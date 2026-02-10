Ученый, политик и хороший друг: Валерий Кварчия отмечает юбилей

https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/uchenyy-politik-i-khoroshiy-drug-valeriy-kvarchiya-otmechaet-yubiley-1060830993.html

Бадрак Авидзба, SputnikПуть ученого и политикаДоктор филологических наук, действительный член Академии наук Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Валерий Кварчия сегодня отмечает 80-летие.Он родился 10 февраля 1946 года в Ткуарчале. В 1964 году окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени Горького.Завязавшаяся тогда дружба, продолжил он, сохраняется и крепнет по сей день. "Это один из тех людей, с которым мы делимся мнениями, обсуждаем различные научные вопросы и вопросы, касающиеся политических событий в Абхазии", – подчеркнул ученый.В 1969 году Кварчия стал научным сотрудником, а затем – заведующим отделом Абхазского государственного музея.В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР, в 1975–1980 годах работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института и одновременно учился в аспирантуре в Кабардино-Балкарском университете.Научное и политическое наследиеВячеслав Чирикба отметил, что Валерий Кварчия – замечательный ученый, историк и лингвист, который внес большой вклад в науку и в описание исторического развития Абхазии.Он отметил, что главное научное наследие автора – вклад в топонимику, сохранение исконно абхазских названий географических объектов."Я помню, что в свое время у него был такой маленький белый "Жигули", на котором он объездил всю Абхазию. Спрашивал у стариков, жителей, чтобы восстановить исконную топонимику. Это была очень важная задача, работа над которой до сих пор продолжается", – говорит ученый.В 1985 году Валерий Кварчия издал работу "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988-м – "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР". Его авторству принадлежит книга "Апсны атопонимика" (Топонимика Абхазии)" вышедшая в 2002 году, в которой собраны практически все названия гор, озер, рек и других объектов на территории страны."Это огромная работа, огромный труд, который является основополагающим с точки зрения изучения топонимики Абхазии", – отметил Чирикба.В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки.В 2003 году в Москве в Институте языкознания Валерий Кварчия защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии".Параллельно с наукой он активно занимался политикой. Вячеслав Чирикба отметил, что его друг был в числе тех, кто отстаивал интересы Абхазии в тяжелые предвоенные и послевоенные годы."Он был очень близок к Владиславу Ардзинба, мы встречались и вместе, и по отдельности. У него всегда было четкое понимание, что нужно для государственности Абхазии. Вся его политическая деятельность и до военных действий, и после была направлена на укрепление государственности Республики Абхазия", – сказал он.Кварчия был свидетелем и участком всех событий, связанных с политическим развитием республики."Он был членом Парламента, участвовал в важных акциях, мероприятиях, программах, научных и теоретических. Поэтому это полноценный политик – не просто лингвист, не просто историк, но и политик, был во главе Парламента", – подчеркнул Чирикба.Кварчия четыре раза был избран депутатом Парламента Абхазии, с 2017 по 2022 годы был спикером Народного Собрания. Одним из законов, который он продвигал в главном законодательном органе страны, был закон об абхазском языке, добавил Чирикба.10 февраля 2021 года, в день своего 75-летия, за заслуги перед Отечеством Валерий Кварчия был награжден высшей наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

