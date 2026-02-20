Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Sputnik Абхазия
Такое случается нечасто, но в жизни каждого ничтожества есть миг абсолютного торжества — когда его оппоненту просто нечего сказать. 20.02.2026
2026-02-20T15:10+0300
2026-02-20T15:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мнение
колумнисты
аналитика
россия
украина
нато
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101366/55/1013665579_0:123:3050:1839_1920x0_80_0_0_75ab36e3fa7d0eabf52fe89b24796d9e.jpg
Это происходит тогда, когда оппонент окончательно приходит к выводу, что на другом конце провода — даже не противник, не враг, не сторона для самых ожесточенных столкновений или переговоров, а просто дурно пахнущий кусок биологической субстанции, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Какой прок отвечать разлагающемуся клопу? Совершенно никакого.Сейчас по какой-то причине оживленно обсуждаются и дословно цитируются недавние словесные интервенции Зеленского, где он то яростно критикует Трампа, то оскорбляет Орбана, то с употреблением нецензурной лексики высказывается по поводу российского президента, российских переговорщиков и россиян в целом.Цитировать подзаборный лексикон потомка копателей Черного моря — велика честь, но будет любопытно проанализировать, что же такого произошло с новописной иконой европейцев и надеждой "свидетелей польской клубники".Характерно, что необратимая картина личностно-психологического распада не ускользнула от взора даже суперлояльных к Зеленскому западных наблюдателей, у которых по этому поводу сформировалось несколько теорий."Одиночество и информационный вакуум".Есть мнение, что у Зеленского поехала крыша, когда на фоне коррупционного скандала он был вынужден отправить в отставку ближайшего друга, советника и главу своей администрации Ермака, который имел на него сильнейшее влияние и, по сути, формировал его взгляд на окружающий мир. По мнению Фонда Карнеги*, уход Ермака "оставил Зеленского одного наверху" и теперь "никто и никогда не будет обладать таким доверием". Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что "Зеленский потерял ключевой механизм влияния и коммуникации с внешним миром". То есть число каналов, через которые Зеленский управлял системой и получал обратную связь, неумолимо стремится к нулю.Интересно, что еще задолго до отставки Ермака журнал Foreign Policy написал, что "ближний круг Зеленского существует в вакууме, они живут в пузыре", а сейчас Зеленский и вовсе подобен шизофренику, наглухо запертому в пробковой комнате."Паранойя".Деградация, ослабление и разрушение выстроенной вертикали власти — в силу все той же отставки Ермака — неизбежно усилили у Зеленского маниакальный страх дворцового переворота. Есть популярная версия, что Зеленский отправил "в лондонскую ссылку" Залужного, поскольку видел в нем серьезного политического конкурента. Эта паранойя получила новый импульс после недавнего интервью генерала-посла, где тот прямо обвинил Зеленского в провале "победоносного контрнаступа" 2023 года. Понятно, что если бы Залужному позволили довести все до конца, то тогда "был бы ух", но главный посыл понятен.Сейчас появился новый объект ревности: ранее глава ГУР Минобороны Украины, а ныне глава офиса президента Буданов**. По некоторым данным, Зеленский чрезвычайно ревниво отнесся к самостоятельной позиции Буданова** на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, где он вроде как поддержал мирное урегулирование, в связи с чем в украинской делегации произошел серьезный раскол. На этом фоне другими красками заиграли ранние публикации о президентских амбициях Буданова** и о том, что назначение его главой офиса вместо Ермака — по сути, тренировка и концентрация нужных рычагов власти. Поэтому не будет сюрпризом, если Зеленский вдруг назначит его послом в Гренландию."Давление".Давление на Зеленского нарастает со всех сторон. По данным The New York Times, "Зеленский должен быть очень осторожен, потому что украинский политикум ожил". Иными словами, многочисленные политические гиены и шакалы почуяли, что Зеленский теряет нюх и хватку, и начали на глазах дерзить и даже угрожать — от мэров крупных городов (Кличко, Филатов) до "контры" в рядах собственной партии "Слуга народа". Многие просто торопятся вовремя предать и переметнуться: как сказал один из ранее верных депутатов Рады, "неизвестно, сколько простоит это правительство".Давление идет и от остатков общественности: по последним данным, после зашкаливающих рейтингов 2022 года теперь не более 25% опрошенных видят возможным переизбрание Зеленского.Очевидно давление со стороны администрации Трампа, которая стремится завершить конфликт как можно скорее. Бегство в США под крылышко ФБР главного "кошелька" Зеленского Сергея Шефира и арест агентами НАБУ бывшего главы Минэнерго Галущенко — звоночки с нарастающей громкостью, которые невозможно не услышать.Но главное, скорее всего, в другом.Профессиональный комик Зеленский, волею случая оказавшийся во главе целого государства, всегда был окружен людьми, которые думали и решали за него.Сейчас этот мирок на глазах тает и съеживается до размеров светового пятна в подвальном кафе, где одиноко стоит дешевый микрофон. Дурно шутить и сквернословить — это единственное, что Зеленский может делать хорошо. И в ситуации, когда мир вокруг рушится, он инстинктивно цепляется за то немногое, что ему привычно, близко и знакомо.Когда Дмитрий Медведев называет Зеленского "дешевым клоуном" — это не оскорбление. Это констатация факта и напоминание о том, чем всегда в истории заканчивали шуты, которые забывали свое место.* Организация, признанная нежелательной в России.** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем

15:10 20.02.2026
© Sputnik / Игорь Чекачков / Перейти в фотобанкАрхивное фото.
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2026
© Sputnik / Игорь Чекачков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Кирилл Стрельников - Sputnik Абхазия
Кирилл Стрельников
Все материалы
Такое случается нечасто, но в жизни каждого ничтожества есть миг абсолютного торжества — когда его оппоненту просто нечего сказать.
Это происходит тогда, когда оппонент окончательно приходит к выводу, что на другом конце провода — даже не противник, не враг, не сторона для самых ожесточенных столкновений или переговоров, а просто дурно пахнущий кусок биологической субстанции, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Какой прок отвечать разлагающемуся клопу? Совершенно никакого.
Сейчас по какой-то причине оживленно обсуждаются и дословно цитируются недавние словесные интервенции Зеленского, где он то яростно критикует Трампа, то оскорбляет Орбана, то с употреблением нецензурной лексики высказывается по поводу российского президента, российских переговорщиков и россиян в целом.
Цитировать подзаборный лексикон потомка копателей Черного моря — велика честь, но будет любопытно проанализировать, что же такого произошло с новописной иконой европейцев и надеждой "свидетелей польской клубники".
Характерно, что необратимая картина личностно-психологического распада не ускользнула от взора даже суперлояльных к Зеленскому западных наблюдателей, у которых по этому поводу сформировалось несколько теорий.
"Одиночество и информационный вакуум".
Есть мнение, что у Зеленского поехала крыша, когда на фоне коррупционного скандала он был вынужден отправить в отставку ближайшего друга, советника и главу своей администрации Ермака, который имел на него сильнейшее влияние и, по сути, формировал его взгляд на окружающий мир.
Саммит Восточного партнерства - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 14:23
По мнению Фонда Карнеги*, уход Ермака "оставил Зеленского одного наверху" и теперь "никто и никогда не будет обладать таким доверием". Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что "Зеленский потерял ключевой механизм влияния и коммуникации с внешним миром". То есть число каналов, через которые Зеленский управлял системой и получал обратную связь, неумолимо стремится к нулю.
Интересно, что еще задолго до отставки Ермака журнал Foreign Policy написал, что "ближний круг Зеленского существует в вакууме, они живут в пузыре", а сейчас Зеленский и вовсе подобен шизофренику, наглухо запертому в пробковой комнате.
"Паранойя".
Деградация, ослабление и разрушение выстроенной вертикали власти — в силу все той же отставки Ермака — неизбежно усилили у Зеленского маниакальный страх дворцового переворота. Есть популярная версия, что Зеленский отправил "в лондонскую ссылку" Залужного, поскольку видел в нем серьезного политического конкурента. Эта паранойя получила новый импульс после недавнего интервью генерала-посла, где тот прямо обвинил Зеленского в провале "победоносного контрнаступа" 2023 года. Понятно, что если бы Залужному позволили довести все до конца, то тогда "был бы ух", но главный посыл понятен.
Сейчас появился новый объект ревности: ранее глава ГУР Минобороны Украины, а ныне глава офиса президента Буданов**. По некоторым данным, Зеленский чрезвычайно ревниво отнесся к самостоятельной позиции Буданова** на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, где он вроде как поддержал мирное урегулирование, в связи с чем в украинской делегации произошел серьезный раскол.
На этом фоне другими красками заиграли ранние публикации о президентских амбициях Буданова** и о том, что назначение его главой офиса вместо Ермака — по сути, тренировка и концентрация нужных рычагов власти. Поэтому не будет сюрпризом, если Зеленский вдруг назначит его послом в Гренландию.
СМИ: Киев решил надавить на Донбасс в обход минских договоренностей - Sputnik Абхазия, 1920, 10.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 15:34
"Давление".
Давление на Зеленского нарастает со всех сторон. По данным The New York Times, "Зеленский должен быть очень осторожен, потому что украинский политикум ожил". Иными словами, многочисленные политические гиены и шакалы почуяли, что Зеленский теряет нюх и хватку, и начали на глазах дерзить и даже угрожать — от мэров крупных городов (Кличко, Филатов) до "контры" в рядах собственной партии "Слуга народа". Многие просто торопятся вовремя предать и переметнуться: как сказал один из ранее верных депутатов Рады, "неизвестно, сколько простоит это правительство".
Давление идет и от остатков общественности: по последним данным, после зашкаливающих рейтингов 2022 года теперь не более 25% опрошенных видят возможным переизбрание Зеленского.
Очевидно давление со стороны администрации Трампа, которая стремится завершить конфликт как можно скорее. Бегство в США под крылышко ФБР главного "кошелька" Зеленского Сергея Шефира и арест агентами НАБУ бывшего главы Минэнерго Галущенко — звоночки с нарастающей громкостью, которые невозможно не услышать.
Но главное, скорее всего, в другом.
Профессиональный комик Зеленский, волею случая оказавшийся во главе целого государства, всегда был окружен людьми, которые думали и решали за него.
Сейчас этот мирок на глазах тает и съеживается до размеров светового пятна в подвальном кафе, где одиноко стоит дешевый микрофон. Дурно шутить и сквернословить — это единственное, что Зеленский может делать хорошо. И в ситуации, когда мир вокруг рушится, он инстинктивно цепляется за то немногое, что ему привычно, близко и знакомо.
Когда Дмитрий Медведев называет Зеленского "дешевым клоуном" — это не оскорбление. Это констатация факта и напоминание о том, чем всегда в истории заканчивали шуты, которые забывали свое место.
* Организация, признанная нежелательной в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
