Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота утро на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота утро на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260111/sputnik-nedeli-festival-mandarin-pervyy-sukhumets-i-rozhdestvo-1060315985.html
Sputnik недели: фестиваль "Мандарин", первый сухумец и Рождество
Sputnik недели: фестиваль "Мандарин", первый сухумец и Рождество
Sputnik Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 января. 11.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-11T20:30+0300
2026-01-11T20:30+0300
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/06/1060245997_0:2:848:479_1920x0_80_0_0_1639b5aba77cd373d9134553b83f5530.jpg
О том, как прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", кто стал первым родившимся сухумчанином в 2026 году, что пожелал президент Бадра Гунба оперной диве Хибле Герзмава и какое место заняла республика среди популярных направлений у россиян на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik.SputnikФестиваль "Мандарин"Новый 2026 год начался в Абхазии с масштабного и яркого события. В Сухуме с 6 по 10 января прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", который открылся на театральной площади.Гостей приветствовал министр туризма Абхазии Астамур Логуа. Он отметил, что "Мандарин" вошел в событийный календарь ведомства.Организатор фестиваля Светлана Габуния подчеркнула, что в 2026 году "Мандарин" проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов.Программа фестиваля была насыщенной и включала в себя выступления местных артистов, ярмарки, мастер-классы, сельскохозяйственную выставку, лекции, конкурс национального костюма, инклюзивный фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, в Ткуарчале на здании спортивной школы появился мурал в этническом стиле "Возрождение" на тему конного спорта. Авторы мурала - художники Арсоу Берзения и Кадыр Тванба.Фестиваль побил несколько гастрорекордов. В первый день гостей угощали двухметровой "Лодочкой", а в завершающий день на площади имени Сергея Багапш собрали 54-метровый цитрусовый торт. Январская наступательная операцияПрезидент Абхазии Бадра Гунба обратился к жителям республики о случаю 33-й годовщины Январского наступления.Он напомнил, что в этот день в 1993 году абхазские бойцы предприняли попытку наступления по освобождению Сухума от грузинских оккупантов, форсировав реку Гумиста."К сожалению, операция не достигла целей. Однако она еще раз показала твердую решимость и мужество народа Абхазии, его готовность к самопожертвованию во имя свободы и освобождения Родины, став важным этапом на пути к будущей Победе", — говорится в тексте заявления.Президент также сказал, что подвиг защитников отечества навсегда останется в памяти народа.Память погибших в ходе той военной операции почтили в городах и районах Абхазии. в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Герои не умирают".Экспозиция состоит из 35 снимков павших защитников Абхазии во время Январской наступательной операции.Рождество ХристовоПравославные христиане отметили Рождество Христово 7 января. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ республики с этим праздником и отметил, что Қьырса ныҳәа у абхазов издревле почитался как особый и значимый день, наполненный глубоким духовным смыслом.Гунба пожелал народу в этот праздничный день крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.День рождения Хиблы ГерзмаваБадра Гунба поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения."Своим творчеством Вы прославляете нашу Родину, и народ Абхазии искренне гордится Вами и Вашими достижениями", — говорится в тексте поздравления.Гунба особо отметил значимость международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", сказав, что он стал важнейшим культурным событием Абхазии.Он пожелал Хибле Герзмава крепкого здоровья, душевной гармонии, неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.Первый сухумецПервым сухумцем, родившимся в новом 2026 году, стал Нестор Эшба. Малыша выписали из Сухумского роддома 6 января.Замглавы администрации столицы Автандил Сурманидзе вручил молодой маме сертификат на 200 тысяч рублей и поздравил с рождением сына.В семье Мурата Эшба и Ланы Кация Нестор — первенец.Популярное направлениеАбхазия вошла в десятку популярных направлений у россиян на новогодние праздники.В топе также Беларусь, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения и Китай.Спрос на зарубежные направления вырос на 48% из-за длительных каникул и заметного укрепления рубля.Гибель гражданина КонгоПрокуратура Очамчырского района проводит проверку по факту гибели гражданина Конго, рассказал Sputnik прокурор района Инар Таркил.Инцидент произошел 24 декабря 2025 года на бетонном заводе в Очамчыре, где подрабатывал погибший. Причина смерти выясняется."Прокуратурой Очамчырского района проводится процессуальная проверка. Назначена медицинская экспертиза, ответа пока мы еще не получили", – отметил Таркил.Гражданин Конго Джереми Меканда учился в России. В Абхазию он приехал на заработки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/1060303413.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260105/bez-porazheniy-ne-byvaet-pobedy-yanvarskoe-nastuplenie-1993-goda-1060237315.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260101/novye-sukhumtsy-istorii-malyshey-rodivshikhsya-v-novogodnyuyu-noch-1060148813.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/1060307913.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/06/1060245997_104:0:745:481_1920x0_80_0_0_84dc91eab7573dde77823a971d257c9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Sputnik недели: фестиваль "Мандарин", первый сухумец и Рождество

20:30 11.01.2026
Фестиваль "мандарин"
Фестиваль мандарин - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2026
Подписаться
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 5 по 11 января.
О том, как прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", кто стал первым родившимся сухумчанином в 2026 году, что пожелал президент Бадра Гунба оперной диве Хибле Герзмава и какое место заняла республика среди популярных направлений у россиян на новогодние праздники, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Фестиваль "Мандарин"

Новый 2026 год начался в Абхазии с масштабного и яркого события. В Сухуме с 6 по 10 января прошел второй зимний фестиваль "Мандарин", который открылся на театральной площади.
Гостей приветствовал министр туризма Абхазии Астамур Логуа. Он отметил, что "Мандарин" вошел в событийный календарь ведомства.
Организатор фестиваля Светлана Габуния подчеркнула, что в 2026 году "Мандарин" проводится при поддержке российского Фонда президентских грантов.
Программа фестиваля была насыщенной и включала в себя выступления местных артистов, ярмарки, мастер-классы, сельскохозяйственную выставку, лекции, конкурс национального костюма, инклюзивный фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в Ткуарчале на здании спортивной школы появился мурал в этническом стиле "Возрождение" на тему конного спорта. Авторы мурала - художники Арсоу Берзения и Кадыр Тванба.
Фестиваль побил несколько гастрорекордов. В первый день гостей угощали двухметровой "Лодочкой", а в завершающий день на площади имени Сергея Багапш собрали 54-метровый цитрусовый торт.
Мандариновый торт длиной 54 метра представили на площади Багапша в Сухуме. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2026
В Абхазии
Мандариновый торт длиной 54 метра представили в Сухуме
Вчера, 14:02

Январская наступательная операция

Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к жителям республики о случаю 33-й годовщины Январского наступления.
Он напомнил, что в этот день в 1993 году абхазские бойцы предприняли попытку наступления по освобождению Сухума от грузинских оккупантов, форсировав реку Гумиста.
"К сожалению, операция не достигла целей. Однако она еще раз показала твердую решимость и мужество народа Абхазии, его готовность к самопожертвованию во имя свободы и освобождения Родины, став важным этапом на пути к будущей Победе", — говорится в тексте заявления.
Президент также сказал, что подвиг защитников отечества навсегда останется в памяти народа.
Память погибших в ходе той военной операции почтили в городах и районах Абхазии. в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Герои не умирают".
Экспозиция состоит из 35 снимков павших защитников Абхазии во время Январской наступательной операции.
Гумиста - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2026
В Абхазии
Без поражений не бывает победы: Январское наступление 1993 года
5 января, 13:54

Рождество Христово

Православные христиане отметили Рождество Христово 7 января. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ республики с этим праздником и отметил, что Қьырса ныҳәа у абхазов издревле почитался как особый и значимый день, наполненный глубоким духовным смыслом.
"Этот праздник напоминает нам о добре, милосердии, любви к ближнему и мире. Он объединяет людей, укрепляет взаимное уважение и стремление к согласию", — говорится в поздравительном тексте главы государства.
Гунба пожелал народу в этот праздничный день крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.

День рождения Хиблы Герзмава

Бадра Гунба поздравил Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава с днем рождения.
"Своим творчеством Вы прославляете нашу Родину, и народ Абхазии искренне гордится Вами и Вашими достижениями", — говорится в тексте поздравления.
Гунба особо отметил значимость международного музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…", сказав, что он стал важнейшим культурным событием Абхазии.
Он пожелал Хибле Герзмава крепкого здоровья, душевной гармонии, неиссякаемого вдохновения и новых творческих свершений.

Первый сухумец

Первым сухумцем, родившимся в новом 2026 году, стал Нестор Эшба. Малыша выписали из Сухумского роддома 6 января.
Замглавы администрации столицы Автандил Сурманидзе вручил молодой маме сертификат на 200 тысяч рублей и поздравил с рождением сына.
В семье Мурата Эшба и Ланы Кация Нестор — первенец.
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2026
В Абхазии
Новые сухумцы: истории малышей, родившихся в новогоднюю ночь
1 января, 11:41

Популярное направление

Абхазия вошла в десятку популярных направлений у россиян на новогодние праздники.
В топе также Беларусь, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения и Китай.
Спрос на зарубежные направления вырос на 48% из-за длительных каникул и заметного укрепления рубля.

Гибель гражданина Конго

Прокуратура Очамчырского района проводит проверку по факту гибели гражданина Конго, рассказал Sputnik прокурор района Инар Таркил.
Инцидент произошел 24 декабря 2025 года на бетонном заводе в Очамчыре, где подрабатывал погибший. Причина смерти выясняется.
"Прокуратурой Очамчырского района проводится процессуальная проверка. Назначена медицинская экспертиза, ответа пока мы еще не получили", – отметил Таркил.
Гражданин Конго Джереми Меканда учился в России. В Абхазию он приехал на заработки.
Генпрокуратура Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2026
В Абхазии
Прокуратура начала проверку по факту гибели гражданина Конго в Очамчырском районе
Вчера, 20:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0