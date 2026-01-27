https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/spasti-i-sokhranit-kak-vyzhivala-semya-dzhergeniya-v-blokadnom-leningrade-1060666651.html

Спасти и сохранить: как выживала семья Джергения в блокадном Ленинграде

Спасти и сохранить: как выживала семья Джергения в блокадном Ленинграде

27 января 1944 года советские войска освободили Ленинград. Блокада, длившаяся почти 900 дней, была снята.

Абхазский политик Анри Джергения, которого не стало 5 января 2020 года, дал интервью Sputnik в 2018 году, в котором рассказал о том, как находился в блокадном Ленинграде и как его вывозили из города на катере через Ладожское озеро. Подробнее об этом читайте в материале Sputnik.SputnikЗимой 1941 года столбик термометра нередко опускался до -32°С, положение усугублялось обильными снегопадами, ленинградцы жили без отопления и электричества в домах.Всю суровую зиму и весну 1941-1942 годов Анри Джергения, которому на тот момент было несколько месяцев, вместе с матерью провел в блокадном городе. Покинуть Ленинград они смогли лишь в августе 1942 года.Из Ленинграда их переправили на Урал, где прибывших ленинградцев подкармливали местные жители."Очень многие люди умирали от переедания прямо там на месте", — рассказывал Джергения.Рожденный в войнуОтец Анри Джергения видел своего сына всего однажды перед уходом на фронт."Мой отец учился, потом преподавал на юридическом факультете Ленинградского университета. В вестибюле университета есть мемориальная табличка погибших во время блокады, там есть фамилия моего отца. Его призвали в армию в конце января 1942 года, через две недели он погиб. Похоронен отец под Ленинградом", — рассказывал он.Мать Анри Джергения работала врачом, а за ребенком в ее отсутствие ухаживала няня отца, жившая с ними."Мама очень не любила рассказывать о блокаде, иногда я отрывками слышал о каких-то страшных вещах, которые она рассказывала сестре моего отца. Она видела все: голод, холод. Она даже ела столярный клей каким-то образом", — отмечал он.По словам Анри Джергения, как-то раз его мать стала очевидицей того, как их соседи ели своих детей.Блокада города Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Фашистские войска безрезультатно пытались сломить сопротивление защитников города. Захвату города на Неве германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Наступление началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Так, началась почти 900 дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).

