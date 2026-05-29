Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке

Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта, который пройдет в ряже зарубежных стран как онлайн, так и оффлайн. 29.05.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.На ней представлены 30 знаковых фотографий из архива РИА Новости, — кадры Сталинградской битвы, Парада Победы 1945 года, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане.Авторы снимков - прославленные фотографы и фронтовые фотокорреспонденты Георгий Зельма, Евгений Халдей, Владимир Гребнев, Михаил Озерский, Игорь Костин и другие.Выставка мультимедийная, посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов.Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". "Для нас важно чтить это наследие. Выставка — не только дань уважения ветеранам фотожурналистики, но и приглашение зрителю увидеть, как традиции правдивого, эмоционального и глубокого репортажа живут и сегодня. Мы гордимся возможностью показать эти кадры мировому сообществу", — отметил заместитель генерального директора медиагруппы Дмитрий Горностаев.Выставка в штаб-квартире ООН – это старт масштабного международного проекта. Начиная с 24 июня – в день юбилея легендарного Советского информбюро – и в последующие дни экспозиция будет развернута в ряде зарубежных стран как в онлайн-формате, так и в виде классических экспозиций.

