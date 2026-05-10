Sputnik недели: День Победы, назначения в правительстве и первый рейс из Уфы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике и за ее пределами событий с 4 по... 10.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-10T22:00+0300

На уходящей неделе в Абхазию прилетел первый рейс из Уфы, началась реконструкция пункта пропуска "Адлер", президент и первая леди отправились в Москву на празднование Дня Победы 9 Мая, в столице и городах республики отметили 81 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этих и других событиях, читайте в обзоре Sputnik.SputnikНовые лица5 мая в правительстве Абхазии произошли кадровые перестановки. Так вице-премьером стала замминистра просвещения Майя Цыбулевская. Беслан Цвижба возглавил оборонное ведомство. Астамур Гуния назначен министром здравоохранения. Кама Адзинба стала министром соцобеспечения. Сменился и глава Минсельхоза Абхазии. Распоряжением Бадры Гунба министр сельского хозяйства Беслан Джопуа назначен советником главы государства. Новым руководителем ведомства стал Беслан Перцхелия. Алиас Авидзба назначен советником президента Абхазии.Прямиком из Уфы7 мая в Сухумский состоялся первый авиарейс из Уфы в Сухум. Полеты будут регулярно выполняться компанией "Руслайн" на 50-местном Bombardier CRJ100/200 раз в неделю с 6 мая по 15 октября. Из абхазской столицы в башкирскую вылетать будут по средам, а обратно — по четвергам.Предпраздничный футбол8 мая на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся Футбольный матч третьего тура Медиалиги между ФК "Апсны" и 2DROTS.Матч был приурочен к 9 мая. Перед стартовым свистком звезды абхазской эстрады выступили с песнями о войне.Игра получилась тяжелой для ФК "Апсны" – соперник оказался самым титулованным клубом в Медиалиге.За минуту до конца игры, когда уже казалось, что судьба встречи решится в серии пенальти, 2DROTS забил победный гол. По итогам матча ФК "Апсны" спустился на третье место в группе B.День Победы в Сухуме9 мая в столице и районах Абхазии отметили День Победы в Великой Отечественной войне.В Сухуме празднование началось с велопробега "Спасибо деду за Победу".Затем руководство Абхазии, депутаты и общественность возложили цветы у памятника Неизвестному солдату на набережной Диоскуров.Продолжилось празднование 9 мая военным парадом на площади Свободы. В ней приняли участие около 700 служащих Абхазии и России, военная техника и авиация. Завершили парад шествием бессмертного полка. Жители и гости Сухума разных возрастов прошли с портретами своих предков, принимавших участие с сражениях в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на поле боя, и тех, кому удалось вернуться домой.В честь 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей столицы ждал и концерт артистов абхазской эстрады. Со сцены прозвучали песни военных лет – "Блокадный вальс", "Синий платочек", "Баллада о матери", "Тучи в голубом", "Девчата", "День Победы".Визит президента Абхазии в Москву8 мая президент Абхазии и первая леди отправились в Москву на празднование 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.9 мая Бадра Гунба и Ирма Хашиг приняли с другими иностранными лидерами и руководством Российской Федерации приняли участие в параде на Красной площади, затем в торжественной приеме для зарубежных гостей в Кремле.После торжественных мероприятий прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.На встрече Путин подчеркнул, что отношения России и Абхазии развиваются успешно."Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно", — отметил Владимир Путин, добавив, что "еще очень многое нужно сделать".Бадра Гунба поблагодарил Владимира Путина за сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также за помощь и поддержку республике.Расширение границыНа уходящей неделе началась реконструкция пункта пропуска "Адлер". Реконструкция позволит увеличить пропускную способность до 14 тысяч транспортных средств в сутки, что в 9,5 раз больше нынешнего показателя.Количество физических лиц также увеличится до 80,5 тысяч человек, что в 2,5 раза превысит текущий показатель.Чистая столицаНачался прием заявок на конкурс по благоустройству "Чистый город" в Сухуме.Победителей определят в следующих номинациях:В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы частных и государственных предприятий. Победители получат средства на дальнейшее благоустройство территорий, а также призы и подарки.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

