Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Акинематографиазы" азакәан апроект иазԥхьагәанаҭо ҳалацәажәоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьараз ахәқәа. Ишьақәзыргылода урҭ Аԥсны? Азҵаара ҭаҳҵаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Изучить и сохранить: о наследии Станислава Лакоба. Разговор с историком
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Защита прав ребенка: разговор с руководителем отдела опеки и попечительства Сухума
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
18:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
21:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рышьақәырӷәӷәара азакәантә ҵаҵӷәы: азиндырҩы иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Демография в цифрах: анализ данных Госстата Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
18:17
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
18:20
15 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
18:55
26 мин
Реакция международной инфосферы на заявления главы МИД России Сергея Лаврова по поводу ситуации с "духом Анкориджа" — это восхитительный ремейк классического анекдота про слепых, которые пытались понять, что такое слон.
Один слепой ощупывал ухо, другой — ногу, а третий — хвост, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Подобным образом большинство комментаторов, включая крупнейшие западные СМИ, уцепились за хвост Лаврова, не понимая, что у всей этой истории есть длиннющий хобот и все нужно рассматривать с расстояния и в перспективе.
Больше всего мощное экспертное сообщество зацепили слова главы МИД России, о том, что задача по урегулированию должна была бы уже давно решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот". Также было сказано, что "российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже", но по факту воз и ныне там, а то и еще дальше от точки старта.
Большое количество комментаторов и обозревателей по обе стороны экрана на этих словах порвало, и из дырок со свистом начал улетучиваться дух Анкориджа, смешиваясь с атмосферой Минска. И по границе между США и Россией начали массово увядать любовные помидоры.
А если прибавить в этот чудо-микс статейки вроде публикации The Telegraph "Путинская экономика войны на грани схлопывания" и заявления Зеленского типа "США дали России и Украине дедлайн для завершения конфликта до июля, а иначе беда", то кому-то могло показаться, что Россию кинули, а потом беспардонно прижали к стене. Эта версия больше всего нравится обитателям Украины, которые все еще верят в парад ВСУ на Красной площади, а также отечественным всепропальщикам и явамдавноговорильщикам.
Донецкая область. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
4 февраля, 11:02
Чтобы немного прийти в себя, нужно вспомнить вчерашние слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также прошедшую почти незамеченной фразу Лаврова о том, что "нацистские основы (на Украине. — Прим. ред.) должны быть ликвидированы", причем защита русских и русскоязычных будет гарантирована и в Крыму, и на Донбассе, и в Новороссии.
С этим нужно смешать, но не взбалтывать пару чрезвычайно говорящих моментов.
Вчера в прямом эфире с комитетом по международным отношениям британского парламента несколько часов отпахал целый мэр Киева по фамилии Кличко, и все, что не было мычанием или завываниями, сводилось к одному: спасите. По словам Кличко, "они борются за выживание", в войне у России "нет правил". И вообще, "вся Восточная Украина уничтожена" — и "это геноцид".
А что такое, ведь все же в палатках согрелись лучами потужности, пока украинское ППО все до единого русские пепелацы сбивало?
И почему, например, просто в конвульсиях бьется искренне "любящий" Россию ресурс CNN, где утверждается, что "энергосистема Украины не выдерживает ударов по военным объектам"? Мало того: оказывается, "российские войска доработали свои беспилотники и ракеты для нанесения максимального ущерба — в том числе оснащают дроны системы "Герань" минами и кассетными боеприпасами".
И почему издание Financial Times в итоге проговорилось, что "в январе 2026 года российские удары по энергосистеме Украины оказались чрезвычайно эффективными из-за острого дефицита ракет PAC-3 для комплексов Patriot", и признало, что "украинские пусковые установки Patriot часто стояли пустыми, не имея возможности перехватывать баллистические ракеты, что позволило России наносить точечные удары по ключевым электростанциям и подстанциям практически без противодействия"?
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 12:35
Дело в том, что резкий разворот в стратегии ведения СВО за последние недели как раз и стал главным ответом на попытки США продавливать Россию, как ранее своих вассалов. Про эти попытки непривычно правдиво написал Newsweek: "Администрация Трампа стала использовать сочетание экономических возможностей и финансового давления, чтобы склонить Россию к заключению мира на Украине, рекламируя возможные инвестиции и вводя санкции. Экономическое сотрудничество с США — это одна из морковок, которые подвесили перед лицом России".
Нет сомнений, что за закрытыми дверями, помимо публичного заявления Лаврова, было донесено, что мы — не Гренландия и не Франция, где после оплеух просто надевают темные очки. И если вы совсем случайно позабыли, о чем мы изначально договаривались, либо теперь откровенно не хотите держать слово, то наши более чем щедрые предложения по Украине тоже больше не действуют. И теперь никаких самоограничений Донбассом: теперь будет защищена вся Новороссия. Вы что-то там говорили про дедлайны?
Забавно, что сразу после заявлений Лаврова в открытый эфир постучался посол США при НАТО Уитакер, который категорически опроверг слова Зеленского о том, что США определили для мирных переговоров по Украине жесткие сроки: "Мы хотим, чтобы обе стороны объединились и заключили мирное соглашение. Мы бы предпочли, чтобы это произошло как можно скорее. <…> Дедлайны в таких условиях очень опасны".
А вы попробуйте надавить посильнее: вдруг на этот раз выпадут три семерки — и территориальный торг по Украине окончательно прекратится из-за прекращения ее самой?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
