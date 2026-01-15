https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/evropu-okhvatila-panika-ursula-gotova-podpisat-bezumnyy-plan-1060385418.html

Европу охватила паника. Урсула готова подписать "безумный план"

Масштабную сделку ЕС с Южной Америкой уже назвали худшей в истории: в ней видят серьезную угрозу экономике Старого Света, прежде всего — сельскому хозяйству...

Договор о свободной торговле с южноамериканским экономическим объединением Меркосур разрабатывали почти 25 лет. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, документ утвердили, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.Что решилиЕС — второй крупнейший торговый партнер Меркосур после Китая. Сделка позволит латиноамериканским странам существенно укрепить позиции на европейском рынке, так как предполагает постепенную отмену пошлин на сельхозпродукцию и промышленные товары. По подсчетам Австрийского института экономических исследований, экспорт одной только говядины из Южной Америки в ЕС может подскочить на 30%.Этого и боятся европейские фермеры: наплыв дешевой продукции буквально убьет сельское хозяйство Старого Света и разорит аграриев, которые и без того переживают не лучшие времена.Протестовали в прошлом году, сейчас опять вышли на улицы — во Франции, Венгрии, Польше, Австрии, Ирландии, Бельгии. В Париже эту сделку назвали худшей в истории ЕС.У фон дер Ляйен другое мнение. По ее словам, соглашение "историческое". По данным РИА Новости, уже 17 января она намерена его подписать, не дожидаясь одобрения Европарламента.Своими рукамиЕсли спорный документ вступит в силу, появится одна из крупнейших в мире зон свободной торговли — более 700 миллионов потребителей.Сторонники сделки — в частности, правительства Германии и Испании — полагают, что это оживит европейскую экономику. Однако эффект может быть прямо противоположным: ЕС собственными руками рискует ускорить деиндустриализацию Старого Света."Не успели европейские фермеры добиться от властей квот на сельхозтовары с Украины, наводнившие рынок по бросовым ценам, как Брюссель в угоду транснациональным корпорациям пролоббировал соглашение с Меркосур. Разумеется, дешевый экспорт из Латинской Америки обрушит аграрную индустрию ЕС", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Производителям в ЕС придется снижать цены, что усугубит положение малого и среднего бизнеса, добавляет Дмитрий Семенов, экономист, юрист-международник. Сильно пострадают фермеры, прежде всего в Прибалтике, где и так с сельским хозяйством беда.Ассиметричная сделкаАвтопроизводители и фармацевтические компании ЕС получат доступ к огромному рынку Меркосур. Но сельхозгиганты Аргентина и Бразилия отгрузят в Европу еще больше говядины, птицы, риса, меда и сахара. По оценкам Bloomberg Economics, для ЕС экономическая выгода от такого сотрудничества будет минимальной — всего 0,1% ВВП.Налицо классическая ассиметричная сделка, констатирует Андрей Хлутков, директор президентской академии в Санкт-Петербурге. Брюссель, по его словам, фактически жертвует интересами европейских аграриев, в первую очередь французских, польских и ирландских, ради спасения технологического экспорта ФРГ.Однако, по его словам, у еврочиновников не было выбора. После "самоотключения" от ресурсов и рынков России экономика Старого Света, и прежде всего ее немецкое промышленное ядро, оказалась в ситуации опасного дефицита пространства для маневра. И Латинскую Америку рассматривают уже не как равноправного партнера, а как запасной ресурсный и потребительский плацдарм, способный компенсировать потери, поясняет экономист.А для южноамериканского объединения плюсы очевидны: развитие промышленности, рост ВВП, огромные вливания ЕС в экономику, сельхозугодья.В Европе же сельское хозяйство просядет. По оценкам Лондонской школы экономики (LSE), наибольшие потери ждут производителей говядины и сахара. А весь аграрный сектор лишится годового дохода в 4,5 миллиарда.Во Франции снимают с госучреждений флаги ЕС, фермеры вывалили перед зданием парламента 30 тонн картошки. Венгрия предупредила, что обратится в суд, если фон дер Ляйен подпишет соглашение.В Еврокомиссии в безоговорочной поддержке Европарламентом сделки с Меркосур уже усомнились. Однако, по словам представителя ЕК Олофа Жила, позиция главного исполнительного органа ЕС по соглашению остается прежней.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

