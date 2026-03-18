https://sputnik-abkhazia.ru/20260318/odin-v-pole-voin-patriarkh-iliya-ii-1061720426.html

Один в поле воин: Патриарх Илия II

Один в поле воин: Патриарх Илия II

Sputnik Абхазия

Колумнист Sputnik Арчил Сихарулидзе о том, почему кончина Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II вызвала массовую общественную тревогу, национальный траур и... 18.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-18T15:27+0300

2026-03-18T15:27+0300

2026-03-18T15:38+0300

мнение

аналитика

илия ii (католикос-патриарх всея грузии)

грузия

россия

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102361/80/1023618045_50:0:3691:2048_1920x0_80_0_0_c494241cef7790329853137c2b57a9a7.jpg

Еще рано утром 17 марта 2026 года Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II попал в реанимацию с сильным внутренним кровотечением. Человеку в его возрасте, а ему уже 93 года, такие осложнения здоровья не сулили ничего хорошего. Поползли слухи, что он находится на грани смерти, журналисты окружили больницу, а вся верхушка правительства Грузии, наряду даже с государственным омбудсменом, посетила учреждение. Казалось, что вот-вот объявят о его кончине, но сохранялось молчание. Казалось, что ситуация может затянуться, однако уже ночью было заявлено о его кончине. В Грузии объявили траур, страна готовится к похоронам и к избранию нового духовного лидера православия.Странно, что даже местные оппозиционные радикально прозападные телеканалы, политики, активисты и другие деятели, яростно критикующие Грузинскую православную церковь и ее предводителя, не просто замолчали, но даже начали массово скорбеть.Патриарх Илия II был не просто духовным лидером страны, он являлся самым влиятельным человеком, который был важен как для верующих, так и для скептически настроенных граждан. Так или иначе, но его активная позиция по восстановлению православия, церквей и храмов на территории Грузии, наравне с умной и умеренной политикой, заслужили ему безмерное уважение.Нельзя не упомянуть и его роль в преодолении демографического кризиса. В целях увеличения рождаемости Илия II согласился стать крестным отцом третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Первое массовое крещение детей состоялось в 2008 году. На сегодняшний день у Патриарха Илии II насчитывается до 50 тысяч крестников. По благословению главы Грузинской православной церкви для них снято ограничение на вступление в брак между собой. Многие признавались, что решились на пополнение лишь благодаря этой инициативе.Символично, что его уход в мир иной совпал с запланированным на 2026 год празднование 1700-летия объявления православия государственной религией. Символичен и тот факт, что эта национальная дата будет уже отмечаться под руководством нового Патриарха.Почему кончина Патриарха Илии II – самое важное политическое явление в истории современной Грузии?Во-первых, будучи предводителем Грузинской православной церкви с неимоверным авторитетом, он мог напрямую влиять на социально-политические процессы. Его позиция, озвученная через официальные средства Патриархии, зачастую имела ключевое значение во времена внутренних дискуссий. Можно вспомнить неоднозначную реакцию грузинского общества в 2013 году, когда при поддержке западных грантов в Тбилиси пытались провести парад сексуальных меньшинств. В ответ в 2014 году Патриарх ввел день семейных ценностей и таким образом превратил 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией – в грузинский День святости семьи и уважения к родителям. В 2024 году этот изначально религиозный праздник был утвержден на государственном уровне. Вопрос о так называемом гей-параде* был решен, по сути, одним решением Патриарха Илии II.Во-вторых, позиция Патриарха о семейных узах автоматически наложилась на более глобальное противостояние так называемых западных либеральных ценностей с уклоном на защиту сексуальных меньшинств и, с другой стороны, сторонников традиционных семейных ценностей. Грузинская православная церковь под руководством Илии II оказалась автоматически втянута в эту религиозную, геополитическую и идеологическую войну. Поскольку в ней отчетливо видны географические контуры, Грузия оказалась в одном ряду с Россией, Сербией, Венгрией, Беларусью и другими консервативными силами против самопровозглашенного "цивилизованного мира" под предводительством Демократической партии Америки.В-третьих, умеренная и сбалансированная политика Патриарха также отражалась на его отношениях с главой Московской патриархии Кириллом. Илия II всегда очень тепло отзывался о коллеге, подчеркивая важность дружбы двух православных институтов. Однако за этой риторикой скрывалось хорошее понимание всемирной геополитической обстановки и расстановки сил. Грузинская православная церковь, желая сохранить свою юрисдикцию над православной церковью в Абхазии, использовала свой вес и авторитет, а также межличностные отношения между Илией II и Кириллом для предотвращения православного раскольничества. Именно поэтому Грузинская православная церковь не поддержала предоставление так называемого томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Было очевидно, что такое решение не просто имело геополитическую подоплеку, но и создавало опасный прецедент.Исходя из вышеперечисленного, Грузинская православная церковь и сам Патриарх оказались под ударом радикально прозападно настроенных акторов в Грузии. Для них создание светского европейского/западного государства не является возможным при существующей значительной роли церкви в социально-экономической и общественной жизни грузин.Следовательно, их политическая идеология до сих пор требует упразднения официального конкордата между грузинским государством и Патриархией, чтобы нивелировать историческую роль православия в стране до символического признания. Более того, после упразднения конкордата эти же акторы требовали уравнения всех религиозных деноминаций – ислама и других ветвей христианства – в правах.Что, по сути, должно было полностью убрать этот институт, православие как религию, из ежедневного быта граждан. Конечная цель – перенести грузинское православие из активной фазы в историческую данность, как это произошло в западном мире: церковь и христианство там остались лишь символом прошедшей эпохи, христианство рассматривается как нечто отсталое, религия – как препятствие мышлению, а некогда храмы сдаются под ночные бары и клубы, а некоторые просто пустуют.В политическом измерении ситуация еще сложнее. Православие и Патриархия, хотя и сыграли важную роль в формировании и сохранении грузинской идентичности, особенно в постсоветское время, но в рамках европеизации Грузии они считаются анахронизмом. Слоган известного грузинского общественного деятеля и канонизированного церковью святого Ильи Чавчавадзе "Язык, Родина, Вера", который абсолютное большинство населения воспринимает как религиозную доктрину, противоречит светскости. На фоне авторитета Илии II все попытки заменить "Веру" на "Единство", чтобы доказать Европе свою готовность к инклюзивности и продвинутости, проваливались.Еще хуже обстоят дела в геополитическом измерении. Готовность церкви не просто воздерживаться от явно антироссийских заявлений, но и вести диалог с Московской патриархией автоматически трактуется как пророссийская политика, пособничество политике Владимира Путина. Для представителей прозападно настроенной прослойки грузинского общества ситуация настолько принципиальна, что существует лишь две позиции – на стороне добра и на стороне зла. Грузинская православная церковь, не имея разрешения и благословения со стороны Америки и Европы на диалог с Москвой, на фоне еще и СВО на Украине своим поведением бросила себя как институт и страну в целом в стан врага; Грузия, церковь и общество оказались "не на правильной стороне истории".Эта "неправильность" лишь усугубилась отказом признать украинский томос, что, по мнению этих же людей, является оскорблением украинского народа, его борьбы за свободу и право на самоопределение. Следовательно, все те люди, которые сейчас номинально оплакивают гибель Патриарха Илии II, активно разносят слухи по странам Европы и Америки о том, что Грузинская православная церковь ведет антизападную, пророссийскую политику и имеет общие интересы с Кремлем; надеются на то, что смогут повлиять на процесс назначения нового Патриарха, который должен быть яростно прозападным, следовательно, по своей риторике, русофобом.Если учитывать сложившуюся политическую ситуацию в Грузии, где, с одной стороны, правительство "Грузинской мечты", традиционные ценности, консервативная политическая идеология, а с другой стороны – радикально настроенные либеральные силы с многомиллионным западным финансированием для продвижения либеральных ценностей, то личная позиция Патриарха и деятельность Грузинской православной церкви имеют ключевое значение.Именно поэтому почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили во время предвыборной кампании в рамках парламентских выборов 2024 года внезапно для всех предложил объявить православие государственной религией. Патриархия благоразумно поблагодарила Иванишвили, но отказалась от такого неожиданного предложения.Поскольку Патриарх имел безусловный авторитет как в церкви, так и за ее пределами, то его кончина может привести к внутренним поползновениям. Избранный им еще в 2017 году местоблюститель патриаршего престола Шио (Муджири) хоть и воспринимается как преемник, но не факт, что он будет избран следующим предводителем грузинской церкви. Не секрет, что непосредственно в Патриархии есть разные мнения о будущем Грузии, общества и непосредственно церкви, в том числе есть радикально антироссийски настроенные священники, но есть и радикальные консерваторы.Это было чистосердечное признание того, что думают многие местные прозападники и их сторонники в Америке и Брюсселе. После общественной критики Зурабишвили добавила, что Патриарх является "объединителем" грузинского народа.Следовательно, многие задаются вопросом, сможет ли церковь уладить передачу власти мирно? Если да, то будет ли новоизбранный Патриарх духовным наследником взглядов усопшего? И, конечно же, сможет ли церковь удержать ту феноменальную роль и авторитет, который смог аккумулировать за более чем 40 лет Илия II?Правительство "Грузинской мечты" заинтересовано в сохранении статус-кво, в то время как его оппоненты – в смене курса. Если последнее будет иметь место, то Грузинская православная церковь, по плану прозападных акторов, выступит против власти, поддержит митинги в стране, признает томос Украины, разорвет связи с Москвой и, конечно же, пойдет по сценарию "независимой" украинской православной церкви, которая по своей сути является национальным антироссийским геополитическим проектом.Ждем новостей.* ЛГБТК – экстремистская организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

грузия

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мнение, аналитика, илия ii (католикос-патриарх всея грузии), грузия, россия, абхазия