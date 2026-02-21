https://sputnik-abkhazia.ru/20260221/sukhum-levarsy-butba-zhizn-i-tvorchestvo-abkhazskogo-khudozhnika-1061203259.html

Сухум Леварсы Бутба: жизнь и творчество абхазского художника

21 февраля 1960 года родился выдающийся абхазский художник Леварса Бутба. Мастер, чьи работы можно узнать по уникальному почерку, родился в селе Дурипш, но все...

О жизни и творчестве художника читайте в материале Sputnik.SputnikМногим жителям Абхазии Леварса Бутба запомнился по ярким образам Сухума, которому он посвятил множество своих работ. Столица Абхазии занимала особое место в его жизни и творчестве, хотя сам он родился в селе Дурипш Гудаутского района. Уже в 11-летнем возрасте будущий художник переехал жить в Сухум.По словам его близкого друга археолога Батала Кобахия, Леварса переехал из деревни в город и уже в юном возрасте стал вести самостоятельную жизнь."Это трудно себе представить, вот такой мальчик из деревни, покоренный живописью и жаждой учиться рисовать, приезжает в город. Я помню его первые шаги в искусстве, мы познакомились с ним, когда он только поступил в академию. Леварса приехал на свои первые каникулы домой и, как человек из богемной среды, хотел занять себя чем-то интересным. Леварса интересовался историей и древностями Абхазии. Он был художником в наших экспедициях, но ходил со своим рюкзаком и вел раскопки вместе с нами", — рассказал Батал Кобахия.Сначала он учился в Горской школе №10, затем в Сухумском худучилище, а после – в Тбилисской академии художеств.После учебы в академии Леварса Бутба вернулся в Сухум, где продолжал трудиться до последних дней своей жизни.Картины Бутба изобиловали яркими красками, художник писал мозаичным стилем, из которого рождались целые образы."Живопись его приносит в мир красоту. Картины Бутба сотканы из ярких пятен насыщенного цвета. Из этой мозаики проступают очертания предметного мира – дома и башни Сухума, кипарисы, фонари, колонны. Пейзаж воспроизводит не фотографически точный облик места, а то, как художник воспринимает его своим внутренним взором. Это утопически прекрасный мир, где не бывает ни войн, ни страхов. Такой художник хотел бы видеть свою родину – Абхазию", – так характеризовала его работы искусствовед Ксения Богемская.Война и мир Леварсы БутбаПеред Отечественной войной народа Абхазии Леварса Бутба узнал о своем страшном диагнозе – онкологическое заболевание крови. Но, несмотря на болезнь, он встал на защиту Родины.Леварса Бутба многие годы мужественно и стойко переносил тяготы своей болезни, рассказал ранее Sputnik художник Алексей Шервашидзе-Чачба."Леварса был как рыцарь, сильный и лучезарный. После всех мучений, скрипя зубами, он продолжал творить, не подавая вида, что ему тяжело или больно. Он обладал особенной манерой живописи, присущей только ему. Это очень ценится в мире художников, когда работу живописца узнают по почерку. У Леварсы было хорошее чувство цвета, меры и невероятная работоспособность", — отмечал Шервашидзе-Чачба.После войны Леварса вернулся в Сухум, где он много трудился. По словам его близкого товарища Ахры Бжания, художник находился в постоянном творческом поиске, и все картины Леварсы – результат очень тяжелого творческого пути."Если бы Сухум остался без художников, писателей и культурных деятелей, Леварса в одиночку смог бы поддерживать атмосферу богемного очарования города", – отметил в одном из интервью Sputnik Абхазия Ахра Бжания.В Сухуме Леварса Бутба провел четыре персональные выставки. Работы его также выставлялись в Америке, Франции, Германии, Италии, России, Турции, Японии, Швейцарии.В 2004 году указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Леварса Бутба был награжден орденом Ахьдз-Апша II степени, автором дизайна которого был он сам.Известный абхазский художник ушел из жизни 17 сентября 2007 года в возрасте 47 лет.Большинство произведений Леварсы Бутба хранится в частных коллекциях по всему миру. Творчество Бутба было представлено и в Абхазской государственной картинной Галерее. Но в результате пожара 21 января 2024 года все они погибли.

