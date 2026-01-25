https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/takogo-nikto-ne-ozhidal-rossiya-i-kitay-sdelali-neozhidannyy-shag-1060611661.html

Такого никто не ожидал: Россия и Китай сделали неожиданный шаг

Такого никто не ожидал: Россия и Китай сделали неожиданный шаг

Японии распустили нижнюю палату парламента. Эта, на первый взгляд, внутриполитическая проблема имеет и международную подоплеку. Причем не без участия Китая и...

Японии распустили нижнюю палату парламента. Эта, на первый взгляд, внутриполитическая проблема имеет и международную подоплеку. Причем не без участия Китая и России. О том, в чем дело, для РИА Новости разбирался Ренат Абдуллин.В поисках общественной поддержкиСанаэ Такаити возглавила правительство несколько месяцев назад — в октябре. И вдруг распустила палату представителей. Досрочные выборы назначены на 7 февраля.Такаити объяснила: ей нужно "получить общественную поддержку".Действительно, придя к власти после второго тура выборов, она сразу же взяла курс не на решение внутренних проблем, а на внешнеполитическую браваду, обострив отношения с могущественным соседом — КНР. В частности, пообещала вмешаться в случае применение Китаем силы на Тайване.В Пекине это услышали, но традиционно не стали спешить с жестким ответом. Лишь указали японцам на их слабости, приостановив с января поставки важных товаров двойного назначения, включая редкоземельные металлы и электронику.При чем здесь Россия?Причем действует КНР не в одиночку. Китайские СМИ ликуют: Москва тоже преподнесла Токио малоприятный сюрприз.Речь идет о недавнем запрете экспорта в недружественные страны полупроводников и синтетических кристаллов, которые используются и для безобидных микросхем, и в военно-промышленном комплексе."Больше всех от эмбарго пострадает Япония", — подчеркивают авторы публикации в издании Baijiahao. Поиск альтернатив займет немало времени и притормозит милитаризацию Страны восходящего солнца.Нельзя не обратить внимание на синхронность действий Пекина и Москвы. И именно сейчас эмбарго произведет максимальный эффект.Консолидированные действияПохоже, уже можно говорить о российско-китайском противостоянии с Японией.Так, еще в ноябре портал Sohu с удовлетворением рассуждал о "пощечине" Токио от Москвы — введении безвизового режима между Россией и Китаем. Наблюдатели из КНР не скупились на хвалебные эпитеты: "гениальный ход, который окончательно уничтожает Такаити".В декабре уже упомянутый ресурс Baijiahao с не меньшим восторгом описывал российско-китайские военные маневры у японского архипелага Рюкю. Дескать, беспрецедентные учения для региона, важный сигнал: на любые провокации Токио последует жесткий ответ.Высоко в КНР оценили и дипломатическую поддержку Москвы в связи с агрессивными высказываниями японского руководства насчет Тайваня.Невнятный ответКонечно, в Токио не сидят сложа руки. Такаити, своей риторикой взвинтившая ставки, вынуждена обращаться за помощью к привычному и важнейшему союзнику — Соединенным Штатам.В частности, в ответ на декабрьские российско-китайские маневры США и Япония тоже провели учения. Американцы заверили: двусторонний альянс "крепок как никогда". Россия же вызвала японского посла в МИД, в очередной раз указав на недопустимость провокаций.Любопытно, что The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало о телефонном разговоре Дональда Трампа с Такаити, в котором американский президент советовал ей не провоцировать Китай. В Токио на запрос об этом WSJ не ответили. Позднее главный представитель правительства Японии Минору Кихара заверил: "такого не было".Прагматичный подходКак бы там ни было, Трамп действительно не хочет портить отношения с Пекином. Хотя бы из экономических соображений — Вашингтон рассчитывает на большие закупки китайцами американской сельхозпродукции.Кроме того, как признавался сам президент США, он не верит в военную операцию на Тайване. В общем, в обострении на этом направлении Трамп не заинтересован: ему хватает проблем в других регионах.Наконец, явное сближение США с Россией тоже не предполагает того, что союзники Вашингтона вроде Японии будут ставить этому процессу палки в колеса. Такаити, чье положение весьма шатко, едва ли может рассчитывать на всемерную поддержку Трампа.Все это дает связке Москва — Пекин дополнительные возможности. Россия и Китай убедительно доказали, что, даже не состоя в формальном союзе, способны сообща осадить тех, кто угрожает их интересам.

