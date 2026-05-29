Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акультуратә усмҩаԥгатәқәа аҳәынҭқарра аҿиараҿы: аҟаза иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Акурорттә сезон аҽазыҟаҵара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Ажурналистцәа рзы еиҿкааз азыҟаҵарақәа хыркәшоуп: аихшьаалақәа алахәыла иҟынтә
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Экономика контрастов: как Очамчыра балансирует между развитием и трудностями
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Чхәартал азы ацхыраара: амшцәгьа ихнаҵәаз ақыҭаҿы аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
18:04
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Выход к морю": в Сухуме открылась персональная выставка Карины Чолокян
18:34
10 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Чхәартал азы ацхыраара: амшцәгьа ихнаҵәаз ақыҭаҿы аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаауеит
21:04
7 мин
Интервью
"Выход к морю": в Сухуме открылась персональная выставка Карины Чолокян
21:34
10 мин
Радио
Курортный чек-ап: готова ли Гагра к наплыву туристов?
21:44
15 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260529/vystavka-k-85-letiyu-sovinformbyuro-otkrylas-v-nyu-yorke-1063343228.html
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
Sputnik Абхазия
Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта, который пройдет в ряже зарубежных стран как онлайн, так и оффлайн. 29.05.2026, Sputnik Абхазия
2026-05-29T08:30+0300
2026-05-29T08:30+0300
новости
фото
нью-йорк (город)
риа новости
совинформбюро
история
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101947/82/1019478250_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_bf7542b632cf957cfabc264cdcc2e1df.jpg
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.На ней представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане.Авторы снимков - прославленные фотографы и фронтовые фотокорреспонденты Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие.Выставка мультимедийная, посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов.Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". "Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня. Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — отметил заместитель генерального директора медиагруппы Дмитрий Горностаев.Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических экспозиций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/dan-start-xii-mezhdunarodnomu-konkursu-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-v-moskve-1059926403.html
нью-йорк (город)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101947/82/1019478250_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_841682754fad1615dd54244187c7a4fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, фото , нью-йорк (город), риа новости, совинформбюро, история
новости, фото , нью-йорк (город), риа новости, совинформбюро, история

Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

08:30 29.05.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - Sputnik Абхазия, 1920, 29.05.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта, который пройдет в ряже зарубежных стран как онлайн, так и оффлайн.
СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

На ней представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане.
Авторы снимков - прославленные фотографы и фронтовые фотокорреспонденты Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие.
Выставка мультимедийная, посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов.
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

1/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

2/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

3/3
© Sputnik

Кадр с выставки к 85-летию Советского информбюро

Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня".

"Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня. Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — отметил заместитель генерального директора медиагруппы Дмитрий Горностаев.

Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических экспозиций.
Работа Традиционное занятие тайского фотографа Со Пяй Линна. Моя планета, одиночные - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2025
Дан старт XII Международному конкурсу фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
22 декабря 2025, 14:09
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0