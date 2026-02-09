Хвойные "легкие" Абхазии: Пицундской сосновой роще исполнилось 100 лет

https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/khvoynye-legkie-abkhazii-pitsundskoy-sosnovoy-rosche-ispolnilos-100-let-1060911199.html

О том, как образовалась Пицундская сосновая роща и чем она уникальна, какие угрозы перед ней стояли в прошлом и от чего заповедник нужно защищать сегодня, кто такой Патриарх и почему к нему водили экскурсии, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.От ледникового периода до наших днейПицундская сосна – один из самых древних видов деревьев, произрастающих на планете Земля. Согласно научным исследованиям, ее относят к третичному периоду, отсчет которого начинается около 66 миллионов лет назад, охватывающему ледниковый период.Помимо Абхазии, она произрастает практически на всем Черноморском побережье Кавказа, а именно от российской Анапы до Грузии.Как рассказал директор Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода, пицундская сосна получила свое название в связи с тем, что именно здесь был найден самый большой массив этого дерева естественного происхождения.Сосновая роща в Пицунде пережила периоды расцвета, упадка и сегодня продолжает бороться за свое право на жизнь. Пристальное внимание на нее обратили ботаники Российской империи в 1885 году.Чтобы защитить сосновую рощу в Пицунде, ее передали под охрану монахам из Нового Афона, но эта идея оказалась неудачной. Вместо того, чтобы оберегать уникальный лес, они стали рубить деревья, изготавливать из древесины доски для строительства кораблей, зданий, мебели, а также допускали пожары.Таким образом роща получала урон разной интенсивности и масштаба до 1926 года, пока территорию площадью чуть больше 200 гектаров не объявили отдельной заповедной зоной."Научное сообщество пришло к тому, что монахи неэффективно охраняют территорию, и начало задумываться о том, как сохранить лес. Кроме как объявить рощу заповедником, ничего помочь не могло", – добавила Сабина Лобода.С того времени Пицундская сосновая роща переходила от инстанции к инстанции, но с учреждением Пицунда-Мюссерского заповедника в июле 1966 года все изменилось. Заработала полноценная научно-исследовательская станция, ботаники изучили состояние леса, пронумеровали каждое дерево, занимались лесовосстановительными работами, санитарное состояние довели до идеала.Кроме того, территорию рощи огородили. Благодаря этому прекратилась вся хозяйственная деятельность, люди перестали ходить туда и вытаптывать молодые всходы.По данным на 1981 год, в Пицундской сосновой роще произрастало около 50 тысяч деревьев. С тех пор полная инвентаризация леса не проводилась, но по примерным подсчетам, сегодня могло сохраниться до 30 тысяч сосен.Хвойный Патриарх и угрозыСредний возраст сосен в пицундской роще около 150 лет, но в советское время там произрастал долгожитель, которого ботаники называли Патриархом. Ему было примерно 250 лет."К нему даже водили экскурсии. Дерево было огорожено, были установлены таблички. Диаметр ствола Патриарха достигал до двух метров. Информация о том, почему дерево погибло, не сохранилась. Причиной гибели могли стать вредители или болезни", – рассказала Лобода.Пицундские сосны все еще остаются под угрозой и, в первую очередь, из-за людей. Пицунда – один из самых популярных курортов в Абхазии. Ежегодно ее посещают сотни тысяч туристов, которые ходят на море через рощу и любят отдыхать под тенью этих деревьев. Местные жители, пусть не в таком количестве, но тоже не прочь насладиться природным комфортом. Все это приводит к ряду негативных последствий.Как подчеркнула директор Пицунда-Мюссерского заповедника, зачастую туда заезжают на автомобилях, разбивают палатки, разжигают костры, устраивают пикники, оставляют после себя горы мусора, срезают краснокнижные растения и вытаптывают и уплотняют почву."В прибрежной части произрастает половина краснокнижных растений нашей флоры. При уплотнении почвы ни одно семя не может прорасти, и это приводит к невозможности естественного возобновления. То есть старое поколение деревьев со временем погибнет, а нового не будет", – отметила Лобода.Для сохранения сосновой рощи ее необходимо огородить со всех сторон, уверена Лобода. В 2025 году за счет средств государственного бюджета удалось построить забор протяженностью 2,6 км со стороны автодороги. На это понадобилось почти 20 млн руб. Для того чтобы завершить работы и также огородить самшитовую рощу, нужно еще около 80 млн руб.У пицундской сосны есть еще один враг – лубоед. Это один из видов вредителей, который питается лубом. Впоследствии это приводит к высыханию и гибели дерева. Заражено им дерево или нет, можно определить по маленьким дырочкам на коре. В советское время зараженное дерево сразу срубали и сжигали, но сейчас из-за труднодоступности многих участков заповедника и нехватки техники, сделать это удается далеко не всегда."У нас есть огромные площади, которые нуждаются в санитарных рубках, потому что там много, к примеру, больных деревьев. Они рассадники вредителей, и таких деревьев там быть не должно", – поделилась Лобода.В высоту пицундская сосна может достигать до 24 метров, и она признана одной из самых высоких в своем виде, но это не всегда хороший признак.Как пояснила Сабина Лобода, это дерево вырастает до таких отметок, так как пребывает в состоянии высокой конкуренции с плотным древостоем. То есть из-за густых зарослей вокруг оно вынуждено больше тянуться к солнцу.Например, произрастающие ближе к берегу сосны не отличаются столь большой высотой, но при этом они более пышные и стволы их толще. Деревья в середине леса тоже длинные, но с "шапочкой" на макушке.В связи с этим, важной задачей Лобода считает чистку территории от сухостоя, сорняков и зарослей, но на это нужен не один миллион рублей."Помимо этого, нужно выращивать культуры (саженцы - прим.) для посадки на месте погибшего дерева. Для этого собирают шишки, сушат их в специальных печах. Затем вынимают оттуда семена, сажают сначала в горшки и через три-пять лет пересаживают в землю. Вручную проводить такую работу очень тяжело и долго, а оборудования у нас нет", – рассказала она.Природный фильтр и юбилейСибирь называют зелеными "легкими" Земли, а самшитовую рощу в Пицунде определенно можно назвать хвойными "легкими" Абхазии."Все деревья выделяют кислород, а все хвойные деревья выделяют фитонциды – это биологически активные вещества, которые убивают бактерии и микробы. Наша сосновая роща в сочетании с морем создает уникальный климат, который служит фильтром воздуха", – уточнила Лобода.То, насколько легко и приятно дышится в Пицунде, особенно отмечают гости курорта. Отдых в Пицунде рекомендуют пациентам с астмой и другими проблемами дыхательной системы.Пицунда-Мюссерский заповедник подчиняется Управлению лесного хозяйства. Общая площадь заповедника превышает 4000 гектаров. Он поделен на три лесничества – Пицундское, Лидзавское и Мюссерское.По словам Сабины Лободы, штат заповедника состоит из 27 человек, 20 из которых –лесники. Средняя заработная плата составляет 10 тысяч рублей. На содержание заповедника без учета зарплат в 2025 году было выделено 350 тысяч рублей.Следить, охранять и ухаживать за такой территорией – задача не из простых, не говоря уже о лесовосстановительных работах.На территории сосновой рощи в Пицунде произрастает около 700 видов растений, 22 из которых краснокнижные. Среди них падуб колхидский, клекачка колхидская, цикламен, подснежник, самшит, панкраций морской, синеголовник приморский.Пицунда-Мюссерский заповедник в предстоящем июле будет отмечать юбилей – 60 лет со дня основания. Как отметила Сабина Лобода, в планах провести в Пицунде при поддержке партнеров фестиваль и экологический просветительский форум.

