Символ Абхазии: об истории и современном состоянии цитрусовых в стране

Символ Абхазии: об истории и современном состоянии цитрусовых в стране

В советское время в Абхазии насчитывалось около 800 сортов цитрусов, большая часть из которых предназначалась для селекции. Много деревьев было уничтожено во... 25.01.2026, Sputnik Абхазия

Сейчас идет восстановление разнообразия цитрусовых культур. Благодаря труду ученых в Абхазии сегодня насчитывается до 150 сортов.Бадрак Авидзба, SputnikКак цитрусы стали "визитной карточкой" АбхазииЦитрусовые, в особенности мандарины, уже давно ассоциируются с Абхазией, так же, как и природные красоты республики - море и горы.Экзотическая культура попала в Абхазию в XIX веке. В 1838 году лекарь Сухумского военного гарнизона Владислав Багриновский разбил у своего дома сад, в котором росли различные растения.В 1840 году генерал Николай Раевский создал на этом месте Ботанический сад, который стал ведомственным садом Сухумского военного гарнизона.В 1891 году его директором становится Павел Татаринов, по инициативе которого создается Сухумская опытная станция. Коллекция насаждений начинает активно пополняться - среди прочих здесь высаживают 15 сортов мандариновых и апельсиновых деревьев.Затем профессор географии Андрей Краснов вместе с ученым-агрономом Иваном Клингиным в 1896 году организовал экспедицию в Японию. Оттуда они привезли 12 видов культур, в том числе сорт мандарина "Уншиу", который впоследствии стал основным видом мандарина, который выращивают в республике.Уже вначале ХХ века российский купец Николай Игумнов разбил цитрусовый сад в западной части Абхазии.Цитрусовые стали распространяться, и постепенно их начали выращивать по всей территории. Этому способствовала и научная работа, которая проводилась в Абхазии.Заведующий отделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Сабекия рассказал, что в 1926 году была основана Сухумская опытная станция на базе всесоюзного института растениеводства имени Николая Вавилова.В результате работы специалисты вывели множество сортов, однако не все из них имели промышленное значение. Всего удалось создать до 800 сортов цитрусовых. Многие из них пропали во время Отечественной войны народа Абхазии - деревья погибли из-за холодной зимы и отсутствия необходимого ухода.В этой работе абхазским специалистам помогают коллеги из Всероссийского исследовательского института цветоводства и субтропических культур, который расположен в Сочи."Они в свое время брали наши сорта отсюда и сохранили у себя. После потери этих сортов здесь коллеги дали нам саженцы. Мы занимаемся восстановлением культур", - говорит Сабекия.Такая работа будет продолжаться в Институте сельского хозяйства, поскольку в Абхазии не существует другой научной организации сельскохозяйственного профиля, которая бы могла этим заниматься.Основная задача научного учреждения - это сохранение цитрусов для селекции, промышленного возделывания. Кроме того, по соглашению с Абхазским государственным университетом студенты агроинженерного факультета проходят практику в питомнике."Это наглядный научный материал, надо которым они могут работать. Студенты готовят здесь свои дипломные работы", - добавил Дмитрий Сабекия.Чем отличаются местные мандариныВ Абхазии насчитывается много сортов мандаринов, как выведенных внутри страны, так и завезенных извне. Среди них наиболее распространен сорт "Уншиу". Он родом из Китая, позже его культивировали в Японии и распространили по всему миру."Не все виды произрастают в промышленных масштабах. Мы как научная организация сохраняем сорта раннеспелых и позднеспелых", - заметил Дмитрий Сабекия.Среди раннеспелых мандаринов местной селекции - сорта "Сентябрьский", "Слава Вавилова", "Апсны", "Олимпийский", "Колхидский", "Келасурский", "Кодорский", "Перспективный".Есть и мандарины зарубежной селекции - "Миагава-Васе", "Ковано-Васе", "Очо-Васе", "Изеки-Васе", "Миллениум-1", "Миллениум-2"."Самое важное отличие местных сортов от завезенных состоит в том, что в наших мандаринах не присутствуют семена. Это нравится потребителям. А в большинстве зарубежных сортов семена есть", - пояснил Сабекия.К более поздним сортам относятся "Уншиу", "Пионер-80", "Краснодарский-83", "Сочинский-23", "Кохорский", "Иверия".Как в Абхазии сохраняют цитрусовыеИнститут сельского хозяйства занимается не только выведением новых сортов цитрусов и восстановлением утраченных. В центре идет работа и по выращиванию саженцев, которые может приобрести любой фермер.Ранее институт обеспечивал саженцами крестьян по программе "Развитие сельского хозяйства", но в последние два года достаточного объема посадочного материала для этого недостаточно."Их стало сложнее выращивать, если говорим о цитрусовых, поскольку необходимо пройти несколько этапов", - заметил ученый.Саженцы выращивают по двум технологиям - в открытом и закрытом грунте."На открытом грунте мы сажаем так называемые дички (это растения, которые вырастают из косточки мандарина - прим. ред.). Там мы доводим саженцы до стандарта. Для низкорослых сортов это 40-50 сантиметров, для более высокорослых - 60-80 сантиметров", - рассказал он.Те саженцы, которые из-за нехватки света или влаги не достигли нужных параметров на открытом грунте, переносят в контейнеры где "подкармливают" и готовят к посадке."Из года в год цена на них добавляется, но она соответствует качеству", - подчеркнул Дмитрий Сабекия.Вторая технология, выращивание саженцев в контейнерах, дает фермерам возможность практически в любое время года высадить нужные растения на своем участке."Нужно всего лишь разрезать контейнер и высадить деревце в подготовленную лунку. После посадки нужно полить двумя ведрами воды и потом нужно оказывать агротехнический уход, что позволит деревьям благополучно расти", - сказал Сабекия.Саженцы из открытого грунта можно высаживать осенью, с конца октября до середины декабря.Помимо мандаринов на опытной станции Института сельского хозяйства произрастают экзотические виды цитрусов. Среди которых есть и "Абхазский апельсин", выведенный учеными еще в советское время. Есть также помело, помпельмус, кинкан и многое другое.

