Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апансионат "Ауадҳара" заанаҵтәи аҿаҵарақәа аднакылоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Гәылрыԥшь ацәаӷәара ишазыҟаҵоу: амашьына - трактортә станциа аиҳабы ицәажәара
13:37
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Обмен опытом в религиозной деятельности: интервью с муфтием Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Виноделие в Абхазии: развитие отрасли будут обсуждать на экономическом форуме
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Москва иусутә ныҟәара алҵшәа
18:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Дополнительные ресурсы в бюджет: комментарий председателя пенсионного фонда
18:34
10 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Москва иусутә ныҟәара алҵшәа
21:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Дополнительные ресурсы в бюджет: комментарий председателя пенсионного фонда
21:34
10 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
21:45
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра 101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике
По северо-западу России бьют десятки украинских БпЛА. Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы. 30.03.2026, Sputnik Абхазия
Калининград под прицелом: Зеленский открыл второй фронт в Прибалтике

18:24 30.03.2026
Александр Носович
Александр Носович
По северо-западу России бьют десятки украинских БпЛА. Правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы.
Беспилотники вызвали пожар на газовых и нефтеналивных терминалах порта Усть-Луги, уничтожены грузы, предназначенные для транзита в Калининградскую область, пишет Александр Носович для РИА Новости.
Детали атак не оставляют сомнений: Киев пошел ва-банк, чтобы напрямую столкнуть лбами Россию и НАТО, вынудить их к эскалации вплоть до ядерной.
Боевые дроны в Северо-Западный федеральный округ России всю неделю летели через Прибалтику. Доказательство тому: они попадали в каждую из трех ее стран. Ежедневно там врезался украинский БПЛА, причем в Эстонии он протаранил объект критической инфраструктуры — Ауверскую ТЭС.
То, что дроны у них падают именно украинские, четко проговаривают сами прибалтийские власти. И это для них нетипичное поведение. От местных никчемных элит, которые выстраивают легитимность своих режимов исключительно за счет запугивания электората Россией, можно было ожидать криков, что это "агрессивный сосед" мстит демократиям Балтии за их независимость. В реальности этого не происходит.
На что столицы бывших советских республик действительно выдали мощную антироссийскую эмоцию, так это на появившуюся в соцсетях информацию, что они открыли ВСУ свое небо для ударов по российскому северо-западу. Латвия, Литва и Эстония это не просто опровергли, а хором выразили возмущение, назвав фейком, поклепом и кремлевской пропагандой. При этом они не подтверждают и не опровергают факта, что дроны на Санкт-Петербург ВСУ запускают через их территорию.
Вывод из детективной истории получается однозначный. Киевский режим бьет по "клятым москалям" через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, не спрашивая на это их разрешения,— чтобы Россия решила, что прибалты тоже участвуют в атаках на ее северо-запад, и нанесла по ним военный удар.
И тогда все сразу становится понятным. И нетипичная реакция прибалтов, и мотивация Киева. Заветная мечта Зеленского и его кодлы — открыть Москве второй фронт, причем в идеале — добиться прямого конфликта России и НАТО. А сегодня стравить Россию и НАТО Зеленскому нужно как никогда.
Положение у него отчаянное. Весь мир занят войной США с Ираном, про Украину на Западе забывают и перестают поддерживать, обещанных миллиардов не дают, своих денег нет, воевать не на что, а на фронте все тенденции неблагоприятные. Убедить в Москву в том, что страны Прибалтики — соучастницы атак на российский северо-запад и по ним должен быть нанесен военный удар? Идея вполне в стиле "Вечернего квартала".
Над несчастными Прибалтийскими странами в этой ситуации можно бы было просто посмеяться. Прибалты четыре года тратили на поддержку киевского режима больше всех на Западе (в процентах от своего ВВП), очень этим гордились, а теперь известный своей легендарной благодарностью Киев из кожи вон лезет, чтобы по ним долбанули "Орешником".
Но есть деталь, при учете которой становится не до смеха. Отчаявшийся Зеленский может пойти на крайнюю меру и с помощью дронов полностью заблокировать авиасообщение с Калининградом. А это уже полноценная блокада российского эксклава. Сухопутное сообщение с ней и без того ограничено Литвой и ЕС на 90 процентов — оставшийся транзит подпадает под многочисленные ограничения и еле просачивается. Разорвать связь по воде можно так же, как и по воздуху: с помощью БПЛА. Пожар в порту Усть-Луги это уже доказал.
Если сообщение с эксклавом будет оборвано, у России не останется другого выхода, кроме как добиваться от Брюсселя и Вильнюса полной свободы сухопутного транзита в Калининград — своего суверенитета над железнодорожным маршрутом. В случае невменяемости Брюсселя и Вильнюса — добиваться военным путем. В случае их полной невменяемости — ядерным.
Это не шутки. В новой редакции ядерной доктрины России появились пункты, прямо связанные с обеспечением безопасности Калининградской области. Применение ядерного оружия становится допустимым в случае создания угрозы территориальной целостности страны и попытки отрезать ее регионы от остальной территории по суше, морю и воздуху. Так что провокации Зеленского и его кураторов на Балтике ведут не просто к эскалации, а к ядерной эскалации.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
