Логово зверя: почему Берлин продержался всего 17 дней

Восемьдесят один год назад, 2 мая 1945-го, пала столица Третьего рейха. Гарнизон Берлина выбросил белый флаг и подписал капитуляцию, не выдержав напора Красной... 02.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-02T13:32+0300

Восемьдесят один год назад, 2 мая 1945-го, пала столица Третьего рейха. Гарнизон Берлина выбросил белый флаг и подписал капитуляцию, не выдержав напора Красной армии, со всех сторон атаковавшей город. Штурм продлился семнадцать дней. Для взятия Берлина Советский Союз сформировал мощную ударную группировку — многочисленную и вооруженную самой современной техникой, закаленную четырьмя годами Великой Отечественной. О событиях тех дней — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Город-крепостьШтурм Берлина советскими войсками стал кульминацией Берлинской наступательной операции 1945-го. Эта битва развивалась поэтапно с 16 апреля по 2 мая, с участием огромных сил СССР против остатков сил вермахта. Красная армия подготовила мощную группировку для финального удара. Ставка Верховного Главнокомандования задействовала три фронта — 1-й Белорусский, 1-й Украинский и 2-й Белорусский, а также Днепровскую военную флотилию и части Войска польского.Общая численность советских войск превышала два миллиона штыков, 6250 танков и САУ, более 40 тысяч орудий и минометов, 7500 самолетов. Им противостояла группировка противника численностью около 200 тысяч человек. Оборона немцев опиралась на разнородные подразделения: 48 пехотных, шесть танковых и девять моторизованных дивизий на Берлинском направлении в целом, но непосредственно в городе — ослабленные полки, фольксштурм (около 40 тысяч ополченцев) и гитлерюгенд. Гарнизон включал солдат 56-го и 18-го моторизованных корпусов, а также французскую дивизию СС "Шарлемань".В распоряжении противника было до трех тысяч орудий и минометов, около 250 танков и штурмовых орудий, плюс гранатометы-панцерфаусты у ополченцев. Авиация — до 3300 самолетов на направлении, но в Берлине она почти не действовала из-за превосходства Красной армии в воздухе.Несмотря на то что немцы сильно уступали советским войскам по численности, оборона города была тщательно продумана и отлично подготовлена. В основе лежала система сильного огня, опорных пунктов и узлов сопротивления. В Берлине создали девять секторов обороны — восемь по окружности и один в центре. Чем ближе к центру, тем оборона становилась плотнее. Особую прочность ей придавали массивные каменные постройки с толстыми стенами. Окна и двери многих зданий заделывали и превращали в амбразуры.Всего в городе было до 400 железобетонных долговременных сооружений — многоэтажных бункеров (до шести этажей) и дотов, оснащенных орудиями (в том числе зенитными) и пулеметами. Улицы перекрывались мощными баррикадами толщиною до четырех метров. Немаловажное значение в немецкой системе обороны имели подземные сооружения, в том числе и метро, которые противник широко использовал для скрытого маневра войск, а также для укрытия их от артиллерийских и бомбовых ударов.Сталинградская тактикаОперация стартовала 16 апреля, в 3:00, с артиллерийского налета и атаки 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Советские войска при свете 140 прожекторов преодолели Одер и Зееловские высоты, прорвав первую полосу обороны немцев, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. К 20 апреля фронты взяли Берлин в кольцо, встретившись с американскими союзниками на Эльбе, а 2-й Белорусский отрезал немцев с севера. За эти дни Красная армия продвинулась на 50-60 километров, уничтожив сотни опорных пунктов с помощью авиации, артиллерии и танков.Непосредственный штурм Берлина начался 22 апреля. В город входили с разных сторон: 8-я гвардейская и 5-я ударная армии Жукова атаковали с востока и северо-запада, 3-я гвардейская танковая армия Конева — с юга, форсировав Тельтов-канал и Хафель. А 25 апреля 6-й гвардейский мехкорпус замкнул кольцо окружения вокруг центра Берлина. Начались жестокие уличные бои в городской застройке столицы Германии.Имея превосходство в людях и технике, Красная армия не могла полностью использовать свои преимущества в городских кварталах. В первую очередь это касалось авиации. Таранная сила любого наступления, танки, оказавшись на узких городских улицах, становились отличной мишенью. Поэтому в уличных боях применяли проверенный еще в Сталинградской битве опыт штурмовых групп: стрелковому взводу или роте передавались два-три танка, самоходное орудие, саперное подразделение, связисты и артиллерия. Действия штурмовых отрядов, как правило, предваряла короткая, но мощная артиллерийская подготовка.К 27 апреля в результате действий глубоко продвинувшихся к центру Берлина армий группировка противника вытянулась узкой полосой с востока на запад — шестнадцать километров в длину и два-три, в некоторых местах пять километров, в ширину. Бои шли и днем, и ночью. Советские солдаты проламывались на танках через дома, выбивая обороняющихся из развалин. К 28 апреля в руках защитников города осталась только его центральная часть, со всех сторон простреливаемая советской артиллерией.Последний рывокВ ночь на 29 апреля действиями передовых подразделений 150-й и 171-й стрелковых дивизий был захвачен мост Мольтке через реку Шпрее. На рассвете 30 апреля штурмом взяли здание Министерства внутренних дел. Путь на Рейхстаг был открыт. Попытка завладеть им с ходу оказалась неудачной — его защищал пятитысячный гарнизон. Вырытый противотанковый ров, заполненный водой, затруднял лобовую атаку. Несмотря на большие потери, все способные атаковать были собраны в сводные батальоны на первой линии для последнего, решающего броска.Вечером 30 апреля через пролом в северо-западной стене Рейхстага, сделанный саперами 171-й дивизии, группа советских бойцов ворвалась в здание. Почти одновременно с центрального входа его штурмовали солдаты 150-й стрелковой дивизии. В 21 час 45 минут военные овладели первым этажом здания и начали пробиваться выше. Потеряв верхние этажи, гитлеровцы укрылись в подвале и продолжали сопротивление. Они рассчитывали вырваться из окружения, отрезав находившихся в Рейхстаге советских солдат от основных сил. Но потерпели неудачу.Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой продолжался еще весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон капитулировал. Вскоре радиостанциями 1-го Белорусского фронта было получено сообщение на русском языке: "Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост". Прибывший в назначенное место немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление.В 6 часов утра 2 мая генерал артиллерии Вейдлинг в сопровождении трех немецких генералов перешел линию фронта и сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, он подписал приказ о капитуляции, который был доведен до немецких частей, оборонявшихся в центре Берлина, посредством громкоговорителей и радиосвязи. Сопротивление в городе резко сошло на нет. Отдельные немецкие части, не пожелавшие сдаваться в плен, пытались прорваться на запад, но большинство рассеялось. Последние остатки были уничтожены либо пленены к 7 мая.С падением Берлина и утратой жизненно важных районов нацистская Германия потеряла возможность организованного сопротивления и вскоре капитулировала. С завершением Берлинской операции создались благоприятные условия для окружения и уничтожения последних крупных группировок немецких войск на территории Австрии и Чехословакии. Но именно 2 мая 1945-го Третьему рейху был нанесен последний, смертельный удар.

