"ИННОПРОМ": беспилотный СКАТ 350 М покоряет Центральную Азию

"ИННОПРОМ": беспилотный СКАТ 350 М покоряет Центральную Азию

Sputnik Абхазия

Многие высокотехнологичные изделия российского ОПК обладают потенциалом двойного назначения, пишет военный эксперт Александр Хроленко. 20.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-20T20:00+0300

Многие высокотехнологичные изделия российского ОПК обладают потенциалом двойного назначения, пишет военный эксперт Александр Хроленко. В столице Узбекистана 20 – 22 апреля проходит VI Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" с участием более 500 компаний из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и десятков других стран. Главные секторы: машиностроение, металлургия и материалы, производственные и энергетические технологии. Цель – развитие межгосударственного партнерства. Заметим, 60% участников наделены полномочиями закупки или стратегического планирования.Значимость выставки "ИННОПРОМ" подтверждена активным участием представителей органов государственной власти и бизнеса 35 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Гану, Германию, Иран, Казахстан, Канаду, Катар, Китай, Кыргызстан, Латвию, Нигерию, Нидерланды, ОАЭ, США, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Турцию.Международный интерес вызван устойчивым ростом промышленного производства в Центральной Азии – до 7% ежегодно. К примеру, вклад предприятий обрабатывающего производства в ВВП Узбекистана достиг 25%, ВВП Казахстана – 18%. Рост обеспечен государственными программами модернизации и диверсификации, курсом на цифровизацию производственных цепочек, локализацию компонентной базы. В 2025-м объем инвестиций в промышленность ЦА превысил 15 млрд долларов.Посетителей выставки в Ташкенте более всего привлекают беспилотные летательные аппараты, включая дроны с элементами ИИ, роботизированная техника для промышленности, цифровые платформы на основе машинного зрения для производственных линий, системы организации автономного энергоснабжения.Узбекистан представляют ведущие промышленные компании, включая УзТМК, Узпромстройбанк, Технопарк "Джизак", Узатом, Узбекский комбинат технологических металлов, Чирчикский трансформаторный завод, Artel Electronics, UzAuto Motors Powertrain, Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов.Крупнейшие российские участники выставки – Росатом, Татнефть, КАМАЗ, Ростех, Нацпроектстрой, ТМК, Российский экспортный центр, Фосагро. Концерн "Калашников" традиционно предлагает беспилотные технологии. Многофункциональный комплекс БПЛА СКАТ 350М на площадке "ИННОПРОМ" показан впервые.Обречен на успехПредставитель руководства российского концерна Леонид Рокеах накануне заявил: "Мы наблюдаем устойчиво растущий интерес стран Центральной Азии к БПЛА СКАТ 350 М, который основан на эффективном применении изделия как в военных целях в зоне СВО, так и в гражданских проектах. На сегодня СКАТ – один из лучших в мире аппаратов в своем классе".БПЛА оптико-электронной разведки и целеуказания СКАТ 350 М представлен общественности относительно недавно, как результат глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя ранее дрона Supercam 350. СКАТ обладает оригинальной оптической навигацией, способен решать задачи днем и ночью, в условиях противодействия систем РЭБ противника. Современный модуль с обновленными алгоритмами облегчает захват и устойчивое сопровождение целей. Автоматизированы многие функции управления. Эффективная дальность ограничена командно-телеметрическими каналами, за 240 минут полета СКАТ может преодолеть более 200 км, на скоростях до 120 км/час, на высотах до 5000 метров. На испытаниях в Гималаях СКАТ в ранней модификации установил мировой рекорд для аппаратов такого типа: достиг пика Эвереста (8848 м), а затем поднялся до отметки 9333 м.Аппарат представляет собой летающее крыло усиленной конструкции, адаптированное к катапультному запуску и парашютной посадке. Размах крыла 3,2 метра, масса БПЛА до 15 кг. Время развертывания комплекса для применения – 15 минут. СКАТ наиболее эффективен во взаимодействии с ударными дронами "Ланцет", "КУБ", САУ "Коалиция-СВ", другими высокоточными ударными средствами.Аппарат воюет с 2024 года, однако востребован не только в зоне боевых действий. СКАТ 350 М оснащен камерами высокого разрешения, бесшумным электродвигателем, обеспечен модульными нагрузками для мониторинга государственных границ, городских агломераций, протяженных на сотни километров морских акваторий, нефте- газопроводов и других объектов – в любых климатических условиях, в температурном диапазоне от – 45 до + 45°C. Дрон постоянно и оперативно совершенствуется с учетом требований заказчиков – концерн "Калашников" в 2025 году внес 44 изменения в программное обеспечение.По оценкам аналитиков, стоимость одного комплекса СКАТ 350 М составляет до 500 тысяч долларов. Соотношение эффективности, качества, надежности и цены – обрекает это изделие на успех во многих странах и армиях мира. Заметим, одновременно с "экспансией" в Ташкенте российский БПЛА покоряет пространство Юго-Восточной Азии – на выставке Defense Services Asia в Куала-Лумпуре 20 – 23 апреля.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и Telegram

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, мнение, авторы, колумнисты, военная техника