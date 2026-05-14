"Уже на грани": Европа провалила "спасение" Украины

14.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-14T10:23+0300

В первом квартале ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Госстат Украины. Отрицательная динамика впервые с 2022-го. С чем это связано, близка ли экономика страны к рецессии и исправит ли ситуацию кредит ЕС на 90 миллиардов евро, для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.Впервые после 2022-гоНацбанк ухудшил прогноз на этот год: рост ВВП — на 1,3% (до этого ожидали 1,8).Председатель регулятора Андрей Пышный сослался на ослабление экономической активности, атаки на объекты энергетики, холодную зиму, задержки в международном финансировании и конфликт на Ближнем Востоке.Результат 2025-го — 1,8%. В 2024-м было 2,9%, 2023-м — 5,3% (после обвала на 29% в 2022-м).Как поясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл", в 2023-2025-м показатели поддерживали низкая база после 2022-го, бюджетные расходы военного времени, внешняя финансовая помощь, восстановление части торговли и рост оборонного производства.О полноценном восстановлении частного сектора и тогда говорить не приходилось, уточняет она.Кризис, торговля, бюджетВ этом году эффект низкой базы исчерпался.Атаки на энергетические и логистические объекты в условиях холодной зимы привели к перебоям с электроснабжением. Энергетический сектор сократился на 15%, промышленность — на 1,1%.Импорт в первом квартале — 23,4 миллиарда, а экспорт — всего 10,1 миллиарда. Такой товарный дефицит весьма негативно влияет на ВВП.Свой вклад внесла и жесткая монетарная политика: Нацбанк удерживает учетную ставку на высоком уровне — 15%. Кредиты дорогие, бизнес откладывает инвестиции. Плюс резкий рост себестоимости в производстве из-за подорожания топлива и электроэнергии.Наконец, мобилизация и миграция населения вызвали кризис на рынке труда: квалифицированных кадров не хватает.Запоздалая помощьОтчасти все это результат регулярных задержек западного финансирования. В ожидании все новых траншей Киев урезал госрасходы, столь важные в экономике военного времени.К тому же зарубежная помощь в первую очередь направляется на оборону, социальные выплаты и поддержание макрофинансовой стабильности. Промпроизводству это жизнь не облегчает.В приоритете — не допустить финансовый коллапс политического режима. О росте ВВП в условиях продолжающихся боевых действий особо не заботятся. Не стоит списывать со счетов и высокий уровень коррупции в стране, что напрямую сказывается на эффективности государственных расходов, добавляет Веретенникова.Резкое сокращениеНаконец, и денег дают все меньше. С приходом к власти в Вашингтоне новой администрации заметно ослабела помощь из-за океана.За десять месяцев 2025-го американцы потратили на ВСУ полмиллиарда долларов, а годом ранее — 38,7 миллиарда. В проекте бюджета Пентагона на 2026-2027-й для Киева предусмотрели лишь 0,4 миллиарда.В 2025-м финансовом году киевскому режиму перечислили 3,92 миллиарда, а на 2026-й заложили 220 миллионов.Для сравнения: в 2022-2024-м все программы помощи Украине обошлись американским налогоплательщикам в 183,58 миллиарда долларов.Евросоюз, правда, нарастил расходы. За январь-октябрь 2025-го ВСУ направили оружия на 30,2 миллиарда, а в 2024-м — на 17,6.ЕС остается и крупнейшим финансовым донором. Более 28,7 миллиарда — в 2025-м. Значительная часть средств поступила в рамках программы Ukraine Facility.Тем не менее общие суммы сократились. По данным Кильского института мировой экономики, за первые десять месяцев 2025-го Украина получила военной помощи от всех союзников на 32,5 миллиарда евро.Спасательный круг?Очередной кредит ЕС в 90 миллиардов евро для бюджета и военных расходов Киева (в прошлом году они достигли 40% ВВП) вполне способен стать спасательным кругом. Однако ситуацию в экономике не переломит."Кредит лишь ослабляет риск бюджетного кризиса и дефолта. Украинская экономика перешла из режима военной устойчивости в режим истощения. Западная помощь удерживает государственные финансы, но все хуже компенсирует физический износ инфраструктуры и производственного потенциала", — указывает Веретенникова.Из 90 миллиардов в 2026-м дадут половину — этого хватит, чтобы удерживать экономику на плаву.МВФ, Всемирный банк и Национальный банк Украины ждут годового роста ВВП в диапазоне от 1,2 до 2%. Но при условии, что военная и энергетическая ситуация не ухудшится. В противном случае Киев окончательно свалится в рецессию.

