У Запада ни единого шанса: продовольственная "тихая война" началась

26.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-26T13:33+0300

Как показывают прогнозы, бескрайние хлебные поля России, где на золотых колосках мирно греются под солнцем божьи коровки, очень скоро станут еще одним фронтом, на котором нам придется отстаивать свое право на жизнь и благополучие, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.На прошедшем в Сочи Всероссийском зерновом форуме особое внимание специалистов привлекло выступление главы Минсельхоза Оксаны Лут.На фоне всеобщей вакханалии и роста цен, антироссийских санкций, страхового и логистического безумия, растущей конкуренции, пугливости некоторых уважаемых партнеров и вот этого всего Россия не просто держится за рынок зубами и когтями, но еще и умудряется понадкусывать: наша страна обеспечивает около 20 процентов мирового экспорта пшеницы, а всего российское зерно экспортируется более чем в сто стран. Как заявила Лут, "Россия уже стала неотъемлемой частью глобальной продовольственной безопасности", а это уже не про буханки, а про геополитику.В начале этого года на World Grain and Pulses Forum в Дубае глава Минсельхоза упомянула важную вещь: Россия делает ставку не только на гарантию качества и объемов поставок, но и на постепенную трансформацию своей роли "от поставщика сырья к комплексному аграрному партнеру". В себестоимости сельскохозяйственной продукции цена логистики может достигать 40 процентов, то есть в некоторых случаях выгоднее поставлять не физическое зерно, а услугу "управление сельским хозяйством под ключ на месте".Если простыми словами, то мы сначала заходим на рынок с зерном, а потом вместе строим и эксплуатируем порты, дороги, элеваторы, мукомольные и масложировые заводы, туда же подтягиваются переработка и упаковка, то есть точек "снятия маржи" становится больше. Параллельно с этим идет работа в направлении "единого сельскохозяйственного оператора", где в местных условиях и для местных условий решаются вопросы селекции и семеноводства, повышения плодородия почв, защиты растений, автоматизации производства и так далее.На этом фоне российский сельскохозяйственный и технологический экспорт становится серьезным инструментом, влияющим на социальную и политическую стабильность в десятках государств. Последние события на Ближнем Востоке показали миру, насколько важно иметь надежных партнеров, у которых есть все свое — от нефти и газа до удобрений и семян. Результат на табло: помимо наших традиционных партнеров вроде Египта, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Алжира и Марокко, VIP-список начал оперативно пополняться странами Африки к югу от Сахары, а также государствами Южной и Юго-Восточной Азии. Двузначно растут поставки в Нигерию, Эфиопию, Кению, Танзанию, наращивают закупки Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индонезия.Надо понимать, что Африка и Азия одновременно являются регионами с самым быстрым ростом населения и устойчивым дефицитом собственного производства зерна. Например, по прогнозам ООН, население Африки к 2050 году может удвоиться, что делает вопрос импорта продовольствия там мегастратегическим.Ясное дело, что за этот рынок разворачивается жесточайшая "тихая война", где наши противники и конкуренты традиционно делают ставку на вундерваффе. В данном случае речь идет об использовании в сельском хозяйстве искусственного интеллекта (ИИ).Для справки: ожидается, что к 2025-му объем рынка агро-ИИ достигнет 30 миллиардов долларов в год. Эксперты оценивают ситуацию как квантовый скачок: уже сейчас ясно, что ИИ способен резко поднять урожайность существующих земель за счет "точного земледелия" (мониторинг урожая, обнаружение заболеваний, точный посев, интеллектуальное орошение и прогнозирование урожайности).Но главное — это резкое сокращение сроков выведения растений с заданными свойствами. Только представьте: по ряду культур ИИ уже сейчас позволяет сократить выведение новых сортов с традиционных 7-15 (иногда до 20) лет до горизонта порядка одного-трех лет для конкретных признаков, а также резко увеличить "пропускную способность" селекции по числу проверяемых комбинаций. Например, компания Bayer AG в прошлом году заявила, что нацелена создать ИИ-решения, благодаря которым к 2050-му урожайность увеличится на 50 процентов.Падишах и ишак одобряют, но тренд абсолютно очевиден.Еще в 2012 году глава правительства России Михаил Мишустин сделал акцент на том, что "нужны прорывы в семеноводстве и селекции в сельском хозяйстве", и с тех пор эта тема для правительства остается одной из центральных. Например, в рамках национального проекта "Продовольственная безопасность" отечественные научные организации получают материально-техническое оснащение, а в стране создается сеть современных агробиотехнопарков (площадок для проведения исследований в области селекции и внедрения передовых решений в реальное производство, в том числе с использованием ИИ). Уже сейчас уровень обеспеченности российских аграриев нашими семенами достигает 70 процентов, а к 2030 году за счет мер господдержки он вырастет до 75.В новом геномном центре Тимирязевской академии прямо сейчас ведутся работы по ускоренному выведению новых сортов пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, рапса, ячменя, гороха и картофеля, более урожайных и устойчивых к болезням, а также "запрограммированных" для конкретного климата и даже конкретной страны.Вы еще не слышали об умном российском зерне? Тогда мы идем к вам!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Кирилл Стрельников

