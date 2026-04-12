Sputnik недели: убийство ребенка, отправка гуманитарной помощи в Дагестан и Пасха

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 6 по 12 апреля. 12.04.2026, Sputnik Абхазия

О том, как и почему погибла трехлетняя девочка в Гулрыпшском районе, кого задержала по подозрению в ее умышленном убийстве, кто доставил Благодатный огонь в Сухумский аэропорт из Иерусалима, какую Абхазия оказала помощь пострадавшему от наводнений Дагестану, читайте в материале Sputnik.SputnikПасхаВ ночь с 11 на 12 апреля Абхазия отметила светлый праздник Пасхи. Накануне в республику из Иерусалима спецрейсом доставили частицу Благодатного огня.Миссию по доставке святыни в Абхазию выполнил председатель фонда Святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия, которого встретили в Сухумском аэропорту глава администрации президента Беслан Эшба, представители духовенства и десятки верующих. Во всех православных храмах Абхазии прошли праздничные служения.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ республики с Пасхой. Он отметил, что праздник занимает особое место в духовной жизни христиан, символизируя торжество жизни над смертью, добра над злом."В Абхазии этот день почитается с особым благоговением. Пасха (Амшаԥы) — это время, когда мы возвращаемся к своим истокам, в родовые села, собираемся в кругу семьи, вспоминаем предков, сохраняем и передаем традиции из поколения в поколение", — говорится в тексте поздравления.Глава государства пожелал народу крепкого здоровья, счастья и благополучия.Убийство ребенкаВ минувшую среду жителей Абхазии шокировала новость о гибели трехлетней девочки в Гулрыпшском районе. Причиной смерти стало жестокое обращение с ребенком.По версии следствия, Габриэла Лахина была доставлена в тяжелом состоянии в Центральный военный госпиталь Минобороны Абхазии вчера в 22:50.У нее были множественные повреждения головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей, сообщает Генпрокуратура. 8 апреля, в 04:00, врачи Республиканской детской больницы констатировали смерть ребенка.Следственное управление генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка.Подозреваемой по этому делу проходит тетя погибшей девочки Кристина Лахина. Она заключена под стражу сроком на два месяца.Серьезным сигналом для общества назвал случившуюся трагедию президент Абхазии Бадра Гунба."Мы обязаны сделать все, чтобы подобные трагедии больше не повторялись в нашей стране", — подчеркнул глава государства.Гунба отметил, что правоохранительные органы ведут расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости закона.Противодействие домашнему насилиюНа заседании Парламента Абхазии депутат Инар Садзба предложил рассмотреть на ближайшем заседании Народного Собрания законопроект о противодействии домашнему насилию."Надо как-то реагировать с точки зрения законодательства. Возможно, стоит начать рассмотрение соответствующего закона", — подчеркнул он.Парламентарий отметил, что проект закона о домашнем насилии уже разрабатывался.Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поддержал инициативу."Задача власти — обеспечить максимальную защиту. Огромное значение имеют действия на упреждение и своевременное информирование о проблемах, происходящих рядом с нами", - в частности сказал он.Встреча с депутатом ГосдумыДвустороннее сотрудничество обсудили президент Бадра Гунба и депутат Госдумы Казбек Тайсаев. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Гунба поблагодарил Тайсаева за вклад в укрепление межпарламентских связей."Спасибо большое за поддержку и помощь, которую вы оказываете нашей республике на протяжении десятилетий. Народ Абхазии прекрасно знает, понимает и чувствует ту теплоту отношений, которую вы выстроили с нашей страной", — сказал он.Тайсаев отметил, что между законодательными органами Абхазии и России сложились добрые, доверительные отношения, которые будут укрепляться и впредь.Пенсии и ограничения в работе таксиУвеличение пенсий абхазским пенсионерам обсудили в Кабмине, сообщили в пресс-службе правительства.По словам главы Пенсионного фонда Дениса Гулария, более 17 тысяч жителей республики не получают российскую пенсию.Фонд подготовил предложения по увеличению доплат на 1000 рублей. Планировалось повысить их с 1 июля, на что потребовалось бы дополнительно 103 млн рублей, но премьер-министр Владимир Делба предложил пересчитать индексацию с мая.Кроме того, было принято решение о том, что Кабмин сможет вводить ограничения на работу иностранцев в республике.Ранее они могли вводиться только Парламентом. Депутаты проголосовали за изменения в законе в первом и втором окончательном чтениях 10 апреля.Законодательную инициативу разработало Министерство экономики. Ее цель — регулирование рынка пассажирских перевозок и защита интересов местных водителей.Льготное кредитованиеМинэк Абхазии с 7 апреля начал прием заявок для участия в программе льготного кредитования на 2026-2030 годы, сообщили в пресс-службе ведомства.Минимальная стоимость проекта — 50 млн рублей, собственные средства предпринимателя должны составлять не менее 10%.Сферы реализации проектов: сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, легкая промышленность, создание и эксплуатация средств размещения.День города ТкуарчалВ минувший четверг Ткуарчалу исполнилось 84 года. В праздновании приняли участие жители и гости района.Президент Бадра Гунба поздравил жителей Ткуарчала с днем основания города.Он напомнил, что город был крупным индустриальным центром. В годы Отечественной войны народа Абхазии город оказался в блокаде. Несмотря на трудности, в его стенах нашли защиту жители окрестных сел.Кабмин Абхазии, по решению главы государства, выделил дополнительные пять миллионов рублей на социально-экономическое развитие.Празднование начали с церемонии возложения цветов к памятнику первому президенту Владиславу Ардзинба и памятнику погибшим защитникам Абхазии.Также в городе прошла выставка "Ткуарчал: от индустриального прошлого к городу-саду", она открылась 9 апреля. На ней представлены работы признанного классика, Заслуженного художника Абхазии Рудольфа Хочава.Его творческий путь начался в середине 60-х, в его работах можно увидеть ткуарчалские шахты и заводы, прославившие город. Экспозицию дополняют работы молодого художника, студента Школы дизайна ВШЭ Данакая Адлейба. Ко Дню города он создал серию цифровых иллюстраций о будущем Ткуарчала, в котором он предстает цветущим городом-садом.В честь праздника был приготовлен десятиметровый "гортензиевый" торт, весом 200 килограммов, на двух концертах выступили звезды абхазской эстрады и BLIZKEY.Помощь ДагестануБолее 2000 частных домовладений было затоплено в Республике Дагестан в результате сильных ливней. По предварительным данным, жертвами стихии стали шесть человек. Также пострадали объекты инфраструктуры, социальные объекты, железнодорожные пути и дороги.Вечером 7 апреля из Сухума в Дагестан отправилась колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом.Спасатели доставили пострадавшим от наводнения 80 тонн питьевой воды. Состав груза был заранее согласован с принимающей стороной.Волонтер из Абхазии Нар Тания участвует в устранении последствий стихийного бедствия в Дагестане.Узнав из новостей о случившемся, он собрал необходимые вещи и уже 7 апреля прибыл на место.Нар помогает разгребать завалы, раздавать гуманитарную помощь, горячую еду. 10 апреля он встретил гуманитарный груз с питьевой водой, который отправили неравнодушные жители Абхазии. Помощь распределили между жителями Мамедкалы и Караман-2.Волонтер из Абхазии отметил в интервью Sputnik, что пострадавшие дагестанцы с благодарностью принимают помощь.Продление раскопокРаскопки на набережной Сухума продлили на три месяца, рассказал на совещании глава города Тимур Агрба.На это время построят временный променад через Сухумскую крепость, установят освещение и организуют смотровые площадки, чтобы граждане могли видеть уже раскопанные объекты.Агрба подчеркнул, что реконструкция набережной от "Пингвина" до поворота на Маяк включает не только замену тротуарной плитки, но и ремонт подпорной стены, канализации, водопровода и ливневок, озеленение и создание дорожек через парковую зону и много других работ.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

