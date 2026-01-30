https://sputnik-abkhazia.ru/20260130/evropeyskaya-mechta--vse-ukraine-predlozhili-umeret-molcha-1060732253.html

Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча

В колесе генотьбы наметилась очередная зрада: Украину не берут в ЕС. Об этом без всяких сантиментов заявил один из главных спонсоров киевского нацистского... 30.01.2026, Sputnik Абхазия

Вой на мове стоит до небес — и украинского обывателя можно понять. С 2014 года он заплатил чудовищную, неимоверную цену за свое стремление в Эуропу. Все богатства страны разграблены киевскими ставленниками Запада, которые обещали народу членство в ЕС прямо совсем скоро, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Жажда выставить себя "щитом Европы" заставила украинцев пойти воевать против России. Безвозвратные потери в этой бессмысленной войне составили сотни тысяч человек. Еще миллионы утекли за границу. Демография и экономика страны были убиты в хлам. Разоренное Дикое поле — вот чем стала богатая когда-то страна.В русской традиции считать малороссов хитрыми, сметливыми, себе на уме. Оказалось, все не так: миллионы человек были обмануты примитивнейшим образом. Весь механизм лохотрона был на виду.Европейским элитам нужна была расово и религиозно близкая, нищая и бесправная рабсила и такой же мобпотенциал. Поэтому они дали украинцам пресловутый "безвиз" и пошли их охмурять на тему того, как классно те заживут в Евросоюзе. Для этого надо всего ничего: победить Россию на поле боя. Мы дадим вам и деньги, и оружие — а вы станете нашей ударной силой против Москвы.Для поддержания иллюзии нужно было беспрестанно и вдохновенно врать — в этом деле евролидеры действительно профи. Украинцам задурили голову очень качественно. Им не сказали только, что будет, если они не справятся со своей задачей.А будет вот что. Европейские элиты, выжав несчастную Незалежную до нитки, просто бросят ее и забудут навсегда. Членство в ЕС? Какое еще вам членство? Может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Лидер главной экономики Европы уже технично соскакивает с украинского трамвая, заехавшего в никуда.Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года "просто невозможно", развел руками Фридрих Мерц. "Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально".Лидеру Германии вторит министр иностранных дел Люксембурга — важнейшего финансового хаба ЕС: "Я только что услышал, что Зеленский сказал про членство в ЕС в следующем году. Извините, я много раз говорил ему: не выставляй ультиматумы. У нас есть правила, у нас есть копенгагенские критерии, им необходимо соответствовать..."Ох, как все это знакомо. Ох, как часто элиты ЕС включали эту волынку про копенгагенские критерии. Последний раз канцлер Мерц напомнил, что Турция не соответствует этим требованиям в октябре прошлого года. Напомню специально для украинцев: Турция ждет членства в ЕС без малого 40 лет.Самой Украине, несравненно более бедной и антидемократичной стране, копенгагенские критерии выполнить невозможно в принципе. Ее экономика даже близко не соответствует этим требованиям. Демократия, верховенство права, права человека — они на Украине вообще не ночевали. Поэтому для истеблишмента ЕС открыты широчайшие возможности и дальше десятилетиями мурыжить украинцев с этим несчастным членством.Москва десятки раз предупреждала и руководителей Незалежной, и простых украинцев, что европейцы используют их и безжалостно обманут. Там не верили "москалям"? Подозревали нас в кознях, считали, что мы завидуем? Ну посмотрели бы на Грузию: мудрый тамошний народ быстро понял, что членство в ЕС — это просто морковка, подвешенная перед мордой осла.Сначала Брюссель замордует страну-кандидата своими гей-парадами* и прочими извращениями. Заставит буквально мать родную забыть, отказаться от своей веры, от своей истории. Ураганом пройдется по экономике, обрушив большую часть населения в нищету, а остальных выталкивая на заработки в Старый Свет. Втравит в войну с Россией. А потом невинно округлит глазки: "Мы вам ничего не обещали... У нас копенгагенские критерии... То да се..."Опасения руководства ЕС совершенно понятны. Да, им нужна бесправная рабсила из Украины, но совершенно не нужны полноправные граждане Евросоюза. Платить им пенсии и пособия? Нет-нет, вы что, самим не хватает.Еще меньше Брюсселю нужны сотни тысяч имеющих боевой опыт и крайне недовольных украинских мужчин, отслуживших в ВСУ. Мало ли чего они натворят в Европе? Именно поэтому в ЕС так и не были приняты обломки бывшей Югославии (за исключением Хорватии). Обломкам Украины тоже, как видим, ничего не светит.Никакого злорадства эта история не вызывает, простых обманутых украинцев очень жаль. Грустно, что нельзя съездить на машине времени на 12 лет назад, найти на Майдане девушку с плакатом "Хочу кружевные трусики и в ЕС" и рассказать ей про будущее. Но захотела ли бы она понять? Может ли понять сегодняшняя Украина, что из всех стран мира только Россия желает ей добра?* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

мнение, аналитика, россия, украина, нато, спецоперация, колумнисты