https://sputnik-abkhazia.ru/20260216/svo-kontrnastup-v-zaporozhe-stolknulsya-s-vostochnym-ekspressom-1061097949.html

СВО: "контрнаступ" в Запорожье столкнулся с "Восточным экспрессом"

СВО: "контрнаступ" в Запорожье столкнулся с "Восточным экспрессом"

Sputnik Абхазия

Необъявленный "контрнаступ" ВСУ на Запорожском направлении привел лишь к росту потерь живой силы и боевой техники противника. 16.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-16T19:43+0300

2026-02-16T19:43+0300

2026-02-16T19:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

аналитика

россия

украина

нато

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052994463_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_c5184f8f368060f9bee12c5448367412.jpg

Российская группировка войск "Восток" не снижает наступательной динамики – методично и необратимо освобождает от бандеровцев новые территории и населенные пункты, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале в Telegram.Российские войска за две недели февраля освободили 12 населенных пунктов и более 200 кв. км территории. Вчера в Запорожской области освобождены сразу четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское. Ранее полностью зачищен от бандеровцев поселок городского типа Зализничное – в четырех километрах западнее Гуляйполя, освобождены Староукраинка и Придорожное."Восточный экспресс" 5-й гвардейской общевойсковой армии не снижает темпов продвижения, невзирая на попытки контрнаступления украинской армии в Запорожье. Войска группировки "Восток" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение механизированной, двум штурмовым, двум десантно-штурмовым бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ – близ населенных пунктов Риздвянка, Чаривное, Любицкое, Комсомольское в Запорожье, а также в районах Подгавриловки и Великомихайловки Днепропетровщины.Успешно действуют на Ореховском направлении штурмовики группировки "Днепр" – это соединения 58-й общевойсковой армии и 7-я десантно-штурмовая дивизия. Российские группировки войск "Восток" и "Днепр" охватывают Ореховский плацдарм ВСУ с флангов, чтобы ликвидировать противника, и выйти к городу Запорожье. На этом участке фронта по противнику ежесуточно прилетает более 1700 ударных БПЛА около 2000 артиллерийских снарядов, не считая дистанционного минирования местности.Пытаясь остановить российское наступление, киевский режим перебросил в Запорожскую область наиболее подготовленные штурмовые полки и бригады. Однако самоубийственные контратаки ВСУ на 16-километровом участке фронта от Терноватого до Цветкового не принесли желаемого результата. Украинский "контрнаступ" не выдержал встречи с "Восточным экспрессом" российской армии. Фронт неумолимо приближается к городу Орехов. Для киевских марионеток НАТО ситуация на поле боя – уже не "управляемый кризис" и не "стратегический тупик", а кровавая катастрофа.Без оглядки на Абу-ДабиНачальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 15 февраля констатировал: украинское командование не способно восполнить значительные потери резервами, и пытается компенсировать нехватку живой силы формированием дополнительных "беспилотных" подразделений, увеличением числа ударных БПЛА. Системные провалы на фронте киевский режим пытается "маскировать" террористическими атаками в глубине территории РФ.Вопреки мирным декларациям Вашингтона, мятежные Брюссель, Лондон и Берлин все еще надеются и пытаются достичь военного поражения России на поле боя. "Чисто экономический" Евросоюз 11 февраля утвердил выделение военного кредита Украине в объеме 90 млрд евро на 2026 – 2027 годы. Значительная часть кредита будет потрачена на оружие и боеприпасы американского производства. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил: США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на 15 млрд долларов. По данным Reuters, союзники предоставят новую военную помощь Киеву в течение 10 дней, до конца февраля. Слишком многие на Западе делают ставку на продолжение военного конфликта, выгодного практически всем странам НАТО.Российская армия в зоне СВО планомерно решает боевые задачи – наносит огневые удары по противнику, освобождает территорию, совершенствует тактику – вне зависимости от злобного шипения Западной Европы, миротворческих инициатив США или переговоров в Абу-Даби. Результаты впечатляют – с февраля 2022 года уничтожены: несколько "довоенных" украинских армий – более 1,7 млн солдат и офицеров, 670 самолетов, 283 вертолета, 114 642 БПЛА, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 726 танков и других боевых бронемашин, 1 664 РСЗО, 33 313 единиц артиллерии.Общественный дискурс по-военному кратко выразил член оборонного комитета Государственной думы РФ генерал-лейтенант Виктор Соболев: завершение СВО весной 2026 года маловероятно. С учетом стратегических задач демилитаризации и денацификации бандеровской Украины реалистичнее и логичнее выглядит полное освобождение в 2026 году Запорожья и Донбасса. Кроме того, на весах Истории – судьбы русских городов Одесса, Николаев, Харьков.Перспективы СВО объективно не зависят от переговоров в Абу-Даби, Женеве или Стамбуле. Напротив, траектория переговорного процесса и вероятность "мягкой капитуляции" Запада в большой степени зависят от побед российской армии на поле боя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/dlya-chego-ssha-postavili-armenii-drony-tipa-pepelats-1061016415.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/svo-rossiyskaya-armiya-voshla-v-krasnyy-liman-s-severa-1060979308.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/chto-proiskhodit-v-pribaltike-amerikanskie-abrams-i-himars-razvernuty-u-granits-rossii-1060937691.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты