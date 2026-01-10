Деятели политики, науки, культуры и спорта: кто отметит юбилеи в 2026 году в Абхазии

https://sputnik-abkhazia.ru/20260110/deyateli-politiki-nauki-kultury-i-sporta-kto-otmetit-yubilei-v-2026-godu-v-abkhazii-1060220399.html

Дзука Бения – 8512 января 1941 года родился Почетный мастер спорта Дзука Махмедович Бения.Дзука Бения – мастер спорта СССР, Заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазской АССР, Заслуженный тренер ГССР, Заслуженный тренер РА, Почетный мастер спорта Республики Абхазия по вольной борьбе, директор Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.Бения является одним из основателей Гудаутской школы борьбы, его по праву можно считать одним из основателей абхазской школы вольной борьбы, благодаря его упорному труду и энтузиазму Гудаутская школа борьбы добилась больших успехов.С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Бения – старший офицер по вооружению и технике Министерства обороны Республики Абхазия, заместитель командира резервов и артиллерийского дивизиона учебного центра Министерства обороны.В послевоенный период внес вклад в становлении развития спорта, был директором Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.Дзука Махмедович Бения – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Олег Лакрба – 8521 января 1941 года родился Заслуженный работник физкультуры и спорта Олег Кучович Лакрба.Олег Лакрба – тренер, Заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазской АССР, Почетный мастер спорта, судья национальной категории РА по волейболу.Окончил Сухумский индустриальный техникум, получил специальность "техник промышленного и гражданского строительства". После службы в Советской армии работал в Гудаутском горсовете, совмещая с заочным обучением на историческом факультете Сухумского педагогического института имени А.М. Горького. Избирался депутатом Городского совета.Олег Лакрба – ветеран Национально-освободительного движения абхазского народа, был в 1978 г. в числе 130-ти подписавших "Абхазское письмо" в ЦК КПСС, был инициатором создания Гудаутской организации "Аидгылара". В ходе июльских столкновений 1989 года был ранен, арестовывался грузинскими властями и подвергался допросам.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. входил в Штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел, участвовал в боевых операциях. Олег Лакрба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.Валерий Кварчия – 80Валерий Еремейович Кварчия родился 10 февраля 1946 года в Ткуарчале. В 1964 году окончил школу и поступил на исторический факультет СГПИ имени А.М. Горького.С 1969 года — научный сотрудник, затем заведующий отделом Абхазгосмузея.В 1970–1971 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР. В 1975–1980 годах работал научным сотрудником отдела лексикологии Абхазского научно-исследовательского института. Одновременно окончил аспирантуру в Кабардино-Балкарском университете.В 1985 году издана работа "Ойконимы Абхазии в письменных источниках", а в 1988-м – "Материалы по топонимике Очамчырского района Абхазской АССР", в 2002 выходит монография "Апсны атопонимика".В 2005 году этой же работе была присуждена Государственная премия Республики Абхазия имени Г.А. Дзидзария в области науки.В 2003 году в Москве в Институте языкознания защитил докторскую диссертацию на тему "Историческая и современная топонимия Абхазии". Валерий Кварчия — депутат Парламента Абхазии четырех созывов, с 2017 по 2022 годы был спикером Народного Собрания.Валерий Кварчия – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Государственная премия имени Г. А. Дзидзария (2005), заслуженный деятель науки Республики Абхазия.Валерий Кове – 8026 января 1946 года родился Валерий Михайлович Кове. Валерий Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный артист Абхазии, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии.Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд, ("Привидения" Ибсена), Подколесин, ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др.Валерий Кове поставил в театре спектакли "Горе от ума" А. Грибоедова, "Эмигрант из Брисбена" Ж. Шехаде, "Визит старой дамы" Ф. Дюрренматта. "Берег" Ю. Бондарева, "Жизнь есть сон" Кальдерона, "Юлий Цезарь" У. Шекспира, "Кьоджинские перепалки" Гольдони и др.Валерий Кове – участник Национально-освободительного движения абхазского народа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.Приказом министра культуры СССР П.Н. Демичева (1978 г.) ему была объявлена личная благодарность за творческие заслуги. Валерий Кове – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени.Анзор Мукба – 8017 ноября 1946 году родился писатель Анзор Кокович Мукба. Анзор Мукба – писатель, историк, актер, драматург, общественный и государственный деятель, Заслуженный артист Абхазии, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Союза писателей России, Международного сообщества писательских союзов, председатель Союза писателей Абхазии.В 1989–1996 гг. – заместитель председателя Абхазского общества по связям с соотечественниками за рубежом "Апсадгьыл". В 1997–2004 гг. – секретарь Союза писателей Абхазии. В 2004–2005 гг. – редактор детского журнала "Амцабз". С 2005 года – председатель Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия. С 2011 года по 2016 год – председатель Союза писателей Абхазии.Начал печататься в 1977 году, в этом же году в журнале "Алашара" была опубликована его историческая драма "В солнечное затмение".Долгие годы был директором Сухумского русского театра юного зрителя (ныне - РУСДРАМ), где были поставлены спектакли по многим произведениям. Также по его произведениям поставлены и спектакли в Абхазском театре, которые имеют большой успех у зрителей.За большой вклад в развитие отечественной культуры награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Роза Чамагуа – 8011 декабря 1946 года родилась Народная артистка Абхазии Роза Расимовна Чамагуа. Роза Чамагуа – Заслуженная артистка Абхазской АССР, Народная артистка Республики Абхазия.Окончила оркестровое отделение Сухумского культпросветучилища. В 1968 году поступила в Абхазский государственный педагогический институт имени А.М. Горького на филологический факультет.С 1969 года работала в Сухумском культпросветучилище преподавателем игры на абхазских народных инструментах, совмещая с преподаванием абхазской литературы.В период работы в Сухумском культпросветучилище в 1972 году организовала вокально-инструментальный девичий ансамбль, который затем успешно принимал участие во многих конкурсах и фестивалях.В 1977 году ансамбль был передан Абхазской государственной филармонии и назван ВИА "Гунда", художественным руководителем которого Чамагуа является и по настоящее время.Розе Чамагуа в 1983 году было присвоено звание "Заслуженная артистка Абхазской АССР", а в 2007 году - звание "Народная артистка Республики Абхазия".В 2016 году за заслуги в развитии абхазского профессионального вокального творчества Роза Расимовна Чамагуа награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.В 2022 году была назначена художественным руководителем ансамбля долгожителей "Нартаа".Раш Хутаба – 7510 февраля 1951 года родился мастер спорта международного класса Раш Хабугович Хутаба. Раш Хутаба – советский борец вольного стиля, мастер спорта СССР международного класса, чемпион Европы по вольной борьбе, Почетный мастер спорта Абхазии по вольной борьбе. Президент Федерации вольной и греко-римской борьбы республики.Спортивная карьера Раша Хутаба началась в Гудаутской спортивной школе. Первым тренером будущего чемпиона был Заслуженный тренер РА Дзука Бения.В 1970–1975 гг. – неоднократный чемпион Абхазии и Грузии среди юношей и взрослых. В 1976 году – бронзовый призер чемпионата СССР. В 1974–1978 годах – победитель крупных международных турниров в Чехословакии, Германии, Монголии.В 1981 году – чемпион СССР, обладатель "Кубка Канады" (г. Торонто), победитель матча СССР-США. В 1982 году – чемпион Европы в весе 100 кг и выше.В Сухуме и Гудауте проводится Международный турнир имени Раша Хутаба. Первый международный турнир по вольной борьбе на призы Раша Хутаба прошел спустя несколько месяцев после окончания ОВНА 1992–1993 годов.За высокие достижения, вклад в развитие спорта в Республике Абхазия Раш Хутаба в 2015 году награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени и Ахьдз-Апша II степени в 2018 году.Сергей Шамба – 7515 марта 1951 года родился Сергей Миронович Шамба. Сергей Шамба – государственный и общественный деятель Абхазии, ученый-археолог, нумизмат, кавказовед, доктор исторических наук, участник Национально-освободительного движения абхазского народа, академик Международной Академии духовного единства народов мира.Защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Монетное обращение в древней и средневековой Абхазии". Принимал участие в многочисленных археологических экспедициях и раскопках на территории Абхазии.Один из активных участников Национально-освободительного движения абхазского народа. В марте 1990 года был избран председателем общественно-политического движения "Аидгылара".С февраля 1992 по ноябрь 1996 года — председатель комиссии по науке, культуре и образованию Парламента Республики Абхазия. Одновременно с января 1993-го по октябрь 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазии, военного комиссара.С мая 1997 года по июнь 2004 года и с декабря 2004-го по февраль 2010 года — министр иностранных дел Республики Абхазия. Указом президента Республики Абхазия от 9 июля 2001 года ему присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии.С февраля 2010 по сентябрь 2011 года — премьер-министр Республики Абхазия. 28 декабря 2014 года на выборах в Парламент избран депутатом Народного Собрания РА. С 28 июля 2020 года по 6 августа 2024 года — секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия.Сергей Шамба также является президентом Ассоциации боевых искусств Абхазии.Сергей Миронович Шамба – автор четырех книг, многочисленных монографий, публикаций научного и политического характера, награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Валерий Авидзба – 7520 июля 1951 года родился Валерий Борисович Авидзба. Валерий Авидзба – винодел, селекционер винограда, специалист по технологии виноделия, ученик известного винодела Николая Батовича Ачба.В 1969 году окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности по специальности "инженер-экономист".С 1965 года работает в Абхазвинкомбинате микробиологом (химиком-технологом). В 1973 году назначен главным виноделом управления винодельческой промышленности Грузинской ССР "Самтрест".Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Валерий Борисович встал в ряды ополченцев, защищавших родину. За личное мужество награжден орденом Леона. Сразу после изгнания агрессоров он вернулся на винзавод. Начался долгий, медленный процесс возрождения.В 1999 году Авидзба назначается генеральным директором госпредприятия "Абхазвино" и одновременно главным виноделом вновь созданной фирмы "Абхазалко".Валерий Борисович Авидзба более полувека работает в винодельческой отрасли пищевой промышленности Абхазии.В 2013 году Валерий Авидзба и Юрий Адзинба выпустили книгу "Абхазские аборигенные сорта винограда". В 2023 году вышла в свет книга Авидзба "100 лет. История промышленного виноградарства и виноделия Абхазии".В 2006 году Валерий Авидзба награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Юрий Кураскуа – 7528 марта 1951 года родился журналист Юрий Артемович Кураскуа. Юрий Кураскуа – журналист, главный редактор газеты "Республика Абхазия", спортсмен.С созданием газеты "Республика Абхазия" (1991 г.) становится заведующим отделом данной газеты, впоследствии заместителем главного редактора, главным редактором.В качестве главного редактора газеты "Республика Абхазия" активно участвовал во всех информационных процессах, проявил себя как талантливый журналист, опытный руководитель и патриот Абхазии.Юрий Кураскуа – Заслуженный тренер каратэ Ассоциации боевых искусств Абхазии, обладатель черного пояса 4-го дана.Он вырастил сотни спортсменов, которые на различных соревнованиях занимали престижные места и достигли определенного уровня владения техникой каратэ. Открыл филиалы для занятий каратэ в городах Сухум, Пицунда, Гудаута, в Очамчырском, Сухумском районах.Манана Шамба – 7017 июня 1956 года родилась Манана Петровна Шамба-Шакая – певица-сопрано, Народная артистка Республики Абхазия, Заслуженная артистка Абхазской АССР.После окончания Сухумского музыкального училища по классу "вокал" была принята в Государственную хоровую капеллу, где и по сегодняшний день работает солисткой хора.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. служила в штабе Гудаутского гарнизона; вместе с супругом Райко Шакая и 14-летней дочерью Асидой Шакая была участницей ансамбля "Аиааира" под руководством Константина Ченгелия, дававшего концерты на передовой, а 13-летний сын Руслан Шакая работал в госпитале санитаром.Долгие годы великолепное сопрано Мананы Шамба украшает программы концертов в Государственном концертном зале Пицундского храма. В репертуаре певицы произведения западноевропейских и русских композиторов: И. Баха, Дж. Перголези, Дж. Каччини, Л. Люцци, В. Маршнера.В 1991 году Манана Шамба-Шакая была удостоена звания "Заслуженная артистка Абхазской АССР". С 1995 года она является солисткой Абхазской государственной филармонии имени Р.Д. Гумба. С 1999 года преподает в Сухумском государственном музыкальном училище имени А. Чичба по классу "вокал".Бадра Гунба – 4514 августа 1981 года родился Бадра Зурабович Гунба – государственный и политический деятель, кандидат экономических наук, Президент Республики Абхазия (со 2 апреля 2025 г.)В 1998 году окончил среднюю школу № 20 в Сухуме и поступил на экономический факультет Абхазского госуниверситета. В 1999 году перевелся на экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (ныне Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова) по специальности "бухгалтерский учет и аудит", который окончил в 2003 году.В декабре 2003 года был принят на должность ведущего специалиста отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления в комитете по финансам администрации г. Саратова.С августа 2004 по февраль 2006 года занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района администрации г. Саратова. В 2005 году присвоен квалификационный разряд – младший муниципальный советник III класса.В 2005–2006 гг. прошел профессиональную переподготовку в Саратовском региональном институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК по специальности "организация правового обеспечения".В 2007 г. в Саратовском государственном аграрном университете защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области" по специальности "экономика и управление народным хозяйством".С апреля по июнь 2007 года – ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам администрации г. Саратова. С сентября 2007 по 30 января 2009 года работал референтом по правовым вопросам Кабинета министров Республики Абхазия.30 января 2009 года назначен заместителем министра культуры Республики Абхазия. С 13 октября 2011 года по 15 октября 2014 года – министр культуры Республики Абхазия. С 2015 по 2020 год занимался предпринимательской деятельностью.С 22 марта 2020 года по 2 апреля 2025 года занимал пост вице-президента Республики Абхазия.С 19 ноября 2024 года исполнял обязанности главы Республики Абхазия (после отставки президента Аслана Бжания, которая стала следствием внутриполитического кризиса; кандидатура Бадры Гунба была согласована властями и оппозицией). 10 января 2025 года ушел в отпуск с поста и. о. президента республики в связи с участием в избирательной кампании по выборам главы Абхазии.15 февраля 2025 года принял участие в первом туре досрочных выборов президента Абхазии. Получил 46,38% голосов избирателей и вышел во второй тур выборов.Во втором туре 1 марта 2025 года Бадра Гунба был избран президентом Абхазии с результатом 54,73%. Инаугурация состоялась 2 апреля 2025 года.Бадра Зурабович Гунба награжден орденом Дружбы Республики Южная Осетия (2025 г.).

