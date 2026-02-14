https://sputnik-abkhazia.ru/20260214/opasnoe-zabluzhdenie-o-chem-ssha-predupredili-evropu-1061064764.html

Опасное заблуждение: О чем США предупредили Европу

Опасное заблуждение: О чем США предупредили Европу

В Германии продолжается Мюнхенская конференция по безопасности. Одним из наиболее интригующих — и в итоге резонансных — событий мероприятия стало выступление госсекретаря США Марко Рубио. Учитывая крайне активную внешнюю политику Вашингтона в последнее время, от главы американской дипломатии ждали громких заявлений. В том числе по украинской тематике. И он оправдал прогнозы, но лишь частично. Для РИА Новости в ситуации разбирался Ренат Абдуллин."Продолжим попытки"По словам госсекретаря США, переговоры по украинской теме сузили круг обсуждаемых проблем, но самые сложные вопросы пока остаются без ответа.При этом, отвечая на соответствующий вопрос модератора конференции, Рубио подчеркнул: нельзя говорить о незаинтересованности России в мирном урегулировании."Не думаю, что кто-либо в этом зале будет против урегулирования войны путем переговоров, если условия будут справедливыми и устойчивыми. Именно этого мы стремимся достичь, и мы будем продолжать пытаться этого добиться, даже несмотря на все эти события, связанные с санкциями и так далее", — сказал он."Эйфория от победы"Затронул Рубио и общеисторические вопросы, обратившись к истории Мюнхенской конференции по безопасности."Когда эта конференция началась в 1963 году, она проходила в стране, точнее, на континенте, разделенном внутри самого себя. Граница между коммунизмом и свободой проходила через сердце Германии", — сказал дипломат.Тогда же, заявил он, "советский коммунизм был на подъеме" и "на кону стояли тысячи лет западной цивилизации"."В то время победа была далеко не гарантирована, но нами двигала общая цель. Нас объединяло не только то, против чего мы боролись, но и то, за что мы боролись", — считает дипломат.Однако за единством Запада скрывались и опасности для него: "Эйфория от победы привела нас к опасному заблуждению, что мы вступили в "конец истории" и теперь каждая нация станет либеральной демократией, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира".Сейчас отголоски этого "заблуждения" также дают о себе знать."Мы все чаще передаем наш суверенитет международным институтам, в то время как многие страны инвестируют в масштабные системы социального обеспечения в ущерб способности защищать себя", — уверен Рубио.В числе тем, вызывающих вопросы госсекретаря, он выделяет, например, зеленую энергетику и связанную с ней общую климатическую повестку, которая "обесценила" их народ, в то время как "конкуренты эксплуатируют нефть, уголь и природный газ"."В стремлении к миру без границ мы открыли свои двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплоченности наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему нашего народа", — также отметил Рубио.Несмотря на все эти упущения, США признают: они вместе с Европой совершили ошибки. А теперь время сообща их исправлять.И, заверил Рубио, Соединенные Штаты "вновь возьмут на себя задачу обновления и восстановления".Бетховен, мигранты и ООН"Мы, американцы, иногда можем казаться немного прямолинейными и настойчивыми в своих советах. <…> Причина, друзья мои, в том, что нам это очень небезразлично, — заявил госсекретарь. — Нам очень важно ваше и наше будущее, и если порой мы не соглашаемся друг с другом, то эти разногласия проистекают из нашего глубокого чувства обеспокоенности за Европу, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении, но и духовно, и культурно".Последнему аспекту Рубио уделил особое внимание, приведя длинный список имен — Моцарта, Бетховена, Данте, Шекспира, Микеланджело, да Винчи, The Beatles и The Rolling Stones, обеспечивших авторитет Старого Света: "Они не только свидетельствуют о величии нашего прошлого или о вере в Бога, которая вдохновила эти чудеса, но и предвещают чудеса, которые ожидают нас в будущем".От "чудес" госсекретарь вновь вернулся к проблемам. В частности, заявил он, необходимо "взять под контроль национальные границы": "Это не проявление ксенофобии. Это не ненависть. Это основополагающий акт национального суверенитета, и неспособность его осуществить — это не просто отказ от одной из наших самых основных обязанностей перед нашим народом".Второй пункт — реформирование ООН, "поскольку мы живем не в идеальном мире". У организации, считает дипломат, "огромный потенциал", но она не смогла разрешить конфликты в Газе и на Украине, в то время как США якобы оказались способны изменить ситуацию."Мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это ослабляет нас самих", — вновь воззвал Рубио к единству Штатов и Европы.Один из вопросов, заданных госсекретарю после выступления, ожидаемо касался отношений США и Китая."Наши национальные интересы часто не совпадают, — признал Рубио. — Мы обязаны перед миром постараться урегулировать эти вопросы наилучшим образом, избегая, разумеется, конфликтов — как экономических, так и более серьезных".Китайский ответТема КНР всплыла неспроста — вслед за госсекретарем США выступил глава дипломатии Китая Ван И.Он предупредил аудиторию о "нарастающей турбулентности" и о том, что "человечество подошло к новому перекрестку".Ван И, как и американский коллега, заявил о необходимости реформирования ООН, но признал: даже в нынешнем виде она "остается самой универсальной и авторитетной (организацией)". Главная проблема — в "некоторых странах, стремящихся преувеличить разногласия и противоречия", "разжигающих конфронтацию и даже возрождающих менталитет холодной войны", отметил дипломат. Не называя, впрочем, конкретные государства."Монополизация власти несколькими странами просто непопулярна, — также подчеркнул представитель КНР. — Мы живем в многополярном мире и должны практиковать подлинное многостороннее сотрудничество".Говоря о Газе, дипломат отметил: "Для осуществления прекращения огня и восстановления потребуются неустанные усилия по реализации решения о двух государствах и восстановлению справедливости для палестинского народа".В иранском вопросе Ван И призвал стороны к осмотрительности и избеганию нового конфликта.Что касается Украины, КНР приветствует тот факт, что "дверь к диалогу наконец-то открыта", и призывает стороны "достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения".Позиция Китая заключается в том, что "необходимо найти политическое урегулирование". Но, подчеркнул Ван И, Пекин не принимает в этом непосредственного участия. При этом дипломат категорично заявил о необходимости непосредственного участия Европы в переговорах.

