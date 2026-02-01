https://sputnik-abkhazia.ru/20260201/sputnik-nedeli-delegatsiya-minekonomrazvitiya-novye-media-gostepriimnaya-abkhaziya-i-moda-1060778398.html

Sputnik недели: делегация минэкономразвития, "Новые медиа", "Гостеприимная Абхазия" и мода

Информационное агентство Sputnik недели подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 26 января по 1 февраля.

О том, как прошел рабочий визит делегации Минэкономразвития России, кого поздравил президент Абхазии, как прошли "Новые медиа Абхазии" в Москве и второй модуль "Гостеприимной Абхазии" в Сухуме, какое участие приняли представители республики на неделях моды в столицах России и Франции, читайте в материале Sputnik.SputnikДелегация минэкономразвития России в АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба встретился в Сухуме с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили вопросы социально-экономического взаимодействия и реализации приоритетных инфраструктурных проектов, таких как восстановление аэропорта и развитие железнодорожного сообщения.Назаров проинформировал президента о проработке инструментов льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства Абхазии.Также были затронуты вопросы утверждения инвестпрограммы на 2026-2030 годы, завершения строительства очистных сооружений и улучшения системы водоснабжения в курортных городах.Днем позже Сергей Назаров посетил "Абхазскую цитрусовую компанию" в селе Пшап. Делегацию встретили глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, вице-спикер Парламента Ашот Миносян, глава армянской общины Абхазии Алик Миносян и министр экономики Теймураз Миквабия, сообщает пресс-служба района.Предприятие специализируется на заготовке, хранении и переработке цитрусовых культур. Оно создано по абхазо-российской программе льготного кредитования. Общий объем инвестиций — 801 млн рублей, из них более 700 — заемные средства.Юбилей Валерия КовеНародный артист Абхазии Валерий Кове отметил юбилей 26 января. Президент Бадра Гунба поздравил его с 80-летием и подчеркнул, что вся жизнь Кове посвящена служению абхазской культуре и творчеству."Неоценим ваш вклад как талантливого актера и режиссера в эстетическое и духовное развитие нашего народа. Ваше творчество и профессионализм получили признание как среди ваших коллег, так и у зрителей", — говорится в тексте.Гунба пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов.День основания "Апсныпресс"Прошел 31 год со дня основания "Апсныпресс", который был создан 31 января 1995 года указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Действующий глава государства Бадра Гунба поздравил коллектив с этим событием и отметил вклад "Апсныпресс" в формирование современного информационного пространства республики."Агентство "Апсныпресс" по праву пользуется авторитетом и доверием, объединяя в своих рядах высокопрофессиональный коллектив, ответственно относящийся к своему делу. Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд, преданность выбранному пути и государственный подход к работе", — отмечается в тексте поздравления.Президент пожелал агентству дальнейшего развития и новых достижений, а всем сотрудникам — творческого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.Парламент в видеоформатеПредставлять общественности информацию о деятельности Парламента Абхазии в видеоформате решили в Народном Собрании, сообщает пресс-служба законодательного органа страны.Спикер Лаши Ашуба провел совещание с председателями парламентских комитетов, посвященное планы законопроектных работ на 2026 год 28 явнаря.Парламентарии рассмотрели вопросы, касающиеся ряда законопроектов, находящихся на разных стадиях проработки в профильных комитетах.По пути модернизацииПлан поэтапной модернизации налоговой системы Абхазии обсудили с представителями соответствующих органов России, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам республики.Делегация Федеральной налоговой службы и "Главного научного инновационного внедренческого центра" находится с рабочим визитом в Сухуме.План реализации предусматривает не только технические решения и внедрение новых программных комплексов, но и адаптацию лучших практик под нужды экономики Абхазии."Новые медиа Абхазии"Третий модуль "Новые медиа Абхазии" прошел в Москве на минувшей неделе. В его рамках состоялись встречи абхазских журналистов, блогеров, сотрудников СМИ, пресс-секретарей с ведущими экспертами России в области медиа и презентации их проектов.Первый день программы открылся встречей с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, которая пообщалась с участниками проекта на разные темы. В частности она затронула вопрос формирования образа Абхазии."Если вы хотите рассказать об Абхазии, не нужно думать о том, кто как это воспримет. Я считаю, что история – первый блок. Второй блок – культура (хотя эти вещи неотделимы). Танцы, песни – нет ничего более понятного, чем народная культура. Это моментально объединяет людей", – сказала официальный представитель МИД РФ.Захарова также выразила уверенность в том, что информационное сотрудничество России и Абхазии наиболее перспективно в сфере туризма.В субботу, 31 января участники проекта презентовали 19 проектов. На суд экспертов были вынесены как групповые, так и индивидуальные работы — документальные, новостные, глянцевые, в формате подкастов, интервью и других, сообщают сотрудники Sputnik Абхазия, участники программы."Гостеприимная Абхазия"Второй модуль конкурса "Гостеприимная Абхазия" на тему "От проекта к реализации" прошел в Сухуме с 25 по 28 января.К нему были допущены 70 проектов, доработанных участниками. В рамках второго модуля провели экспертные лекции и консультации с российскими специалистами. Конкурсанты защитили свои проекты, а экспертный совет выбрал финалистов.Кроме того, участников обучили разработке финансовых моделей, продвижению продукта и управлению командами.Субсидирование морских перевозокБолее 80 миллионов рублей выделено из Федерального бюджета России на субсидирование морских пассажирских перевозок по маршруту Сочи – Сухум в 2026 году, рассказал Sputnik начальник управления транспорта Минэкономики Абхазии Астамур Бганба.По его словам, Росморречфлот уже объявил конкурс на получение субсидий, который продлится до 6 февраля.Запустить морское сообщение между двумя городами планируют летом. В 2025 году перевозки осуществляло судно "Комета".Продление путиАЖД приступил к ремонтным работам на путях от станции "Кяласур" до станции "Очамчыра".На этом участке по поручению президента Абхазии Бадры Гунба до 10 марта должны завершить восстановление путей для их подготовки к приему осуществляемых и планируемых грузов, в том числе контейнерных поездов, сказал главный инженер АЖД Леонид Куруа.Этим занимаются три бригады из России и две местные. По словам прораба одной из них Павла Лыстюка, по окончании работ поезда здесь будут ходить с установленными скоростями, ни для пассажиров, ни для грузов никакого дискомфорта не возникнет. Также была восстановлена станция "Очамчыра".Изучение почвыПочвы Абхазии впервые изучила РосАгрохимслужба, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты Крымского филиала службы провели агрохимическое и экологическое обследование земель республики, чтобы оценить пригодность участков для закладки многолетних насаждений орехоплодных и цитрусовых культур.Отобранные образцы почвы подвергнут лабораторному анализу. Это обследование позволит не только оценить новые территории, но и изучить оптимальные почвенные условия уже дающих урожай насаждений, отмечается в сообщении.Абхазская мода в МосквеАбхазские дизайнеры Кадыр Тванба, Сарида Цвижба и Салима Хашиг выступили на I Атомной неделе моды в ГУМе в Москве.Цвижба и Хашиг представили семь работ из коллекции "APSSA". Костюмы дизайнеров Сарида Цвижба и Салима Хашиг победили в номинации "Лучший абхазский костюм в современной интерпретации" на конкурсе на лучший абхазский национальный костюм в рамках зимнего фестиваля "Мандарин". Костюм Кадыра Тванба победил в том же конкурсе на лучший национальный мужской костюм.Неделя моды началась 25 января и завершилась спустя пять дней гала-показом в ГУМе.Неделя высокой моды в ПарижеАдица Берзения вышла на подиум на Неделе высокой моды в Париже.Абхазская модель приняла участие в кутюрном дебюте Матье Блази для Chanel.Берзения открыла показ дебютной коллекции Матье Блази для Chanel в Париже 6 октября 2025 года, а до этого она несколько месяцев работала in-house моделью — на ней знаменитый кутюрье делал все примерки.Первая победаКоманда КВН "Фантасмагорцы" заняла первое место во втором туре фестиваля "КиВиН-2026".Таким образом, она прошла в Центральную лигу Москвы и Подмосковья "Лампа". Об этом сообщает "Апсныпресс"."Цели фестиваля перевыполнены, некоторые успехи стали приятной неожиданностью даже для нас", – отметил руководитель команды Миха Цкуа.

