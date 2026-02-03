https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/svo-energeticheskaya-pauza-zavershena-chto-dalshe-1060801995.html

СВО: энергетическая пауза завершена

СВО: энергетическая пауза завершена

Sputnik Абхазия

"Выключение" украинской энергетики – необходимый и достаточно гуманный способ принуждения киевского режима к капитуляции. 03.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-03T11:00+0300

2026-02-03T11:00+0300

2026-02-03T11:26+0300

россия

украина

спецоперация

нато

мнение

аналитика

колумнисты

военная спецоперация рф в донбассе

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/08/1043517458_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_597dec6e3660348409a4366615ac7ad6.jpg

Способ достижения целей СВО с меньшими потерями. Если противник не сдается, его уничтожают – таковы условия боевых действий. Если противник не сдается в современной войне, прежде всего, уничтожается его тыловая база, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.И все же, практически невозможно достичь крупных военных успехов на переговорах, главная цель которых – не допустить полного разгрома ВСУ и очевидной, безусловной победы российской армии.Завершение непродолжительной "энергопаузы" и продолжение ударов по энергетике ВСУ приближают военную победу России в крупнейшем вооруженном конфликте 21 века. На украинском ТВД российским войскам осталось сделать три решительных шага:Российские войска за минувшие сутки поразили объекты и цели в 147 районах. Приоритетными для массированных высокоточных ударов ВС России остаются предприятия энергетики и ВПК, логистика ВСУ в украинской столице и Киевской области. В ночь на 2 февраля серия мощных взрывов прогремела также в Днепропетровске, Черкассах, Павлограде и Харькове. В "Укрэнерго" уже заявили о невозможности восстановить электроснабжение после каскадных отключений. За сутки обесточены еще 162 населенных пункта в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.Каждый потерянный украинской армией мегаватт электроэнергии ускоряет фронтовую динамику. Российские войска "открыли" февраль освобождением населенных пунктов Сухецкое в Донбассе, Зеленое в Харьковской области и Придорожное в Запорожье. Освобождение села Торецкое в ДНР позволяет ВС России активнее продвигаться сразу по двум направлениям – на Доброполье и Дружковку-Краматорск. Севернее противник выбит из Голубовки и Миньковки, расположенных в зоне контроля автомагистрали на Славянск, Изюм. От канала Северский Донец – Донбасс близ Миньковки до восточной окраины Краматорска по прямой остается около 12 км. Неслучайно Дмитрий Медведев заявил, что победа на Украине близка.Прямая неизбежностьКиевские марионетки и их западные хозяева отчаянно пытаются замедлить скорость надвигающейся геополитической катастрофы. Для этого используют любые средства: организацию терактов ВСУ/СБУ в глубине российской территории, внешнеполитические провокации с "теневым флотом", перенос переговоров в Абу-Даби, демагогические заявления о готовности Украины к "содержательной дискуссии" и "достойному окончанию войны".Война – не шахматная партия, в ней всегда есть победители и побежденные. Условия мира диктует победитель, и "горе побежденным", которые еще беснуются перед вратами ада. В начале февраля стало известно, что командование ВСУ запретило своим подразделениям брать в плен российских военнослужащих, которых в случае захвата требуется только "допросить и убить".Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в конце января еще раз напомнил Западу, что гарантии безопасности антироссийскому киевскому режиму – неприемлемы. "Территориальные уступки" Киева – не главное. Россия не допустит сохранения на Украине действующего руководства, враждебной нацистской идеологии и вооруженных бандеровских формирований. Не говоря уже о вооруженных формированиях стран НАТО. Лавров подчеркнул: "Если цель состоит в том, чтобы сохранить этот режим на какой-либо части территории бывшей Украины и продолжать использовать этот режим в качестве плацдарма для создания угроз Российской Федерации, то в будущем мира не будет".Переговоры в Абу-Даби продолжатся 4-5 февраля. Однако всем украинским представителям и западным "болельщикам" пора понять: никто не является независимым "украинцем" на украденной де-факто у России земле, превращенной в военный плацдарм враждебного России блока НАТО с биолабораториями Пентагона, и "национальными героями" из девятого круга ада – Мазепой и Бандерой. Россия исправляет историческую ошибку, и не допустит ее повторения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/svo-do-slavyanska-ostalos-15-km-do-zaporozhya--12-dobropole--v-chetyrekh-1060698018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/sudbu-grenlandii-opredelyaet-amerikanskiy-spg-a-ne-nato-1060509867.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/russkoe-oruzhie-novyy-stratosfernyy-bpla-khischnik-1060483225.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, украина, спецоперация, нато, мнение, аналитика, колумнисты