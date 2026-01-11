Sputnik недели: фестиваль "Мандарин", первый сухумец и Рождество

https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/sputnik-nedeli-festival-mandarin-pervyy-sukhumets-i-rozhdestvo-1060315985.html

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 января. 11.01.2026, Sputnik Абхазия

О том, как прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", кто стал первым родившимся сухумчанином в 2026 году, что пожелал президент Бадра Гунба оперной диве Хибле Герзмава и какое место заняла республика среди популярных направлений у россиян на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik.SputnikФестиваль "Мандарин"Новый 2026 год начался в Абхазии с масштабного и яркого события. В Сухуме с 6 по 10 января прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", который открылся на театральной площади.Гостей приветствовал министр туризма Абхазии Астамур Логуа. Он отметил, что "Мандарин" вошел в событийный календарь ведомства.Организатор фестиваля Светлана Габуния подчеркнула, что в 2026 году "Мандарин" проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов.Программа фестиваля была насыщенной и включала в себя выступления местных артистов, ярмарки, мастер-классы, сельскохозяйственную выставку, лекции, конкурс национального костюма, инклюзивный фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, в Ткуарчале на здании спортивной школы появился мурал в этническом стиле "Возрождение" на тему конного спорта. Авторы мурала - художники Арсоу Берзения и Кадыр Тванба.Фестиваль побил несколько гастрорекордов. В первый день гостей угощали двухметровой "Лодочкой", а в завершающий день на площади имени Сергея Багапш собрали 54-метровый цитрусовый торт. Январская наступательная операцияПрезидент Абхазии Бадра Гунба обратился к жителям республики о случаю 33-й годовщины Январского наступления.Он напомнил, что в этот день в 1993 году абхазские бойцы предприняли попытку наступления по освобождению Сухума от грузинских оккупантов, форсировав реку Гумиста."К сожалению, операция не достигла целей. Однако она еще раз показала твердую решимость и мужество народа Абхазии, его готовность к самопожертвованию во имя свободы и освобождения Родины, став важным этапом на пути к будущей Победе", — говорится в тексте заявления.Президент также сказал, что подвиг защитников отечества навсегда останется в памяти народа.Память погибших в ходе той военной операции почтили в городах и районах Абхазии. в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Герои не умирают".Экспозиция состоит из 35 снимков павших защитников Абхазии во время Январской наступательной операции.Рождество ХристовоПравославные христиане отметили Рождество Христово 7 января. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ республики с этим праздником и отметил, что Қьырса ныҳәа у абхазов издревле почитался как особый и значимый день, наполненный глубоким духовным смыслом.Гунба пожелал народу в этот праздничный день крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.День рождения Хиблы ГерзмаваБадра Гунба поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения."Своим творчеством Вы прославляете нашу Родину, и народ Абхазии искренне гордится Вами и Вашими достижениями", — говорится в тексте поздравления.Гунба особо отметил значимость международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", сказав, что он стал важнейшим культурным событием Абхазии.Он пожелал Хибле Герзмава крепкого здоровья, душевной гармонии, неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.Первый сухумецПервым сухумцем, родившимся в новом 2026 году, стал Нестор Эшба. Малыша выписали из Сухумского роддома 6 января.Замглавы администрации столицы Автандил Сурманидзе вручил молодой маме сертификат на 200 тысяч рублей и поздравил с рождением сына.В семье Мурата Эшба и Ланы Кация Нестор — первенец.Популярное направлениеАбхазия вошла в десятку популярных направлений у россиян на новогодние праздники.В топе также Беларусь, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения и Китай.Спрос на зарубежные направления вырос на 48% из-за длительных каникул и заметного укрепления рубля.Гибель гражданина КонгоПрокуратура Очамчырского района проводит проверку по факту гибели гражданина Конго, рассказал Sputnik прокурор района Инар Таркил.Инцидент произошел 24 декабря 2025 года на бетонном заводе в Очамчыре, где подрабатывал погибший. Причина смерти выясняется."Прокуратурой Очамчырского района проводится процессуальная проверка. Назначена медицинская экспертиза, ответа пока мы еще не получили", – отметил Таркил.Гражданин Конго Джереми Меканда учился в России. В Абхазию он приехал на заработки.

