Счет на недели: Трамп готовит массовое убийство американцев

Власти США обещают в ближайшие несколько недель либо заключить мирный договор с Ираном, либо окончательно разбомбить исламскую республику. 31.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-31T11:37+0300

Вашингтон стягивает на Ближний Восток дополнительные силы, угрожая наземной операцией. О том, что происходит в Персидском заливе пишет журналист Михаил Катков для РИА Новости.Запахло нефтьюДональд Трамп рассчитывает на сделку с Тегераном. По его словам, переговоры уже сильно продвинулись, но вероятность срыва мирного процесса сохраняется."Если по какой-либо причине соглашение в ближайшее время достигнуто не будет и если Ормузский пролив не откроют немедленно для бизнеса, мы завершим наше прекрасное пребывание в Иране взрывом и полным уничтожением всех их электростанций, нефтяных скважин и острова Харк", — предупредил он.В центре его внимания — Ормузский пролив и нефть. "Честно говоря, мне больше всего нравится забирать нефть в Иране. Некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но это глупые люди", — объяснил американский президент.Глава Госдепа Марко Рубио заверил: Тегерану не позволят взимать плату за проход судов через пролив. У Трампа есть несколько идей на этот счет, добавил он. В детали вдаваться не стал, потому что это прерогатива Министерства войны. В любом случае военная операция продлится еще несколько недель — а не месяцев — и завершится победой США, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Однако в Bloomberg считают иначе. "За месяц боевых действий именно Иран, пожалуй, одержал самую значимую стратегическую победу — усилил контроль над судоходством в Ормузском проливе", — указали аналитики информагентства.По сведениям The New York Times, на Ближний Восток прибыли десять тысяч американских военных. Общая численность группировки в регионе достигла 50 тысяч. Издание напоминает: для вторжения в 26-миллионный Ирак в 2003-м Вашингтон собрал 250 тысяч солдат. Для захвата 93-миллионного Ирана нынешних сил явно недостаточно.Чрезвычайный и полномочный посол России Александр Марьясов уверен: наземная операция лишь усложнит положение США. Захватив Харк, американские морпехи превратятся в мишень. И безопасности в Ормузском проливе не прибавится."Одно дело — бомбить иранцев с большой дистанции. И совсем другое — встречаться с ними на земле. Последнее гарантированно приведет к большим потерям среди американцев, за которые Трампу придется отвечать перед согражданами. Скорее всего, разговоры о готовящейся наземной операции — это попытка запугать противника. Правда, он не боится, но тут уже ничего не поделать", — сказал Марьясов РИА Новости.Заходите в их домВооруженные силы Ирана готовы отразить вторжение, заявил представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции Ибрагим Зольфагари."Трамп неоднократно угрожал Ирану наземными операциями и оккупацией некоторых островов в Персидском заливе. Это не приведет ни к какому результату, кроме позорного плена и исчезновения агрессоров", — отметил он.В свою очередь, президент Масуд Пезешкиан обратил внимание на массовые протесты под общим названием No Kings ("Нет королям"), прокатившимся по США в минувшие выходные. Люди выражают возмущение авторитаризмом Трампа и агрессивной войной на Ближнем Востоке."Американцы устали от того, что израильские короли заправляют американской демократией", — сказал глава государства.Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи поблагодарил тех союзников США, которые отказались участвовать в войне. Безразличие и потворство явному нарушению законов очень быстро повлекут за собой последствия для всего международного сообщества и системы, выстроенной ООН, считает он. Также Багаи сообщил, что американские власти лгут, когда рассказывают об успешных переговорах. На данный момент нет никакого диалога. Лишь поступают ультиматумы Белого дома через посредников."Те требования, которые нам передали, — под любым названием — как 15, меньше или больше пунктов, нереалистичны и нерациональны", — уточнил он.Бери шинельЗа месяц боевых действий Вашингтону так и не удалось расширить антииранскую коалицию, говорит ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Николай Сухов. Курды не подняли восстание — они помнят, как всего несколько месяцев назад Трамп предал их в Сирии. Монархии Персидского залива не любят Иран, но Израиль им тоже не нравится."Чтобы рассуждать о том, когда закончится война, нужно понимать, почему она вообще началась. Для Израиля это вопрос выживания. Там уверены, что главная цель Тегерана — уничтожение еврейского государства. Для США прежде всего важно помешать Китаю реализовать инициативу "Один пояс — один путь". В рамках проекта было три торговых маршрута: через Россию, Каспийское море и Иран, чья инфраструктура уничтожается на наших глазах", — сказал эксперт на круглом столе в РИА Новости.Так что война может затянуться. А американские издержки пока довольно умеренные, если сравнивать их с тем, что происходит в других странах, включая союзников США на Ближнем Востоке и в Европе.Марьясов добавил: в США полагали, что благодаря превосходству армии и тактике террора они быстро одолеют Иран. Однако, к несчастью для Трампа, теократический режим устоял."Пятую неделю не прекращаются бомбардировки. Американцы наносят удары в том числе по школам и больницам. Потери среди гражданских приблизились к двум тысячам человек, включая детей. Но иранцы готовы идти до конца. Их самым болезненным ответом стало перекрытие Ормузского пролива. При этом чем дольше длится война, тем больше американские издержки. В частности, Республиканская партия рискует проиграть осенние выборы в парламент", — отметил посол.По его словам, Трамп мог без проблем свернуть военную операцию после убийства верховного лидера Али Хаменеи и уничтожения значительной части Вооруженных сил Ирана, но он упустил этот шанс, а новый, скорее всего, представится еще не скоро. По крайней мере, иранцы уверены в своих силах и не собираются сдаваться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

