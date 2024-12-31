https://sputnik-abkhazia.ru/20241231/ochen-dolgiy-god-neveselye-itogi-no-est-nadezhda-1053318096.html

Очень долгий год: невеселые итоги, но есть надежда

Очень долгий год: невеселые итоги, но есть надежда

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 31.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-31T09:00+0300

2024-12-31T09:00+0300

2024-12-31T09:00+0300

абхазия

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/0f/1052872201_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c1aba87ffdcb734bb0f07aae352dc841.jpg

Алексей Ломия, SputnikНедавно одна моя хорошая знакомая прислала мне ссылку. Учитывая, сколько сейчас в сети мошенников, я с большой осторожностью открываю незнакомые "линки", чтобы не попасть под жернова шпионских программ и не запустить к себе какой-нибудь вирус. Но, присмотревшись внимательно, я понял, что она порекомендовала мне перечитать собственную статью, которую я опубликовал в самом начале 2024 года. В ней я сетовал на то, что год начинается с каких-то нехороших событий и высказал опасения, что, как говорится по приметам, как год начнется, так и пройдет. Видимо, впечатлившись навалившимися на весь мир катаклизмами, и на нашу маленькую Абхазию в частности, она решила, что это именно я напророчил такое. Могу точно сказать, что никаких сверхспособностей не имею, с какими-то высшими силами не дружу и уж тем более не хотел и не хочу, чтобы сценарий развивался именно так – с ярким отрицательным окрасом. Наоборот, порой даже слишком наивно, мечтаю, чтобы все невзгоды остались позади, чтобы в нашем будущем нас ждали только хорошие события.Каскад потрясенийИ ведь на самом деле, 2024-й отметился просто каскадом каких-то потрясений, природных аномалий. Тут и землетрясения в Турции, и ураганы в США, и наводнения с селевыми потоками в Испании, вызванные затяжными дождями.Из-за этого даже Россия попала в очень затруднительное положение, так как сама находится в состоянии продолжающейся на Украине специальной военной операции. К тому же теперь надо решать вопросы нахождения на территории Сирии российских военных баз, которые играли и играют ключевую роль в логистике для интересов России в Африке и были сильным сдерживающим фактором на Ближнем Востоке.В небесах, на земле и на море...Неутешительная статистика авиакатастроф, число которых стало неоправданно высоким, ухудшает репутацию пассажирских авиаперелетов. Все чаще и чаще начинаешь задумываться о том, стоит покупать авиабилет или лучше все-таки воспользоваться другими способами передвижения. Что уж говорить, когда только в конце когда произошло сразу четыре инцидента с крушениями самолетов и многочисленными жертвами. Да что там воздух, беда подкралась и с моря. Страшно предположить, какими последствиями еще обернется для всего черноморского побережья разлившееся мазутное пятно, которое образовалось от крушения сразу двух танкеров вблизи Керченского пролива?Пора ломать традициюДругими словами, 2024 год, который был високосным, в полной мере подтвердил поверье, что в такой период всегда неспокойно. В чем сила этой даты – 29 февраля, которая бывает раз в четыре года, мне сложно понять. Знаю человека, который родился именно в этот день. Вполне себе хороший человек, никаких странностей за ним не отмечено.Даже в моей маленькой Абхазии не обошлось без катаклизмов. Очередной виток политической турбулентности привел к отставке президента. И это не самое плохое, что могло случиться, ведь выборы и без того должны были состояться совсем скоро. Меня очень тревожит, что это становится уже какой-то нехорошей традицией, в новейшей истории Абхазии уже третий президент уходит с поста под давлением. С чем бы ни были связаны такие события, я убежден, что это откидывает нас на десятилетия назад. Пора бы нам научиться выбирать такого президента, который будет настолько самоотверженно защищать интересы нашего государства и всего народа в целом, не разделяя людей на своих и чужих, что ни у кого и мысли не возникнет вынуждать его уйти с должности раньше конституционного срока.С Новым не високосным!Но хватит о грустном! Ведь 2025 год будет хорошим, мы же верим в это и всегда желаем друг другу именно такого. Я верю, что выборы у нас пройдут в спокойной, но конкурентной обстановке. Что мы не перейдем через красные линии, что будем сдержанны в эмоциях. Что примем любые итоги, даже если они будут не в пользу того или иного кандидата. Пусть во главе государства встанет такой человек, который сможет выправить очень непростую ситуацию в экономике и в энергетике. Который укрепит взаимовыгодные отношения с нашим главным другом и партнером – с Россией. Который найдет правильные решения в кадровых вопросах. Который приведет общество к консенсусу и согласию.Очень хотелось бы, чтобы закончилась специальная военная операция. И именно так, как было задумано, чтобы все ее цели были достигнуты и задачи были выполнены в полном объеме. От этого зависит судьба не только России, но и но и всей планеты Земля.С Новым не високосным годом! Мира и добра всем!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/god-trevog-i-nadezhd-vzglyad-na-bolshoy-mir-iz-malenkoy-abkhazii-1049677338.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/abkhaziya-budet-vystraivat-dipotnosheniya-s-lyubym-legitimnym-pravitelstvom-sirii-1053108221.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/rezhim-chs-federalnogo-urovnya-obyavlen-iz-za-razliva-mazuta-v-chernom-more-1053275675.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

абхазия, мнение, авторы, колумнисты