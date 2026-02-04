Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
В частности, появилась информация о том, что в Незалежной зреет очередная колоссальная афера в энергетике (кто бы мог подумать!), но особую пикантность ей придает то, что за ней стоит человек, который считает президента России Владимира Путина главным личным врагом и поклялся его уничтожить, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Двадцать первого января в Давосе (это когда Трамп толкал речь про Гренландию) был представлен влиятельной публике "первый в истории специализированный фонд по инвестициям в инфраструктуру Украины" под названием Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund (ADUIF). И бывает же такая нежданная удача: буквально на следующий день новорожденный фонд поднял более 200 миллионов евро, причем не от абы кого. Вкладчиками фонда стали такие структуры, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация (часть World Bank Group), Swedfund и Impact Fund Denmark. В ближайших планах — донабрать миллиард евро.Интересная деталь: ранее никому не известный и не имеющий истории фонд был отобран структурами Евросоюза в качестве того самого волшебно-сферического "Европейского фонда реконструкции Украины", о котором с такой страстью твердили европейские небольшевики. Иначе говоря, по какой-то причине европейцы решили не делать свою структуру, а просто дали на откуп распоряжение европейскими деньгами какой-то частной конторе. Вот просто поверили на слово хорошим ребятам, бывает.Впрочем, контора эта достаточно интересная.Совладельцами Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund являются американо-британская компания Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC (международная скупка и управление недвижимостью) и украинская инвестиционная компания Dragon Capital, которой владеет некто Томаш Фиала.Этот Фиала известен тем, что является ставленником и протеже нашего давнего знакомого — Джорджа Сороса, который назвал российского президента "величайшей угрозой открытому обществу", а после начала СВО заявил, что "единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина".Фиала на паях с Соросом еще с 2015 года имеет отдельный фонд Dragon Capital New Ukraine Fund, через который Сорос активно скупает дешевеющие украинские активы.Но сейчас Сорос быстро пронюхал новую горячую тему — "восстановление" энергетики Украины, куда Европа готова швырять десятки миллиардов не глядя. В тот же день, когда европейцы скидывались на ADUIF, главная еврокомиссарша фон дер Ляйен заявила: "Когда зима охватила страну, Россия удваивает бесчеловечные атаки. Мы удваиваем нашу поддержку Украине". В голове Сороса: "А мы удваиваем наши прибыли".Первый проект фонда — объект по газовой энергогенерации в Закарпатье под названием Power One. В партнерах — контора Negen, которой совладеет не кто иной, как бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий.Ноу-хау Кудрицкого: еще до строительства объекта было подписано соглашение с правительством, по которому украинское государство будет обязано (!) выкупать произведенную энергию по золотым зеленым тарифам, причем зафиксированным в евро.Откуда газ? Очень просто: Сорос является совладельцем газовой компании Energen (помимо других энергетических активов).Остап Бендер отнимает галстук у Саакашвили и начинает грызть его от зависти:Цикл повторяется в новых проектах, публика плачет, зрители в восторге.Еще в 2015 году издание MINT писало про деятельность Сороса на Украине: "Большинство этих банков и корпораций (связанных с Соросом) будут извлекать прибыль из Украины, вывозить ее в другие западные страны. &lt;…&gt; И хотя такая практика уже разорила государства вроде Греции и Аргентины, до тех пор пока прибыль продолжает поступать, инвестиции будут продолжаться".Как мы помним, Сорос сделал состояние в том числе на обрушении британского фунта, и есть ощущение, что он решил напоследок сыграть на обрушении Украины, взяв в малую долю европейцев: иначе почему они с такой готовностью согласились отправить огромные деньги в черную дыру?С уверенностью можно утверждать только одно: никакой унитаз в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах от этих энергопроектов гарантированно не пострадает, то есть не разморозится.Деньги на Украину идут, чтобы уйти оттуда с прибылью, а ходить в туалет и в кошачий лоток можно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов

11:02 04.02.2026
© AFP 2023 / ANDREY BORODULINДонецкая область. Архивное фото.
Донецкая область. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2026
© AFP 2023 / ANDREY BORODULIN
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Как известно, на Украине сливают информацию о коррупции те, кто положили глаз на эти же деньги, но порой такие сливы весьма вкусные, ароматные и сочные.
В частности, появилась информация о том, что в Незалежной зреет очередная колоссальная афера в энергетике (кто бы мог подумать!), но особую пикантность ей придает то, что за ней стоит человек, который считает президента России Владимира Путина главным личным врагом и поклялся его уничтожить, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Двадцать первого января в Давосе (это когда Трамп толкал речь про Гренландию) был представлен влиятельной публике "первый в истории специализированный фонд по инвестициям в инфраструктуру Украины" под названием Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund (ADUIF). И бывает же такая нежданная удача: буквально на следующий день новорожденный фонд поднял более 200 миллионов евро, причем не от абы кого.
Вкладчиками фонда стали такие структуры, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация (часть World Bank Group), Swedfund и Impact Fund Denmark. В ближайших планах — донабрать миллиард евро.
Интересная деталь: ранее никому не известный и не имеющий истории фонд был отобран структурами Евросоюза в качестве того самого волшебно-сферического "Европейского фонда реконструкции Украины", о котором с такой страстью твердили европейские небольшевики. Иначе говоря, по какой-то причине европейцы решили не делать свою структуру, а просто дали на откуп распоряжение европейскими деньгами какой-то частной конторе. Вот просто поверили на слово хорошим ребятам, бывает.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 12:35
Впрочем, контора эта достаточно интересная.
Совладельцами Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund являются американо-британская компания Boyd Watterson Global Asset Management Group LLC (международная скупка и управление недвижимостью) и украинская инвестиционная компания Dragon Capital, которой владеет некто Томаш Фиала.
Этот Фиала известен тем, что является ставленником и протеже нашего давнего знакомого — Джорджа Сороса, который назвал российского президента "величайшей угрозой открытому обществу", а после начала СВО заявил, что "единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина".
Фиала на паях с Соросом еще с 2015 года имеет отдельный фонд Dragon Capital New Ukraine Fund, через который Сорос активно скупает дешевеющие украинские активы.
Но сейчас Сорос быстро пронюхал новую горячую тему — "восстановление" энергетики Украины, куда Европа готова швырять десятки миллиардов не глядя. В тот же день, когда европейцы скидывались на ADUIF, главная еврокомиссарша фон дер Ляйен заявила: "Когда зима охватила страну, Россия удваивает бесчеловечные атаки. Мы удваиваем нашу поддержку Украине". В голове Сороса: "А мы удваиваем наши прибыли".
Первый проект фонда — объект по газовой энергогенерации в Закарпатье под названием Power One. В партнерах — контора Negen, которой совладеет не кто иной, как бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий.
Города мира. Женева - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
21 января, 16:45
Ноу-хау Кудрицкого: еще до строительства объекта было подписано соглашение с правительством, по которому украинское государство будет обязано (!) выкупать произведенную энергию по золотым зеленым тарифам, причем зафиксированным в евро.
Откуда газ? Очень просто: Сорос является совладельцем газовой компании Energen (помимо других энергетических активов).
Остап Бендер отнимает галстук у Саакашвили и начинает грызть его от зависти:
европейцы шлют бешеные деньги в фонд Фиалы и Сороса;
на эти деньги по бешеным ценам строится объект энергогенерации (в прибыли — Фиала, Сорос и Кудрицкий);
газ по бешеным ценам закупается у Сороса;
произведенная энергия за бешеные деньги выкупается государством (в прибыли — Фиала, Сорос и Кудрицкий);
прибыль выводится за рубеж.
Цикл повторяется в новых проектах, публика плачет, зрители в восторге.
Еще в 2015 году издание MINT писало про деятельность Сороса на Украине: "Большинство этих банков и корпораций (связанных с Соросом) будут извлекать прибыль из Украины, вывозить ее в другие западные страны. <…> И хотя такая практика уже разорила государства вроде Греции и Аргентины, до тех пор пока прибыль продолжает поступать, инвестиции будут продолжаться".
Как мы помним, Сорос сделал состояние в том числе на обрушении британского фунта, и есть ощущение, что он решил напоследок сыграть на обрушении Украины, взяв в малую долю европейцев: иначе почему они с такой готовностью согласились отправить огромные деньги в черную дыру?
С уверенностью можно утверждать только одно: никакой унитаз в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах от этих энергопроектов гарантированно не пострадает, то есть не разморозится.
Деньги на Украину идут, чтобы уйти оттуда с прибылью, а ходить в туалет и в кошачий лоток можно.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Делегация ТПП Абхазии во время визита в Иракский Курдистан - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 11:32
0