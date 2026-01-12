https://sputnik-abkhazia.ru/20260112/svo-yanvarskiy-oreshnik-obeschaet-zapadu-goryachuyu-zimu-1060335618.html

СВО: январский "Орешник" обещает Западу горячую зиму

Относительно сдержанный удар неядерным "Орешником" по Львовской области – неподалеку от границы с НАТО – потряс всю Европу. 12.01.2026

Оказалось, Россия выполняет свои обещания и достигает поставленных целей, независимо от расстояний, обстоятельств и риторики западных лидеров. Странам НАТО, включая США, гиперзвуковые тактические удары парировать нечем, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Вооруженные силы России 9 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетным комплексом "Орешник", по критически важным объектам на Украине. По информации Минобороны РФ, поражены предприятия производства БпЛА, объекты энергетической инфраструктуры военно-промышленного комплекса. Достигнуты и неочевидные цели.На совещании у президента РФ Владимира Путина 10 января командующий РВСН Сергей Каракаев доложил, что "Орешник" может поражать объекты по всей Европе, и это "выгодно отличает его от других видов высокоточного оружия большой дальности". Заметим, что радиус боевого поражения (5500 км) Европой не ограничивается. За время российской спецоперации "Орешник" применили только дважды, однако на Западе нет сомнений в его эффективности, точности и надежности.Запущенная с полигона Капустин Яр гиперзвуковая ракета комплекса "Орешник" двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час, оставаясь невидимой для радаров НАТО. Цель поражена на удалении более 1500 км от стартовой позиции БРСД, на глубине около 900 метров. Подобные инженерные объекты ранее считались неуязвимыми.Взорвались и сгорели огромные запасы "газа с трех континентов". Львовский мэр Андрей Садовой по горячим следам подтвердил поражение объекта критической инфраструктуры в районе города Стрый: "Повреждения ужасны, но не такие, какие могли бы быть… Это четкий сигнал США и ЕС". Действительно, невероятному "Орешнику" для поражения целей достаточно кинетической энергии боевых блоков. В ядерном оснащении один "Орешник" способен доставить по назначению боевые блоки общей мощностью до 900 килотонн – это 45 "Хиросим".Не рой другому ямуЗапад потрясен: "Такой удар вблизи границы с ЕС и НАТО – серьезная угроза безопасности на европейском континенте, испытание для трансатлантического сообщества". Киев, при поддержке Латвии, Либерии, Дании, Франции, Греции, Великобритании, запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 12 января в 23 часа по московскому времени. Интересна позиция Вашингтона.Соединенные Штаты получили предварительное уведомление России о применении по Украине баллистической ракеты средней дальности (чтобы не перепутали с превентивным ударом ядерными МБР по странам НАТО). И все же, полагаю, основная неочевидная цель гиперзвукового удара "Орешником" – не угроза жалкой европейской "коалиции желающих", а охлаждение горячих голов в Конгрессе, Белом доме и Пентагоне (предупредительный выстрел). Американцы наверняка это поняли.Журнал Military Watch 12 января тревожно сообщил: "Дальность действия ракеты – около 5500 км (в отличие от предыдущих оценок в 4000 км) – имеет существенные стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО. Дальность действия в 5500 километров позволяет ракете "Орешник" поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных городах континентальной части США, если запуск осуществляется из все более милитаризированных арктических регионов России". Американцев волнует не уязвимость европейских союзников, а блестящая реализация Россией технологии "быстрого глобального удара", которая способствует "стратегическому сдерживанию США". Гиперзвуковой "Орешник" обеспечивает России приоритетную возможность нанесения обычных ударов по целям на территории Северной Америки.Military Watch прямо-таки негодует, ведь каждая ракета "Орешник" способна "наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести объектам на территории США... и противодействует значительному наращиванию американских боевых возможностей на территории России". В качестве потенциальных целей "Орешника" MW рассматривает аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков B-2, крупные предприятия ВПК. Американцев также тревожат вероятные поставки гиперзвуковых ракет союзникам России. Напомню, Республика Беларусь в конце декабря 2025 года объявила о развертывании и начале боевого дежурства БРСД "Орешник" на своей территории.С другой стороны, американские гиперзвуковые ракеты остаются областью мифологии. На "исторической родине", в США "Быстрый глобальный удар" уже три десятилетия существует лишь в виде концепции и буксующих программ. Европейские страны НАТО в этой сфере некомпетентны. Неслучайно журнал Foreign Policy рекомендует Украине в любом мирном соглашении "полагаться только на себя", ведь "гарантии безопасности со стороны внешних сил мало что гарантируют". Нет ничего глупее и позорнее роли "деревянных солдат Урфина Джюса" в войне с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

