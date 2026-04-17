Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления и фронтальной зоны. 17.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-17T19:00+0300
СУХУМ, 17 апр – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу в конце дня и в воскресенье временами будет дождь разной интенсивности и продолжительности, местами возможен град, туман. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2–7 м/с, местами порывы до 10–15 м/с.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла.Относительная влажность воздуха – 60–90%.Прогноз погоды по городам:
Сухум – температура воздуха ночью +10°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +17°С.
Гал – ночью +6°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +15°С.