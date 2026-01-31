https://sputnik-abkhazia.ru/20260131/vypuskniki-apsnypress-priklyucheniya-zhurnalistov-gosinformagentstva-1060636403.html

Выпускники "Апсныпресс": приключения журналистов госинформагентства

Выпускники "Апсныпресс": приключения журналистов госинформагентства

Sputnik Абхазия

"Апсныпресс" – государственное информационное агентство, созданное 31 января 1995 года указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 31.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-31T11:00+0300

2026-01-31T11:00+0300

2026-01-31T11:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

сми

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053528989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4d8e2e50ebc0a3d03506410fe5b67d5.jpg

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (изначально "Абхазпресс" - прим.) было создано на базе Министерства информации и печати. После окончания Отечественной войны народа Абхазии в декабре 1993 года был сформирован новый состав правительства, в которое было включено это ведомство.После ноября 1994 года, когда был введен институт президентства, изменился состав правительства и его структура – Министерство информации и печати было ликвидировано. Тогда и было принято решение создать информационное агентство.В стенах информагентства воспитывались ныне известные абхазские журналисты, руководители пресс-служб, пресс-секретари, корреспонденты, редакторы и фотографы.В информагентстве они проходили "сквозь огонь и воду", в багаже у бывших апсныпрессовцев много интересных историй.Брошенное судноПочти 20 лет в агентстве проработала спецкор ТАСС в Абхазии Анжела Кучуберия. По ее словам, работа в "Апсныпресс" была одним из лучших периодов в ее жизни.Начало 2000-х в Абхазии было временем непростым, блокадная республика переживала экономический, политический, социальный кризис. По словам Анжелы, бывали дни, когда в агентстве не было связи, света, новости печатались на машинках, а единственный на редакцию компьютер был украден, но работа продолжалась.Одним из запоминающихся событий для Анжелы стал репортаж с турецкого корабля "Дафна". В 2010 году судно с моряками было брошено капитаном у берегов Сухума. Журналисты и сотрудники Абхазского морского пароходства подплыли к кораблю, чтобы передать морякам воду и еду, их попросили подняться наверх по веревочной лестнице. Анжела вспоминает, выхода не было – нужно было поговорить с брошенными."Мы кое-как туда поднялись, посмотрели в каких ужасающих условиях находились брошенные моряки, сняли фото и видео, пообщались. Но мы с ужасом думали о том, как теперь по той же веревке спуститься в лодку, ведь подниматься легче. Естественно, мы там не остались, спустились, но эта история осталась в памяти на всю жизнь", – вспоминает она."Аԥсышәала аҭак ҟасҵома?"В те годы, рассказывает Кучуберия, работа была по-настоящему опасной. Каждую неделю корреспонденты ездили на абхазо-грузинские переговоры, зачастую они проходили за Ингуром. Навсегда корреспондент запомнила одно из заседаний координационного совета в Тбилиси.После заседания участники переговоров отвечали на вопросы журналистов. Грузинские СМИ решили задавать вопросы на родном языке. Тогда нынешний пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа тоже решил задать вопрос главе абхазской делегации Гиви Агрба на абхазском языке."Я стояла за спиной Гиви Камуговича, он повернулся ко мне и тихо спросил: "Аԥсышәала аҭак ҟасҵома?" ("Мне на абхазском ответить?" - прим.), а я слегка толкнула его и говорю: "Ааи"("Да" - прим.). И наш любимый Гиви Камугович завелся на абхазском так, что остановить было трудно", – рассказывает журналист.Опыт и непоколебимостьРуководитель отдела связей с общественностью и СМИ Абхазского государственного драматического театра Асида Малия пришла в "Апсныпресс" еще студенткой АГУ.По ее словам, в коллективе она научилась ответственности, коммуникабельности и пунктуальности. От коллег, говорит Асида, она брала самые нужные для журналиста навыки.Особенно юной журналистке в те годы запомнилась политика редакции во время политических кризисов в республике, связанных со сменой власти и руководства госорганов."Манана Гургулия (главный редактор "Апсныпресс" - прим.) в этот период для меня раскрылась как человек непреклонный и принципиальный, а также как начальник, всегда стоящий горой за своих коллег", – говорит Асида.Летние сарафаны в КодореСвои первые шаги в журналистике в "Апсныпресс" делала и бывший пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния. Она вспоминает, как в 2008 году во время освобождения Кодорского ущелья вместе с Анжелой Кучуберия они буквально сами напросились отправиться на место событий.В какой-то момент машину с журналистами остановили и попросили выйти. Внезапно начался обстрел, все мужчины легли на землю, но корреспондентки остались на месте. По словам Марианны, девушкам стало неловко ложиться в летних сарафанах, они предпочли рискнуть."Мы очень любили свою работу и пытались любой ценой достать информацию от первоисточников, увидеть все воочию", – говорит она.По словам Марианны, "Апсныпресс" стал лучшей школой жизни и журналистики, а те знания, которые она получила в работе, не сопоставимы с вузовской теорией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/pervoe-informatsionnoe-apsnypress-ispolnilos-30-let-1053555495.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/gurguliya-rasskazala-o-printsipakh-raboty-apsnypress-1053568549.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сми