильно понять логику потребления и своевременного закупа трафика из России. Да и собираемость оплаты за электроэнергию возросла до такой степени, что "Черноморэнерго" само закупило переток. Это из положительного, что бросается в глаза. Жаль, что в объединении общества особых успехов не наблюдается. Все еще, увы, кипят страсти. Тут и неуемные амбиции политиков, и неумелые, неприемлемые для нас политтехнологии.
Батал Мушба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2025
В Абхазии
Мушба: Абхазия впервые оплатила коммерческий переток за счет собранной оплаты за свет
21 декабря, 08:29
Курортный сезон в целом был удачным. Даже несмотря на то, что в самом его начале вспыхнули никому не нужные "доширачные" скандалы, турист к нам поехал, хоть и значительно в меньшем количестве, чем нам хотелось бы. Наверное, впервые за весь послевоенный период мы можем сказать, что предложение превысило спрос. Есть над чем призадуматься, есть чем заняться в развитии туриндустрии. Потенциал необычайно велик, просто надо предпринимать правильные шаги.
Открытие аэропорта, запуск электропоезда "Диоскурия", преображение столицы и других населенных пунктов, повышение пенсий определенным категориям граждан, заработной платы учителям, медикам и правоохранителям и многое другое вселяет некий оптимизм.
Поступательное движение вперед – и развитие неминуемо придет, если мы вовремя поймем, что одной политикой жить невозможно. Чем больше людей будут заняты реальными делами, тем лучше будет для всех. С наступающим Новым 2026 годом!
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2025
Сезон 2025: завышенные ожидания и результат
28 октября, 19:30
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0