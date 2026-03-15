Стоявший на страже национальных интересов: писателю Алексею Гогуа исполнилось бы 94 года

Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа по литературе Алексей Гогуа родился 15 марта 1932 года. Он ушел из жизни в...

О жизни и творчестве писателя, о его вкладе в национально-освободительное движение народа Абхазии читайте в материале Sputnik.Классик абхазской литературы, Народный писатель Абхазии Алексей Ночевич Гогуа родился в селе Гуп Очамчырского районе в крестьянской семье. В детстве он сменил три школы – учебу начал в родном селе, продолжил в городе Ткуарчал, а завершил в селе Пакуащ.SputnikПосле школы будущий писатель попытался поступить в Сухумский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Он сдал основные предметы, но не выдержал экзамен по грузинскому языку. После неудачи Гогуа устраивается на работу в шахту и центральную обогатительную фабрику в Ткуарчале. Но стремление продолжить учебу не оставляет. Через год он все же поступает в Сухумский пединститут.Молодой Гогуа продолжает учебу в Литературном институте имени Горького. А уже в 1959 году становится членом Союза писателей СССР. Он учился у таких известных профессоров, как Шкловский, Бонди, Поспелов, Артамонов.После учебы в Москве Алексей Гогуа возвращается в Абхазию. Сначала становится ответственным секретарем журнала "Алашара", затем старшим редактором государственного издательства, главным редактором детского журнала "Амцабз", а с 1989 года возглавляет правление Союза писателей Абхазии.Творчество и политикаАлексей Гогуа начал писать с детства. Сначала это были стихи. Впервые его стихи напечатали в газете "Апсны капш" ("Красная Абхазия" - прим.) еще в 1949 году. Он автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" ("Большой снег" - прим.) стал культовым в Абхазии. По нему поставлен спектакль в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба еще при жизни Гогуа.Произведения Алексея Ночевича переводились на русский, английский, немецкий, французский, испанский, венгерский, польский, болгарский языки. Сам Гогуа перевел на абхазский произведения Льва Толстого, Федора Достоевского, Андрея Платонова.Алексей Гогуа был не только талантливым писателем, но и большим политиком. Он стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. По словам литератора и поэта Владимира Зантария, в сложные для Абхазии годы, в 1988 году, после образования народного форума "Аидгылара" встал вопрос, кто его возглавит. И для многих было очевидно то, что этим человеком должен стать Алексей Ночевич. Он на тот момент руководил Союзом писателей Абхазии, его хорошо знали в народе."Он (Алексей Гогуа - прим.) сначала отказывался, но в итоге согласился. Алексей был не только творческим человеком, политика ему также была близка. Сегодня в основном говорят о его политической деятельности в Форуме, но политикой он занимался и ранее, он и ранее выступал, выражал свою позицию, противостоял шовинистским проявлениям со стороны грузин", – сказал Зантария.Алексей Гогуа защищал интересы Абхазии, несмотря на давление со стороны КГБ. Он вместе со своими единомышленниками не боялся говорить правду об Абхазии, выступал на народных сборах, участвовал во всех политических событиях страны.Как отмечал сам Гогуа в одном из своих интервью, борьба абхазского народа за национальные интересы – главная цель его жизни, на исполнение которой он "использовал все свои физические и духовные возможности".Касаясь его творческой деятельности, Зантариа отметил, что Гогуа пришел в литературу в 50-х годах прошлого века и со временем стал кумиром целых поколений."Алеша стал кумиром целых поколений. Первую его повесть "Река спешит к морю" можно даже отнести и к романам. Каким языком она написана! Алеша стал реформатором в абхазской литературе, он избрал новый стиль, новые формы", — подчеркнул Зантария.Ориентир в жизниВ 2020 году семья издала неопубликованные рассказы Гогуа "Амацәыс агьама" (сборник рассказов "Вкус молнии" на русском - прим.).Внук писателя Кан Тания, в одном из интервью о своем именитом дедушке, говорил, что когда бы не зашел к нему, он всегда сидел за рабочим столом и что-то писал. "Мы с дедом могли долго разговаривать. Обсуждали всегда что-то новое, говорили книгах, о писателях, о его жизни, о политике. Возможно, от моих визитов его слегка дергало, но он никогда не подавал виду. Ни разу не было такого, чтобы он мне сказал, что я его отвлек или помешал. Для меня мой дед и символ железного терпения. У нас семья большая и всегда рулевыми были дед и бабушка Этери Алексеевна", – говорил Кан в интервью Sputnik.Тания признался, что, как и любой внук, уважает и восхищается своим дедом, и благодарен ему за знания и опыт, который он передавал. Для него Алексей Ночевич – символ мудрости, справедливости и честности."Для меня он, конечно же, ориентир, маяк, к свету которого стремлюсь с детства. Дадука (дед - прим.) не только писатель, он в свое время был депутатом Верховного Совета Абхазии, одним из основоположников и первым руководителем национально-освободительного движения "Аидгылара". Быть его внуком накладывает определенную ответственность. Мы все с детства это чувствуем. Мы стараемся соответствовать имени деда. Конечно, это накладывает определенные сложности, но они, как сталь, закаляют, делают крепче, сильнее, стрессоустойчивее. Лично я всегда ощущал определенный груз ответственности, но этот груз не был тяжелым, это качало мышцы, держало в тонусе, заставляло всегда быть в курсе событий и выполнять четко работу. И любое действие отражается не только на мне, но за спиной и дадука и другие члены семьи", – добавил Тания.Последней книгой, вышедшей за несколько дней до кончины Алексея Гогуа, стал сборник с его воспоминаниями "Амшынҵақәа" ("Дневники", прим.). Как сказал директор Абхазгосиздата Даур Начкебиа, это дневники, которые Алексей Гогуа вел с 1993 по 2018 годы. "В ней рассказывается о жизни писателя, как личной, так и творческой, описаны происходившие события, которые мы видим глазами этого выдающегося автора", — отметил он. По мнению Начкебия, книга несет в себе не только художественную, но и общественно-историческую значимость. Алексей Гогуа писал о многом, что происходило в Абхазии в тот период, и это позволит читателям посмотреть на прошлое с другого ракурса, углубиться и переосмыслить его.Прощание с классикомАлексея Гогуа не стало в возрасте 93 лет. Страна лишилась человека-эпохи, но его наследие будет вдохновлять новых писателей, политиков, всех, кому дорога Абхазия, сказал президент Абхазии Бадра Гунба, выражая соболезнование по случаю смерти Народного писателя. "Алексей Ночевич был не просто классиком абхазской литературы, а человеком, чье творчество стало мостом между нашими традициями и мировой культурой. Его произведения, переведенные на десятки языков, открыли миру душу абхазского народа. Каждая его строка — это нерукотворный памятник, который будет жить вечно", — отметил президент.

