https://sputnik-abkhazia.ru/20260526/sorvalos-v-posledniy-moment-kiev-provalil-krupnuyu-operatsiyu-protiv-moskvy-1063268450.html

Сорвалось в последний момент: Киев провалил крупную операцию против Москвы

Сорвалось в последний момент: Киев провалил крупную операцию против Москвы

Sputnik Абхазия

"Нафтогаз" не оставляет попыток заработать на "Газпроме". Используя поддержку цюрихского арбитража, украинская компания хотела получить средства российского... 26.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-26T11:24+0300

2026-05-26T11:24+0300

2026-05-26T12:44+0300

россия

аналитика

нефть

газпром

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037786966_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_e3f6aa19e50c79698892d05bbd06fda4.jpg

"Нафтогаз" не оставляет попыток заработать на "Газпроме". Используя поддержку цюрихского арбитража, украинская компания хотела получить средства российского гиганта в казахстанской юрисдикции. Однако план провалился. О том, что помешало Киеву, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.У нас отмена"Нафтогаз" намерен отсудить у ПАО "Газпром" 1,4 миллиарда долларов за якобы нарушение контрактных обязательств: снижение поставок газа ниже гарантированного объема. О том, что просадка произошла из-за прекращения Киевом приема топлива через ГИС "Сохрановка" и технической невозможности перенаправления объемов через и без того загруженную "Суджу", истец умалчивает.Изучив материалы дела, суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) признал постановление арбитражной инстанции и разрешил его исполнение в стране.Таким образом, истец должен был получить от "Газпрома" порядка 1,135 миллиарда долларов в качестве основной суммы долга и 299,6 миллиона в виде процентов, а также возместить около пяти миллионов евро, потраченных на арбитражное разбирательство.Однако фактического исполнения не будет — решение МФЦА не пропустит государственная судебная система. Об этом заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в интервью казахстанскому изданию Zakon.kz. Он сообщил, что правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана."ПАО "Газпром" не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА", — приводит издание слова Сарсембаева. Он также подчеркнул, что Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих правовой связи с республикой.Юридические тонкостиСуд МФЦА — независимая судебная система, созданная в рамках Международного финансового центра "Астана", которая функционирует на основе принципов английского общего права и привлекает ведущих международных судей. Он действует вне традиционной судебной системы Казахстана.Решение МФЦА в пользу "Нафтогаза" было продиктовано узкой процессуальной логикой: суд не пересматривал спор компаний по существу, а проверял наличие формальных оснований для признания и исполнения арбитражного решения, комментирует старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Анна Суворова. "По Нью-Йоркской конвенции 1958 года отказ в исполнении возможен только по ограниченному перечню оснований, предусмотренных статьей V: например, при недействительности арбитражного соглашения, нарушении права на защиту, выходе арбитров за пределы полномочий или противоречии публичному порядку. Поэтому довод о том, что истец не обеспечил ответчику возможность транзита, сам по себе не является решающим на стадии исполнения: это вопрос существа спора, который должен был оцениваться арбитражем", — уточняет она.Институциональная логика МФЦА и используемая им нормативная база — в частности, статья 45(1) Арбитражного регламента МФЦА — прямо допускает признание и исполнение арбитражных решений независимо от государства их вынесения, соглашается управляющий партнер АБ "Гребельский и партнеры" Александр Гребельский."Пересмотра спора со стороны МФЦА не было, так как арбитражное решение ICC уже прошло проверку и не было отменено", — объясняет он. Так, в марте Швейцарский федеральный суд отклонил ходатайство "Газпрома" об отмене решения международного арбитража в пользу "Нафтогаза".Однако позиция Минюста Казахстана строится на более узком понимании юрисдикции МФЦА. "Согласно статье 13(4) Конституционного закона Казахстана о МФЦА, к юрисдикции суда относятся споры между участниками МФЦА, споры, связанные с деятельностью в МФЦА и регулируемые правом МФЦА, а также споры, переданные в суд МФЦА по соглашению сторон", — говорит Суворова.Что касается Нью-Йоркской конвенции 1958-го, то Казахстан действительно является ее участником, но исполнение иностранных арбитражных решений должно соответствовать процессуальным нормам государства исполнения, подчеркнул Сарсембаев."В нашем случае это Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 503 которого устанавливает, что заявление о принудительном исполнении подается в суд по месту рассмотрения спора, либо по месту нахождения органа юридического лица, либо, если место нахождения неизвестно, по месту нахождения имущества должника. Местонахождение "Газпрома" известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован", — отметил министр.А значит, в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА: суд просто вышел за пределы своей компетенции. Исполнительная власть страны публично объявила решение неисполнимым. Это указывает на то, что решение, вынесенное британским судьей МФЦА Эндрю Спинком, неизбежно станет предметом детального пересмотра, уверен Грабельский.Охота продолжаетсяТаким образом казахстанские активы "Газпрома" пока остаются защищенными, но это не значит, что украинская сторона быстро сдастся. Поскольку арбитражное решение ICC, прошедшее проверку в швейцарских судах, подпадает под режим Нью-Йоркской конвенции 1958-го, "Нафтогаз" вправе обращаться за признанием и исполнением в любой юрисдикции, где у "Газпрома" имеются активы, говорит Грабельский."Тут основная сложность состоит не в получении судебного приказа, а в том, чтобы активы не были выведены или реструктурированы к моменту его исполнения. "Газпром" обладает разветвленной структурой в различных юрисдикциях, что теоретически предоставляет "Нафтогазу" широкие возможности для обращения взыскания. На деле такая структура владения активами ранее позволяла "Газпрому" эффективно минимизировать риск их ареста", — поясняет юрист.Наибольший риск для российской стороны ожидаемо представляют западные юрисдикции, соглашаются эксперты. А самая рациональная стратегия защиты — добиваться отмены или ограничения приказа суда МФЦА, опираясь прежде всего на отсутствие юрисдикционной связи с ним, предварительный и односторонний характер приказа, указывает Суворова.Другой доступный инструмент против "Нафтогаза" — встречные иски. "По вопросам нарушений транзитных обязательств и иных противоправных действий украинской стороны возможно инициировать отдельный арбитраж", — обращает внимание Грабельский. Правда, защитить свои права за пределами российских судов и судов дружественных юрисдикций будет непросто.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260516/oni-obnagleli-rossiya-tikho-delaet-milliardy-v-novoy-zone-interesov-ssha-1063059372.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260514/uzhe-na-grani-evropa-provalila-spasenie-ukrainy-1062980394.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260420/vyleteli-v-trubu-evropa-ugodila-v-lovushku-na-milliardy-evro-1062489998.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, аналитика, нефть, газпром, экономика