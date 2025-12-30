https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/yubileynyy-2025-god-pora-podvodit-itogi-1060148135.html

Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги

Юбилейный 2025 год: пора подводить итоги

30.12.2025, Sputnik Абхазия

Это уже традиция – пытаться подводить итоги за прошедший год. Благо, есть отправная точка, собственный прогноз на теперь уже почти прошедший год. Алексей Ломия, SputnikЭто, правда, интересно, насколько у тебя получилось предугадать развитие событий, насколько смешным и наивным или, наоборот, точным оказался твой прогноз.Конечно же, главное – это сложная геополитическая ситуация. И даже маленькая Абхазия, увы, не может строить свое государство в отрыве от того, что происходит вокруг. Очень жаль, но мой осторожный оптимизм, связанный с окончанием специальной военной операции, не сбылся. Я очень рассчитывал, что новый президент США Дональд Трамп, прагматик и бизнесмен, который любит жизнь, и хорошую жизнь, образно говоря, хлопнет по столу и подстегнет марионеточный режим Зеленского к справедливому миру. Естественно, с учетом вполне объективных требований России.Еще и еще раз следует повториться, очередной "Минск 3" Россию не устроит. Ей нужны вполне внятные, юридически оформленные гарантии нерасширения враждебного блока НАТО. Россию не устроит нахождение у границ столь озлобленной и столь вооруженной Западом Украины. Только нейтральный статус Украины, обеспечение прав русских, восстановление статуса Украинской православной церкви могут стать отправными точками для мирного урегулирования. Но, к великому сожалению, европейцы и особенно их лидеры сделали все, чтобы конфликт продолжился. И даже Трампу пока не удалось остудить непонятно на чем основанный военный пыл увядающей Европы. События последнего месяца опять вывели на повестку мирные переговоры, но уж слишком несовместимы позиции у России и Украины, подстегиваемой западным военным лобби.Вторым основным пожеланием на предыдущий год у меня было достижение некоего консенсуса в нашем обществе. Выборы состоялись, новый президент вступил в должность и вроде бы освежил политическую элиту. Мы видим новые лица в министерских креслах, много молодежи. Очень хочется верить, что у них получится выстроить правильную работу. И сразу хочу отметить успехи. Мы стали забывать про графики веерных отключений электроэнергии. Это дорогого стоит. Значит, можно было правильно понять логику потребления и своевременного закупа трафика из России. Да и собираемость оплаты за электроэнергию возросла до такой степени, что "Черноморэнерго" само закупило переток. Это из положительного, что бросается в глаза. Жаль, что в объединении общества особых успехов не наблюдается. Все еще, увы, кипят страсти. Тут и неуемные амбиции политиков, и неумелые, неприемлемые для нас политтехнологии.Курортный сезон в целом был удачным. Даже несмотря на то, что в самом его начале вспыхнули никому не нужные "доширачные" скандалы, турист к нам поехал, хоть и значительно в меньшем количестве, чем нам хотелось бы. Наверное, впервые за весь послевоенный период мы можем сказать, что предложение превысило спрос. Есть над чем призадуматься, есть чем заняться в развитии туриндустрии. Потенциал необычайно велик, просто надо предпринимать правильные шаги.Открытие аэропорта, запуск электропоезда "Диоскурия", преображение столицы и других населенных пунктов, повышение пенсий определенным категориям граждан, заработной платы учителям, медикам и правоохранителям и многое другое вселяет некий оптимизм.Поступательное движение вперед – и развитие неминуемо придет, если мы вовремя поймем, что одной политикой жить невозможно. Чем больше людей будут заняты реальными делами, тем лучше будет для всех. С наступающим Новым 2026 годом!

