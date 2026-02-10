Ученый, политик и хороший друг: Валерий Кварчия отмечает юбилей

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Акинематографиазы" азакәан апроект иазԥхьагәанаҭо ҳалацәажәоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьараз ахәқәа. Ишьақәзыргылода урҭ Аԥсны? Азҵаара ҭаҳҵаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Изучить и сохранить: о наследии Станислава Лакоба. Разговор с историком
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Защита прав ребенка: разговор с руководителем отдела опеки и попечительства Сухума
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
18:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
21:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рышьақәырӷәӷәара азакәантә ҵаҵӷәы: азиндырҩы иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Демография в цифрах: анализ данных Госстата Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
18:17
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
18:20
15 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
18:55
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/uchenyy-politik-i-khoroshiy-drug-valeriy-kvarchiya-otmechaet-yubiley-1060830993.html
Ученый, политик и хороший друг: Валерий Кварчия отмечает юбилей
Ученый, политик и хороший друг: Валерий Кварчия отмечает юбилей
Sputnik Абхазия
Валерий Кварчия – заслуженный деятель науки Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, в 2005 году он удостоился Государственной премии имени... 10.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-10T09:30+0300
2026-02-10T10:15+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/16/1038249180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1164785a65ca1f75e5881acc4a114959.jpg
Бадрак Авидзба, SputnikПуть ученого и политикаДоктор филологических наук, действительный член Академии наук Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Валерий Кварчия сегодня отмечает 80-летие.Он родился 10 февраля 1946 года в Ткуарчале. В 1964 году окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени Горького.Завязавшаяся тогда дружба, продолжил он, сохраняется и крепнет по сей день. "Это один из тех людей, с которым мы делимся мнениями, обсуждаем различные научные вопросы и вопросы, касающиеся политических событий в Абхазии", – подчеркнул ученый.В 1969 году Кварчия стал научным сотрудником, а затем – заведующим отделом Абхазского государственного музея.В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР, в 1975–1980 годах работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института и одновременно учился в аспирантуре в Кабардино-Балкарском университете.Научное и политическое наследиеВячеслав Чирикба отметил, что Валерий Кварчия – замечательный ученый, историк и лингвист, который внес большой вклад в науку и в описание исторического развития Абхазии.Он отметил, что главное научное наследие автора – вклад в топонимику, сохранение исконно абхазских названий географических объектов."Я помню, что в свое время у него был такой маленький белый "Жигули", на котором он объездил всю Абхазию. Спрашивал у стариков, жителей, чтобы восстановить исконную топонимику. Это была очень важная задача, работа над которой до сих пор продолжается", – говорит ученый.В 1985 году Валерий Кварчия издал работу "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988-м – "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР". Его авторству принадлежит книга "Апсны атопонимика" (Топонимика Абхазии)" вышедшая в 2002 году, в которой собраны практически все названия гор, озер, рек и других объектов на территории страны."Это огромная работа, огромный труд, который является основополагающим с точки зрения изучения топонимики Абхазии", – отметил Чирикба.В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки.В 2003 году в Москве в Институте языкознания Валерий Кварчия защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии".Параллельно с наукой он активно занимался политикой. Вячеслав Чирикба отметил, что его друг был в числе тех, кто отстаивал интересы Абхазии в тяжелые предвоенные и послевоенные годы."Он был очень близок к Владиславу Ардзинба, мы встречались и вместе, и по отдельности. У него всегда было четкое понимание, что нужно для государственности Абхазии. Вся его политическая деятельность и до военных действий, и после была направлена на укрепление государственности Республики Абхазия", – сказал он.Кварчия был свидетелем и участком всех событий, связанных с политическим развитием республики."Он был членом Парламента, участвовал в важных акциях, мероприятиях, программах, научных и теоретических. Поэтому это полноценный политик – не просто лингвист, не просто историк, но и политик, был во главе Парламента", – подчеркнул Чирикба.Кварчия четыре раза был избран депутатом Парламента Абхазии, с 2017 по 2022 годы был спикером Народного Собрания. Одним из законов, который он продвигал в главном законодательном органе страны, был закон об абхазском языке, добавил Чирикба.10 февраля 2021 года, в день своего 75-летия, за заслуги перед Отечеством Валерий Кварчия был награжден высшей наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/deyateli-politiki-nauki-kultury-i-sporta-kto-otmetit-yubilei-v-2026-godu-v-abkhazii-1060220399.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/1060803783.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/valeriy-kvarchiya-podvel-itogi-raboty-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038251506.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/16/1038249180_126:0:1833:1280_1920x0_80_0_0_e93df997bb3fd6e7d9025f8f3d27b6f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия
абхазия

Ученый, политик и хороший друг: Валерий Кварчия отмечает юбилей

09:30 10.02.2026 (обновлено: 10:15 10.02.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук Валерий Кварчия
Валерий Кварчия - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Валерий Кварчия – заслуженный деятель науки Республики Абхазия, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, в 2005 году он удостоился Государственной премии имени Георгия Дзидзария.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Путь ученого и политика

Доктор филологических наук, действительный член Академии наук Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Валерий Кварчия сегодня отмечает 80-летие.
Он родился 10 февраля 1946 года в Ткуарчале. В 1964 году окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени Горького.

"Мы познакомились с моим близким другом и коллегой очень давно. Я думаю, это было в стенах Абхазского государственного музея, где я очень часто бывал. Там собиралась абхазская интеллигенция – Руслан Гожба, Ермолай Аджинджал, Станислав Лакоба, Мушни Хварцкия. Одним из этих людей был и Валерий Кварчия", – вспоминает доктор филологических наук, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба.

Завязавшаяся тогда дружба, продолжил он, сохраняется и крепнет по сей день.
"Это один из тех людей, с которым мы делимся мнениями, обсуждаем различные научные вопросы и вопросы, касающиеся политических событий в Абхазии", – подчеркнул ученый.
В 1969 году Кварчия стал научным сотрудником, а затем – заведующим отделом Абхазского государственного музея.
В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР, в 1975–1980 годах работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института и одновременно учился в аспирантуре в Кабардино-Балкарском университете.
Подарочный букет - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2026
В Абхазии
Деятели политики, науки, культуры и спорта: кто отметит юбилеи в 2026 году в Абхазии
10 января, 08:30

Научное и политическое наследие

Вячеслав Чирикба отметил, что Валерий Кварчия – замечательный ученый, историк и лингвист, который внес большой вклад в науку и в описание исторического развития Абхазии.
"У него есть большая работа по животноводческой лексике Абхазии. Там не просто описывается система, но и дается этимология, родственные связи, заимствования в ту или иную сторону. Это очень ценная работа с точки зрения изучения абхазского языка", – заметил Чирикба.
Он отметил, что главное научное наследие автора – вклад в топонимику, сохранение исконно абхазских названий географических объектов.
"Я помню, что в свое время у него был такой маленький белый "Жигули", на котором он объездил всю Абхазию. Спрашивал у стариков, жителей, чтобы восстановить исконную топонимику. Это была очень важная задача, работа над которой до сих пор продолжается", – говорит ученый.
В 1985 году Валерий Кварчия издал работу "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988-м – "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР". Его авторству принадлежит книга "Апсны атопонимика" (Топонимика Абхазии)" вышедшая в 2002 году, в которой собраны практически все названия гор, озер, рек и других объектов на территории страны.
"Это огромная работа, огромный труд, который является основополагающим с точки зрения изучения топонимики Абхазии", – отметил Чирикба.
В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки.
книги - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2026
В Абхазии
Объявлен конкурс на соискание научной премии имени Георгия Дзидзария
3 февраля, 12:56
В 2003 году в Москве в Институте языкознания Валерий Кварчия защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии".
Параллельно с наукой он активно занимался политикой. Вячеслав Чирикба отметил, что его друг был в числе тех, кто отстаивал интересы Абхазии в тяжелые предвоенные и послевоенные годы.
"Он был очень близок к Владиславу Ардзинба, мы встречались и вместе, и по отдельности. У него всегда было четкое понимание, что нужно для государственности Абхазии. Вся его политическая деятельность и до военных действий, и после была направлена на укрепление государственности Республики Абхазия", – сказал он.
Кварчия был свидетелем и участком всех событий, связанных с политическим развитием республики.
Валерий Кварчия - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2022
Пресс-центр
Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии
22 марта 2022, 17:45
"Он был членом Парламента, участвовал в важных акциях, мероприятиях, программах, научных и теоретических. Поэтому это полноценный политик – не просто лингвист, не просто историк, но и политик, был во главе Парламента", – подчеркнул Чирикба.
Кварчия четыре раза был избран депутатом Парламента Абхазии, с 2017 по 2022 годы был спикером Народного Собрания. Одним из законов, который он продвигал в главном законодательном органе страны, был закон об абхазском языке, добавил Чирикба.
10 февраля 2021 года, в день своего 75-летия, за заслуги перед Отечеством Валерий Кварчия был награжден высшей наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0