Жабогадюкинг – неологизм о перипетиях современной политики

Жабогадюкинг – неологизм о перипетиях современной политики

С нескрываемым раздражением отмечаю, что в последнее время и в повседневной жизни, и при общении в сети стало новым трендом использование неологизмов. 26.01.2026

С нескрываемым раздражением отмечаю, что в последнее время и в повседневной жизни, и при общении в сети стало новым трендом использование неологизмов.Алексей Ломия, SputnikЗаметьте, и я в первом же предложении не удержался от соблазна и написал это новое словечко "тренд". Мог же обойтись простым "в моде", но нет, эти веяния никого не обходят стороной. В том числе тех, кто вырос и выстроил свою речь еще при Советском Союзе, когда чрезмерное увлечение такими словами могло привлечь внимание особых служб или, в лучшем случае, стать предметом для обсуждения твоего "неверного" мировоззрения на каком-нибудь комсомольском активе.Может, я слишком категоричен, слишком консервативен, но разве это правильно, наводнять свою речь иностранными словечками? И делать это настолько часто и нарочито, что порой сложно понять, что хотел этим сказать молодой человек. Мнимый комплекс по поводу того, что "родился один раз и как жаль, что именно тут"? Лишний раз подчеркнуть, что я по нелепой случайности тут такой и вынужден говорить на русском –на том языке, на котором писали Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский? А они в курсе, что названные классики – это далеко не полный список авторов, которые до сих пор вне зависимости от политической конъюнктуры и русофобской истерии считаются культурным достоянием цивилизации? У меня закрадывается мысль, что они их и не читали, увы.Тут для красочности и усиления аргументации можно привести реальный пример. Смотришь какой-нибудь ролик и вдруг перед тобой то ли парень, то ли девушка с колечком в носу, сережками в ушах, разрисованный наколками с ног до головы, жеманно рассказывает на камеру: "Недавно я прогуливался по Патрикам и совершенно рандомно попал в крутой бутичок. Там я офигенно прибарахлился. Глянул на свой лук и вау как порадовался!"Что за "рандомно"? О каком "луке" идет речь – об оружии или овоще? И почему "вау", а не просто "ого"? И это я еще привел не самый печальный случай. Еще раз повторюсь, может, я слишком категоричен, но такое не может не огорчать.Тем не менее есть новые словечки, которые не слишком часто употребляются, но с огромным смыслом, и, что немаловажно, в их корне русские слова. Может, и не очень удобоваримо звучат, но настолько емкие, что сквозь улыбку поражаешься тонкому уму того, кто впервые применил его. Я про жабогадюкинг. Тут даже пояснять ничего не надо. И к словарям не надо обращаться. И даже к знаменитым раскрученным поисковикам. Кстати, не факт, что они дадут правильную трактовку. Красочнее примера, чем то, что сейчас происходит у Европы и США, и не придумаешь.Заигравшийся в императора президент Трамп настолько увлекся собственной значимостью, что выкрасть лидера суверенной Венесуэлы Мадуро не удовлетворило его амбиции. Он пошел намного дальше. Он в щепки разнес устоявшийся миропорядок, международное право. Почему бы не присвоить ни много ни мало огромную Гренландию? А то, что она уже 500 лет находится под юрисдикцией Дании, кому может помешать? Уж точно не Дональду Трампу. Прикрываясь мнимой угрозой со стороны России и Китая, он совершенно недвусмысленно заявил о своих притязаниях на этот ледовый остров. Причем с весьма странной аргументацией. Видите ли, Дания входит в НАТО, но не в состоянии защитить эту территорию. И если туда вторгнутся коварные русские или китайцы, согласно пятой статье устава НАТО американцам придется вступить в войну с ядерными державами, что неминуемо приведет к сокрушительной для цивилизации третьей мировой войне. Вот и надо упредить такую перспективу, надо, чтобы над островом развевался американский флаг. Тогда никто не посмеет. Самое интересное, что ни Китай, ни Россия понятия не имеют, что они хотят прихватить эти земли среди океана.И тут такое началось! Жабы накинулись на гадюк, а те стали кусать их. Лидеры Европы и Евросоюза, которые смиренно проглотили пилюлю с законностью действий Трампа по поимке Мадуро, тут вынуждены были реагировать. Им пришлось выпрыгнуть из сетей политического лицемерия и двойных стандартов и перечить гегемону. Даже решились отправить совместный вооруженный контингент в Гренландию, показав, что решительно будут отстаивать суверенные права европейского государства Дании. По численности, боеспособности и составу эти бравые солдатики смогли бы противостоять разве что пингвинам, которые там даже не живут. Но ведь они показали себя, чем вызвали сильное раздражение в Овальном кабинете. Все страны "соучастники" этой вылазки навлекли на свои товары десятипроцентную пошлину с мрачной перспективой роста до 25% к лету.Самые ретивые европейцы стали призывать к решительному отпору США. Вплоть до применения "торговой базуки", по изгнанию американских военных баз из Старого Света, распродаже американских активов, которых у стран Европы почти 8 триллионов. Трамп вне себя от раздражения. Стучит каблуками, бросает гневные взгляды, грозится выйти из НАТО, тем самым оставив слабую Европу один на один с Россией и Китаем.Знаете что? Я поймал себя на мысли, что я в полном восторге от такого славного жабогадюкинга. И предлагаю даже эту веху в истории именовать именно так. Это незабываемо! Только не останавливайтесь, пожалуйста!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

