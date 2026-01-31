Выпускники "Апсныпресс": приключения журналистов госинформагентства
11:00 31.01.2026 (обновлено: 11:01 31.01.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукКоллектив Апсныпресс
"Апсныпресс" – государственное информационное агентство, созданное 31 января 1995 года указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Государственное информационное агентство "Апсныпресс" (изначально "Абхазпресс" - прим.) было создано на базе Министерства информации и печати. После окончания Отечественной войны народа Абхазии в декабре 1993 года был сформирован новый состав правительства, в которое было включено это ведомство.
После ноября 1994 года, когда был введен институт президентства, изменился состав правительства и его структура – Министерство информации и печати было ликвидировано. Тогда и было принято решение создать информационное агентство.
В стенах информагентства воспитывались ныне известные абхазские журналисты, руководители пресс-служб, пресс-секретари, корреспонденты, редакторы и фотографы.
В информагентстве они проходили "сквозь огонь и воду", в багаже у бывших апсныпрессовцев много интересных историй.
Брошенное судно
Почти 20 лет в агентстве проработала спецкор ТАСС в Абхазии Анжела Кучуберия. По ее словам, работа в "Апсныпресс" была одним из лучших периодов в ее жизни.
"Всегда вспоминаю с любовью это время, когда мы, сотрудники агентства, шли на работу как на праздник", – говорит она.
Начало 2000-х в Абхазии было временем непростым, блокадная республика переживала экономический, политический, социальный кризис. По словам Анжелы, бывали дни, когда в агентстве не было связи, света, новости печатались на машинках, а единственный на редакцию компьютер был украден, но работа продолжалась.
Одним из запоминающихся событий для Анжелы стал репортаж с турецкого корабля "Дафна". В 2010 году судно с моряками было брошено капитаном у берегов Сухума. Журналисты и сотрудники Абхазского морского пароходства подплыли к кораблю, чтобы передать морякам воду и еду, их попросили подняться наверх по веревочной лестнице. Анжела вспоминает, выхода не было – нужно было поговорить с брошенными.
"Мы кое-как туда поднялись, посмотрели в каких ужасающих условиях находились брошенные моряки, сняли фото и видео, пообщались. Но мы с ужасом думали о том, как теперь по той же веревке спуститься в лодку, ведь подниматься легче. Естественно, мы там не остались, спустились, но эта история осталась в памяти на всю жизнь", – вспоминает она.
© Foto / Предоставила Асида МалияАпсныпресс. Анжела Кучуберия, Марианна Квициния, Манана Гургулия, Асида Малия, Кристина Цвижба
Апсныпресс. Анжела Кучуберия, Марианна Квициния, Манана Гургулия, Асида Малия, Кристина Цвижба
"Аԥсышәала аҭак ҟасҵома?"
В те годы, рассказывает Кучуберия, работа была по-настоящему опасной. Каждую неделю корреспонденты ездили на абхазо-грузинские переговоры, зачастую они проходили за Ингуром. Навсегда корреспондент запомнила одно из заседаний координационного совета в Тбилиси.
После заседания участники переговоров отвечали на вопросы журналистов. Грузинские СМИ решили задавать вопросы на родном языке. Тогда нынешний пресс-секретарь президента Абхазии Алхас Чолокуа тоже решил задать вопрос главе абхазской делегации Гиви Агрба на абхазском языке.
"Я стояла за спиной Гиви Камуговича, он повернулся ко мне и тихо спросил: "Аԥсышәала аҭак ҟасҵома?" ("Мне на абхазском ответить?" - прим.), а я слегка толкнула его и говорю: "Ааи"("Да" - прим.). И наш любимый Гиви Камугович завелся на абхазском так, что остановить было трудно", – рассказывает журналист.
Опыт и непоколебимость
Руководитель отдела связей с общественностью и СМИ Абхазского государственного драматического театра Асида Малия пришла в "Апсныпресс" еще студенткой АГУ.
По ее словам, в коллективе она научилась ответственности, коммуникабельности и пунктуальности. От коллег, говорит Асида, она брала самые нужные для журналиста навыки.
"У Анжелы Кучуберия научилась быстрому реагированию и оперативности, у Индиры Барцыц - умению разглядеть корень вопроса и подачу материала с непривычного ракурса, у Марианны Квициния - равновесию и спокойствию даже в напряженных ситуациях", – отмечает она.
Особенно юной журналистке в те годы запомнилась политика редакции во время политических кризисов в республике, связанных со сменой власти и руководства госорганов.
"Манана Гургулия (главный редактор "Апсныпресс" - прим.) в этот период для меня раскрылась как человек непреклонный и принципиальный, а также как начальник, всегда стоящий горой за своих коллег", – говорит Асида.
© Foto / Предоставлено Асидой МалияАпсныпресс. Анжела Кучуберия, Асида Малия
Апсныпресс. Анжела Кучуберия, Асида Малия
Летние сарафаны в Кодоре
Свои первые шаги в журналистике в "Апсныпресс" делала и бывший пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния. Она вспоминает, как в 2008 году во время освобождения Кодорского ущелья вместе с Анжелой Кучуберия они буквально сами напросились отправиться на место событий.
В какой-то момент машину с журналистами остановили и попросили выйти. Внезапно начался обстрел, все мужчины легли на землю, но корреспондентки остались на месте. По словам Марианны, девушкам стало неловко ложиться в летних сарафанах, они предпочли рискнуть.
"Мы очень любили свою работу и пытались любой ценой достать информацию от первоисточников, увидеть все воочию", – говорит она.
По словам Марианны, "Апсныпресс" стал лучшей школой жизни и журналистики, а те знания, которые она получила в работе, не сопоставимы с вузовской теорией.
© Foto / Предоставила Асида МалияАпсныпресс. Кристина Цвижба, Асида Малия, Анжела Кучуберия, Алхас Манаргия, Манана Гургулия, Марианна Квициния, Индира Барциц.
Апсныпресс. Кристина Цвижба, Асида Малия, Анжела Кучуберия, Алхас Манаргия, Манана Гургулия, Марианна Квициния, Индира Барциц.
