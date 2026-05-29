https://sputnik-abkhazia.ru/20260529/atom-tigry-i-novyy-miroporyadok-o-chem-dogovorilis-putin-i-tokaev-v-astane-1063348918.html

Атом, тигры и новый миропорядок: о чем договорились Путин и Токаев в Астане

Атом, тигры и новый миропорядок: о чем договорились Путин и Токаев в Астане

Sputnik Абхазия

Небо над столицей Казахстана в цветах российского флага, торжественная встреча в аэропорту, совместное заявление о семи основах дружбы двух народов и четыре... 29.05.2026, Sputnik Абхазия

2026-05-29T11:23+0300

2026-05-29T11:23+0300

2026-05-29T11:23+0300

казахстан

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/1d/1063348734_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_80548d48852f90f11926d0422fb82146.jpg

Небо над столицей Казахстана в цветах российского флага, торжественная встреча в аэропорту, совместное заявление о семи основах дружбы двух народов и четыре редких хищника, переданных в дар, — так прошли первые дни государственного визита Владимира Путина. По итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым подписаны важные документы. О чем именно договорились — для РИА Новости написала Татьяна Мишина.Триколор над АстанойУтром 28 мая во Дворце независимости, где уже собрались члены делегаций, на экраны вывели прямую трансляцию проезда кортежа российского президента. Панорама с воздуха, наземная съемка — все показывали с яркими спецэффектами. А в небе над городом истребители ВВС Казахстана оставили за собой широкий бело-сине-красный след.Статус государственного визита — наивысший. И президент совершает его в одну и ту же страну лишь раз за срок своих полномочий. Однако Путин тут уже побывал в ноябре 2024-го. Год спустя Москву посетил Токаев. По всей видимости, от протокола отклонились намеренно, чтобы подчеркнуть особую роль Казахстана в Евразии. И повестка переговоров была значительно шире двусторонней."Казахстан дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией, — подчеркнул Токаев, принимая гостей. — Считали и считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом". Взаимодействие двух стран он назвал "святой обязанностью", потому что альтернативы нет.И обратился лично к Путину: "Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства".Большой пакет: от энергетики до здравоохраненияРабочий график был очень плотный. Переговоры, по словам Путина, "прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными". Отношения с Казахстаном вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, а стороны подготовили большой пакет соглашений — "от энергетики и финансов до здравоохранения и образования", отметил президент.Главный политический документ, подписанный в Астане, — совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов. Вот эти основы: общность истории и ее ответственное осмысление в духе дружбы и добрососедства, совместное развитие евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, образовательные обмены и сотрудничество в спорте, наконец, "совместный взгляд в будущее"."Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной основе", — указал Токаев. И добавил, что вечная дружба и взаимное доверие — "не пропагандистский лозунг, а сама суть".Товарооборот между двумя странами совсем скоро преодолеет отметку в 30 миллиардов долларов, уверен Путин. Причем практически все расчеты — в национальных валютах, экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.Стороны утвердили план совместных действий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок до конца 2028-го. От России и Казахстана, пояснил Токаев, во многом зависит транспортная взаимосвязанность всей Евразии. Отдельная тема — Иртыш, разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки находится на финальной стадии.АЭС как создание целой отраслиФлагманский совместный проект — атомная электростанция, которую Россия построит в Казахстане. Одобрены соглашения о параметрах АЭС и финансировании за счет российского государственного экспортного кредита. Стоимость строительства оценивается в 16,4 миллиарда долларов.Проект реализуется при участии "Росатома", выигравшего в июне 2025-го тендер и возглавившего международный консорциум. В августе того же года приступили к изыскательским работам на площадке у озера Балхаш, в районе поселка Улькен — это место оптимально благодаря гидрологическим условиям, инфраструктуре и перспективам сбыта электроэнергии.В то же время "Газпром" бесперебойно поставляет газ в северные регионы страны — так сложилось еще со времен Советского Союза, добавил Путин. Казахстану это выгоднее, чем прокладывать собственные дополнительные энергомаршруты. К проектам гидроэнергетики в республике подключается "РусГидро", налажены взаимные трансграничные поставки электричества.Общее культурное пространствоЕсли энергетика — это про сегодняшний день, то гуманитарный блок — про долгосрочное влияние и формирование общего пространства. "Важно, что в Казахстане широко используется русский язык. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", — сказал Путин. Русскоязычное культурное пространство для двух стран общее. В Алма-Ате сейчас при поддержке Москвы создаются школа и центр для одаренных детей.В этом году пройдет третий Медиафорум Казахстана и России — такие мероприятия, пояснил Токаев, нужны для совместного противодействия дезинформации. Две страны также вместе работают над внедрением искусственного интеллекта, сообщил, в свою очередь, Путин.Не забыли и об околоземном пространстве. "Космодром Байконур на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства. Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сункар" — "Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг", — подвел итог Токаев.Полосатый рейсНо самым необычным сюжетом государственного визита стали четыре полосатых хищника. На этот раз "живая дипломатия" оказалась с клыками. Завершив официальную часть, президенты вместе посмотрели видеопрезентацию о судьбе амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Это первый случай в истории, когда из России в другую страну передают сразу четыре особи.Казахстан еще в 2010-м объявил о планах вернуть большую кошку в свою дикую природу — раньше здесь обитал туранский подвид, вымерший к середине XX века. Генетически туранский и амурский тигры почти не отличаются, разница в окрасе — следствие климатической адаптации. В 2018-м в республике создали природный резерват "Иле-Балхаш" площадью 415 тысяч гектаров. Восьмого мая 2026-го из России сюда перевезли двух взрослых тигров — трехлетних самца и самку — и двух восьмимесячных тигрят. Сейчас животные на карантине: взрослых выпустят в дикую природу через два месяца, котят — спустя год.Токаев поблагодарил Путина за "ценный дар". Российский президент в ответ назвал воссоздание популяции амурского тигра примером успешных совместных проектов в природоохранной сфере.Справедливый миропорядок — безальтернативенНе обошлось и без актуальной международной повестки. Тема украинского урегулирования на встрече президентов поднималась, сказал журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, — правда, "обсуждали достаточно коротко".В совместном заявлении главы государств зафиксировали и более широкую рамку: Россия и Казахстан "убеждены в безальтернативности формирования более справедливого миропорядка". Москва и Астана видят будущее пространством взаимовыгодного развития, где страны выступают равноправными партнерами и союзниками. Особо подчеркнули роль СНГ в обеспечении региональной безопасности в Евразии и важность развития общих рынков ЕАЭС, свободы перемещения капиталов и рабочей силы.Впереди — саммит Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане 29 мая. Там планируют принять важные решения по углублению интеграции. А одна из ключевых тем, по словам Ушакова, — вопрос дальнейшего участия Армении. Премьер-министр Никол Пашинян предупредил, что не поедет на саммит ЕАЭС из-за предвыборной кампании — страну представит вице-премьер Мгер Григорян. При этом, как подчеркивали в Кремле, неверно говорить, что судьба участия Армении в экономическом союзе определится именно 29 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260527/vizit-prezidenta-rossii-v-kazakhstan-vts-i-voennoe-sotrudnichestvo-1063300389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260510/delo-idet-k-zaversheniyu-putin-vse-skazal-1062906877.html

казахстан

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

казахстан, россия, владимир путин, евразийский экономический союз