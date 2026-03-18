Голос свободы: Лыхненский сход 1989 года

18 марта 1989 года на исторической поляне в селе Лыхны состоялся 36-тысячный сход абхазского народа. Его участники приняли обращение о восстановлении Абхазской...

2026-03-18T18:40+0300

О том, что предшествовало Лыхненскому сходу 1989 года и какие события последовали за ним, читайте в материале Sputnik.SputnikПредпосылкиС момента насильственного включения Абхазии в состав Грузинской ССР, в течение многих десятилетий абхазский народ не имел возможности влиять на социально-экономические, политические и культурные процессы на своей родине.Грузинское руководство ущемляло право этнического народа – закрывались абхазские школы, запрещался абхазский язык, менялась топонимика.Из истории вычеркивалось все абхазское, чему способствовали псевдонаучные изыскания грузинских авторов.Как рассказал в одном из интервью Sputnik общественный деятель, участник национально-освободительного движения Геннадий Аламия, располагая всеми средствами для этого, Грузия с помощью СМИ, литературы, кино и театра активно распространяла ложную информацию.Так, каждые десять лет массовыми выступлениями абхазский народ высказывал недовольство бесправным положением на своей земле.Обстановка в республике накалялась с каждым разом. Уже в декабря 1988 года тбилисские эмиссары все чаще стали провоцировать местное грузинское население на антиабхазские агрессивные действия. Тогда еще первый заместитель народного форума “Аидгылара” Игорь Марухба отмечал, что постоянно проводились митинги и акции с лозунгами "СССР – тюрьма народов!", "За независимость Грузии!", "Грузия – только для грузин!", "Ликвидировать Абхазскую автономию!".Исторический сход18 марта 1989 года Лыхненский сход не был стихийным. Это была первая крупная акция протеста, организованная Народным форумом."Народный форум уже был организован, он уже проводил и митинги, и делал коллективные обращения в вышестоящие органы, информируя о положении в Абхазии. В это время уже настолько все обострилось, что открыто стоял вопрос об уничтожении абхазского народа. Многие проговаривали возможность физической расправы "с этими сепаратистами", – вспоминал Геннадий Аламия.На исторической поляне Лыхны 18 марта 1989 года собрались, по меньшей мере, 36 тысяч человек. Среди них был не только абхазы, но и русские, армяне, греки, которые были не согласны с политикой Грузии в отношении Абхазии. Выступавшие на сходе люди были делегированы народом.Владимир Зантариа зачитал Лыхненское обращение — коллективное письмо, написанное видными представителями абхазского национально-освободительного движения."Помню, как напишут главу, а после собирались, обсуждали, вносили коррективы. Это должно было быть идеальное письмо, правдивое, несущее правду, от которого никто не сможет отвертеться и попытаться его исказить", — Геннадий Аламия поделился воспоминаниями о том, как составлялся текст обращения.Первым свою подпись поставил первый секретарь обкома партии Борис Викторович Адлейба. Все чиновники, пришедшие на сход, за исключением грузин, последовали его примеру.По словам Игоря Марухба, это стало исключительным феноменом на советском пространстве той эпохи."Грузинские власти, грузин-нацистов привело в ярость не только то, что был четко обозначен вопрос о возвращении Абхазии к суверенному государственно-политическому статусу, что явилось главным тезисом "Лыхненского обращения", но и то, что подписи под этим политическим документом поставили, не отрываясь от своего народа, и руководители Абхазской АССР абхазской национальности", — подчеркнул Марыхуба.Письмо с подписью 36 тысяч человек в многочисленных ящиках отправили в ЦК КПСС в Москву. Это было сделано для придания легитимности акции народа."Когда мы это привезли в ЦК КПСС, нам сказали о том, что за всю историю существования партии в таком количестве не принимались подписи", — отметил Геннадий Аламия.День 18 марта прошел без эксцессов, однако со следующего дня реакция грузин не заставила себя ждать. Бориса Адлейба пытались обвинить в организации схода. Он по собственному заявлению оставил пост. Всех авторов Лыхненского обращения объявили врагами Грузии. Антиабхазские митинги проходили в городах Абхазии и Грузии.При этом Лыхненский сход стал основой дальнейшей борьбы за свободу республики.По мнению историка Игоря Марухба, фактически с 18 марта 1989 года начался процесс де-факто отделения Абхазии от Грузии. За Лыхненским сходом последовали другие акции протеста абхазского народа.Так в июле 1989 года прошла сидячая политическая забастовка абхазов в Абхазской госфилармонии, где звучали призывы о массовом выходе абхазов из рядов грузинских компартий, профсоюзов, комсомола. Проводились голодовки, внутришахтные забастовки в знак протестов грузинским правоохранительным органам и судам, тенденциозно, необъективно расследовавшим кровавые июльские события 1989 года.Позже, 2 июня, в Москве с трибуны съезда Народных депутатов СССР Владислав Ардзинба впервые на весь мир сообщил о вопиющих фактах дискриминации, катастрофическом положении абхазского народа, ассимиляции в отношении абхазов, о невозможности сосуществования абхазов и грузин в одном государстве. В августе – ноябре 1989 года в Сухуме была создана Ассамблея горских народов Кавказа.

