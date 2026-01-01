Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Сказки, мелодрамы и приключения: что посмотреть в новогодние выходные
Сказки, мелодрамы и приключения: что посмотреть в новогодние выходные
"Елки 12"Девятилетний Ваня узнает, что его родители в шаге от развода и решает это исправить. Он отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде – не дать семье распасться."Мышиный переполох"Семья мышей готовится к Рождеству, но праздник им портят незваные гости, которые переехали в дом, который они считают своим. Мыши не собираются уступать "наглецам" и делают все для того, чтобы их прогнать."Рождественские истории Астрид Линдгрен"Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больнице, но скука волшебным образом превращается в увлекательное приключение. Этому помогли подаренные необычные старинные часы, которые перенесли детей в мир сказок."Мой тайный Санта"Мать-одиночка Тейлор теряет работу в канун Рождества, и у нее не хватает денег для оплаты обучения дочери в школе сноубординга. От безысходности она соглашается на необычную для нее работу – побыть Санта-Клаусом на торжествах в горнолыжном курорте.Тейлор перевоплощается в сказочного героя, и никто, кроме одного молодого менеджера отеля, даже не догадался о хитрости героини."Рождественский спектакль"Для работницы библиотеки предстоящее Рождество – это еще один скучный праздник, проведенный в одиночестве. Все меняется, когда она случайно сталкивается с агентом ФБР на задании."Через год в это же время"Минни и Куинн родились 1 января 1990 года в одной и той же лондонской больнице. Куинн появился на свет на пару минут раньше и получил имя, которым мать Минни собиралась назвать свою дочь. Минни убеждена в том, что вместе с именем он украл и ее удачу. Их жизни сложились совершенно по-разному, но годы спустя судьба снова сталкивает их вместе."Новогодняя история зверушек"Это сказка о приключениях животных и людей во всем мире, который отмечают Новый год и наступление зимы. В тандеме животные и человечество начинают понимать, как важно дружить, помогать друг другу, проявлять доброту и беречь природу."Рождество с бывшим"Кейт и Эверетт собираются в последний раз отпраздновать Рождество как одна семья и разойтись по-дружески, но ситуация кардинально меняется, когда их чувства друг к другу обретают новое дыхание."Канун Рождества в Миллерс-Пойнте"В канун Рождества итало-американская семья собирается на последний праздник в родовом поместье. Когда наступает ночь и в семье возникает напряженность между поколениями, двое кузенов-подростков пользуются хаосом, чтобы выскользнуть в зимнюю ночь и провозгласить праздник своим собственным."Зверополис 2"Продолжение полюбившегося миллионам взрослых и детей мультфильма "Зверополис" не связан с Новым годом или Рождеством, но оставить без внимания самый кассовый мультфильм 2025 года мы не могли.Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных частях города.
Подписаться
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список 10 мультфильмов и кино последних лет для новогоднего настроения.

"Елки 12"

Девятилетний Ваня узнает, что его родители в шаге от развода и решает это исправить. Он отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде – не дать семье распасться.

"Мышиный переполох"

Семья мышей готовится к Рождеству, но праздник им портят незваные гости, которые переехали в дом, который они считают своим. Мыши не собираются уступать "наглецам" и делают все для того, чтобы их прогнать.

"Рождественские истории Астрид Линдгрен"

Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больнице, но скука волшебным образом превращается в увлекательное приключение. Этому помогли подаренные необычные старинные часы, которые перенесли детей в мир сказок.
Предновогоднее украшение Минска - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2025
В Абхазии
Новогодний плейлист: песни для праздничного настроения
28 декабря 2025, 09:00

"Мой тайный Санта"

Мать-одиночка Тейлор теряет работу в канун Рождества, и у нее не хватает денег для оплаты обучения дочери в школе сноубординга. От безысходности она соглашается на необычную для нее работу – побыть Санта-Клаусом на торжествах в горнолыжном курорте.
Тейлор перевоплощается в сказочного героя, и никто, кроме одного молодого менеджера отеля, даже не догадался о хитрости героини.

"Рождественский спектакль"

Для работницы библиотеки предстоящее Рождество – это еще один скучный праздник, проведенный в одиночестве. Все меняется, когда она случайно сталкивается с агентом ФБР на задании.

"Через год в это же время"

Минни и Куинн родились 1 января 1990 года в одной и той же лондонской больнице. Куинн появился на свет на пару минут раньше и получил имя, которым мать Минни собиралась назвать свою дочь. Минни убеждена в том, что вместе с именем он украл и ее удачу. Их жизни сложились совершенно по-разному, но годы спустя судьба снова сталкивает их вместе.
Десткий новогодний спектакль Быбыш в абхазском драматическом театре. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2025
В Абхазии
"Быбыш": новогодняя сказка в Абхазском драмтеатре
24 декабря 2025, 13:07

"Новогодняя история зверушек"

Это сказка о приключениях животных и людей во всем мире, который отмечают Новый год и наступление зимы. В тандеме животные и человечество начинают понимать, как важно дружить, помогать друг другу, проявлять доброту и беречь природу.

"Рождество с бывшим"

Кейт и Эверетт собираются в последний раз отпраздновать Рождество как одна семья и разойтись по-дружески, но ситуация кардинально меняется, когда их чувства друг к другу обретают новое дыхание.

"Канун Рождества в Миллерс-Пойнте"

В канун Рождества итало-американская семья собирается на последний праздник в родовом поместье. Когда наступает ночь и в семье возникает напряженность между поколениями, двое кузенов-подростков пользуются хаосом, чтобы выскользнуть в зимнюю ночь и провозгласить праздник своим собственным.

"Зверополис 2"

Продолжение полюбившегося миллионам взрослых и детей мультфильма "Зверополис" не связан с Новым годом или Рождеством, но оставить без внимания самый кассовый мультфильм 2025 года мы не могли.
Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных частях города.
