Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению

Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению

мнение

аналитика

нато

россия

украина

колумнисты

"Мы не нуждаемся в НАТО, — сказал Трамп. — Во время операции в Афганистане натовцы щемились и прятались далеко за линией боевых действий". Американский лидер умеет не только в недвижимость и в искусство сделки. Он на пятерку справляется с изложением происшедшего. Хирургическим скальпелем отделяя раскрученный медийный пиар от реального положения вещей, пишет Елена Караева для РИА Новости. Крики европейских пока еще формальных союзников превысили все корректные значения децибелов. Тут бы и сказать: "Красиво визжит эта группа в серых костюмах" — но важнее все-таки факты. По ним выходит, что истерика евро-атлантических людей — не более чем истерика. А в словах Трампа — только и есть что цифры и точные детали.Тридцать европейских государств платили в общий бюджет примерно треть от совокупной доли трат. Остальное покрывал Вашингтон. В абсолютных цифрах это 845 миллиардов долларов из казны США против 559 миллиардов долларов из общеевропейской кубышки.Европейцы все послевоенные, а потом уже и сугубо мирные десятилетия дудели в дуду единственный мотивчик: "Русские идут, чтобы нас поработить, так что, американцы, давайте нас защищайте и еще денег дайте, пожалуйста". При этом они кивали на Организацию Варшавского договора.Наш Варшавский договор с точки зрения боеспособности, вооруженности, мобильности для европейцев был и правда по-настоящему пугающим. Хотя главной функцией этого блока было сдерживание военных амбиций тогдашнего коллективного Запада и его же милитаристской западной экспансии. Варшавский договор, созданный шесть лет спустя после НАТО, был оборонительным союзом. Мы точно не собирались входить на танках в Париж и в Рим потому, что у нас хватало забот дома. И нам не требовалось побеждать никого военным путем, поскольку нашу страну интересовал не экспорт идей "мира и социализма", а взаимовыгодное сотрудничество с западноевропейцами.Западноевропейцы же тянули деньги из дяди Сэма всегда. И когда Варшавский договор самораспустился. И когда мы ценой немыслимых усилий сохраняли страну. И когда платили долги. И когда нас пытались разорвать. И когда нас пытались согнуть. Европейские натовцы были как тот ласковый телок, что умудряется сосать двух маток. И тридцать с лишним лет европейским натовцам их нехитрый шантаж удавался: от нас — энергоносители, от американцев — покрытие военных и смежных с военными расходов. Дальше можно вообще ни о чем не думать. Придумывай раз за разом, как "русские имперские варвары будут европейские цивилизации завоевывать", и называй это геополитикой.В дело шли психозы прибалтийских лимитрофов, польская паранойя, фантомные боли других восточноевропейских стран. Украинский вариант — и схематоз "Украина це Эуропа" — был логичен. Исчерпав пугалки и страшилки, в ход пошла Незалежная как "форпост защиты европейских ценностей". Чтобы сохранить НАТО и чтобы рулить бюджетом альянса, европейские атлантисты убили сотни тысяч украинцев. Разрушили инфраструктуру когда-то богатейшей страны, завели ее финансы в долговую пропасть.Примерно то же самое — уже с собственным населением, со своей инфраструктурой и своими финансами те же люди готовы сотворить, чтобы продлить жизнь альянсу.Но есть нюанс. Спонсировать такие хотелки Америка больше не хочет. В Вашингтоне отдали себе отчет, что им проще — и проще значительно — договориться с Россией напрямую. Решить с нашей страной, и принимая в расчет обоюдные, и учитывая национальные озабоченности, проблемы безопасности.Европейские натовцы, основные бенефициары пока неурегулированного кризиса в Донбассе, кричат не своими голосами потому, что чувствуют и понимают — они больше не нужны никому. Они не нужны Америке. Они не нужны нам. Они не нужны Китаю. Они не нужны Глобальному Югу. Они списаны со счетов экономически, политически и финансово.У Европы сегодня есть две возможности остаться на геополитической карте мира. Это Незалежная и оставшиеся у нее территории — как источник беспокоящего соседства для нас. Это первое.Второе — это устроить в Гренландии цирк с тюленями, чтобы показать свою военную мускулатуру. Некие армейские маневры, в которых примут участие только они, европейцы. Церберы "ценностей демократии" и чего-то там еще.Но как у этих "хранителей" не вышло ничего с Грузией, с Незалежной, с нанесением нам стратегического поражения, так и американцам на их же континенте противостоять у европейцев тоже не получится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

