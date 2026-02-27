Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/20260223/sudba-mira-v-rukakh-etikh-muzhchin-1061227993.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260214/mir-v-opasnosti-a-ved-putin-preduprezhdal-1061061983.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260213/eta-nato-slomalas-nesite-sleduyuschuyu-rossii-ugrozhaet-novyy-pentagon-1061052832.html
Не спешите ее хоронить: Куба нашла чем ответить Штатам

10:46 27.02.2026
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В ночь на 26 февраля скоростной катер, полным ходом шедший из Флориды, подошел к берегам Кубы.
Кубинские пограничники приблизились к нему и попросили себя идентифицировать. С катера начали стрелять, был ранен командир пограничников. Кубинцы открыли ответный огонь, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
Четверо человек на катере было убито, шестеро ранены, взяты в плен и допрошены.
Кубинское МВД считает их террористами, планировавшими высадку и осуществление диверсий. На катере был обнаружен целый склад оружия, взрывчатки и коктейлей Молотова. Сюжет, достойный Хемингуэя, конечно.
Поразительна смелость кубинцев — морское пространство вокруг их острова густо нашпиговано военными кораблями США, в небе летают американские истребители. Вашингтон официально объявил Кубе блокаду, запретив кому бы то ни было поставлять на остров нефть и нефтепродукты.
Американские военные останавливают любой танкер, который кажется им подозрительным.
По судам и лодкам в Карибском море наносятся ракетные удары. Согласно подсчетам самих американцев, с сентября прошлого года ими было убито не менее 143 человек.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Судьба мира в руках этих мужчин
23 февраля, 13:06
Однако у кубинцев хватило мужества, рискуя жизнью, отстаивать морские границы своего государства. Реакция американской стороны оказалась на удивление сдержанной. Госсекретарь США Марко Рубио, выходец из семьи кубинских эмигрантов, поставивший своей жизненной целью вернуть Остров свободы под власть Вашингтона, поторопился заявить, что катер-нарушитель не выполнял задание правительства США. "Мы проведем собственное расследование и будем действовать, исходя из его результатов", — сказал глава Госдепа.
Судьба Кубы сегодня, как кажется, висит на волоске. Однако давайте вспомним, что Остров свободы с честью выдерживал не менее серьезные испытания.
Кто бы ни приходил к власти в Вашингтоне со времен кубинской революции, каждая американская администрация пыталась уничтожить своего "опасного соседа". Санкции, диверсии, открытые военные нападения, экономическая блокада, грозящая голодом и гибелью миллионам кубинцев, — в ход шло все.
Методичкой по Кубе для Белого дома стал секретный меморандум помощника заместителя госсекретаря США Лестера Мэллори. "Большинство кубинцев поддерживают Фиделя Кастро, — писал этот деятель еще в 1960 году. — Единственный способ отнять эту поддержку — разочарование и неудовлетворенность, вызванные экономическими неурядицами. <...> Необходимо <...> лишить Кубу денег и ресурсов, сократить ее финансовые запасы и зарплаты, вызвать голод, отчаяние и свержение правительства".
Эта геноцидная политика проводилась Штатами неуклонно. Кубу давили по всем фронтам. Покушений только на Фиделя Кастро были сотни. После очередного провала американцы обещали никогда не осуществлять военное вторжение — но тут же пытались добиться своего иными средствами.
Итоги года с Владимиром Путиным - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 12:53
Во время коронавирусной эпидемии Штаты ужесточили блокаду острова, подвергнув риску миллионы жизней. В 2021 году при администрации Байдена попытались организовать "цветную революцию".
И каждый раз СМИ начинали причитать, что теперь-то "Куба все". Однако остров выстоял и сохранил приверженность всем своим ценностям — свободе, равенству, независимости, образцовой бесплатной медицине, бесплатному образованию, интернационализму.
Кубинцы прекрасно понимают, что если они дадут слабину, то к ним рванут осатаневшие от злости потомки бывших хозяев, эмигрировавшие во Флориду, отберут у них все, ограбив до нитки, да и просто будут их массово убивать. Поэтому политика давления США — кстати, ее постоянно осуждает ООН — пока так и не сработала.
Есть и еще один секрет непотопляемости Острова свободы. Народы и правительства многих стран видят в Кубе форпост сопротивления мировому гегемону. Зачастую друзья и соседи не могут открыто поддерживать кубинцев, опасаясь немедленного американского возмездия. Однако в серой зоне делается все, чтобы Куба выжила и развивалась.
Сегодня Россия и Китай оказывают Кубе огромную дипломатическую поддержку. Под давлением международной общественности Вашингтон был вынужден разрешить продажу части венесуэльской нефти на Кубу. Идут на остров корабли с продовольствием из Китая и Мексики.
Куба — это непотопляемый авианосец свободы у самых границ США. Ее граждане вдохновляют весь мир своей стойкостью и героизмом. Не забудем, что именно кубинские военные пали смертью храбрых, пытаясь защитить президента Николаса Мадуро и его супругу. Гавана прощалась с ними как с национальными героями. С такими людьми Куба сумеет преодолеть все выпавшие на ее долю испытания. А друзья, как всегда, помогут.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2026
Эта НАТО сломалась, несите следующую: России угрожает новый Пентагон
13 февраля, 17:43
0