https://sputnik-abkhazia.ru/20260607/sputnik-nedeli-forum-v-pitere-povyshennaya-boevaya-gotovnost-i-den-zaschity-detey-1063536870.html

Sputnik недели: форум в Питере, повышенная боевая готовность и День защиты детей

Sputnik недели: форум в Питере, повышенная боевая готовность и День защиты детей

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 1 по 7 июня. 07.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-07T20:30+0300

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О том, как прошел День защиты детей в Абхазии, как ликвидируются последствия стихии в Ткуарчале, какие соглашения подписали ведомства республики на ПМЭФ, а также почему военные силы страны переведены в режим повышенной готовности, читайте в материале Sputnik.SputnikДень защиты детейГлавный детский праздник отметили во всех городах и районах Абхазии 1-4 июня, так как основные программы пришлось перенести из-за погоды. Виновникам торжества организовали концерты, развлечения, вручили подарки и угостили сладостями.Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей республики с этим днем и отметил, что дети — это наше самое ценное сокровище и наше будущее."Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы вы росли в мире, безопасности и счастье. Наш долг — создавать для вас условия для полноценного образования, развития талантов и раскрытия всех возможностей", — говорится в тексте.Президент пожелал юным гражданам Абхазии радости, верных друзей, новых открытий и исполнения мечтаний.Совещание у президентаЛиквидацию последствий паводков в Ткуарчалском районе обсудили в Администрации президента. Стихия обрушилась на восточные районы страны, в Ткуарчалском она затронула 1 500 домовладений.Глава района Герман Качарава доложил президенту, что жители пострадавших от паводков сел уже могут вернуться в свои дома. Дороги расчищены, установлены временные мосты.При этом остро стоит проблема обеспечения жителей города Ткуарчала питьевой водой. Каждый раз, когда проходит ливень, вода становится грязной. Сейчас администрация организовала подвоз воды, но ситуация с водоснабжением нуждается в решении, добавил Качарава.Глава УКС Демир Гамисония сообщил, что 16 аварийных участков в Ткуарчалском районе восстановили после паводков."Мелкие реки уже полностью привели в порядок, остается только Аалдзга, ожидаем полностью спада", — уточнил он.Гамисония добавил, что республиканская трасса пролегает через мост на реке Аалдзга, который был поврежден. Там нужно будет провести серьезные работы. Проект обсудят с экологами, после подготовят план мероприятий.Во время паводков смыло еще два моста, один не подлежит восстановлению, его придется строить заново. Мост обрушился и в Акармаре, ситуацию там сейчас изучают специалисты.Президент Бадра Гунба отметил, что сейчас над ликвидацией последствий паводков работают 38 единиц техники.Экономический форум в Санкт-ПетербургеНа минувшей неделе абхазская делегация во главе с президентом Бадрой Гунба приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.В рамках визита Гунба почтил память уроженцев Абхазии, погибших при защите блокадного Ленинграда. Делегация из республики посетила Пискаревское кладбище, возложила цветы к памятнику "Мать-Родина" и памятной плите, посвященной воинам из Абхазии.Глава государства на полях форума ответил на вопросы РИА Новости. В частности Гунба подчеркнул, что Абхазия придет к тому, что ее признают все страны мира и выразил уверенность, что неполная признанность республики является временным явлением.На полях форума состоялся ряд встреч и подписание соглашений. Например, Кабмин Абхазии и Совет министров Крыма подписали план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 годы.Правительство Абхазии подписало соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью. Документ затрагивает торгово-экономическую, научно-техническую и социально-культурную сферы.Общественная организация "Деловая Россия" и республиканская организация "Деловые люди Абхазии" также заключили соглашение о сотрудничествеПовышенная готовностьСилы и средства Министерства обороны Абхазии приведены в режим повышенной готовности в условиях учащения нарушений воздушного пространства со стороны беспилотников.Приняты дополнительные меры безопасности. Дежурные средства ПВО ведут непрерывный мониторинг неба.Минобороны призвало жителей и гостей Абхазии сохранять спокойствие и бдительность.В преддверии Женевских дискуссийЗамглавы МИД Одиссей Бигвава встретился с сопредседателями Женевских дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ, сообщили в ведомстве.Стороны обсудили повестку 67-го раунда дискуссий, который пройдет 30 июня — 1 июля, в том числе обеспечение надежных гарантий безопасности.Бигвава назвал ключевой целью дискуссий подписание Грузией юридически обязывающего соглашения о неприменении силы.Сельское хозяйство будущегоИспользование дронов и ИИ в сельском хозяйстве обсудили глава Минсельхоза Абхазии Беслан Перцхелия и директор "Россельхозцентра" Роман Ковальский. По словам Ковальского, беспилотные авиационные системы уже широко используются в России, а искусственный интеллект может распознавать болезни, вредителей и сорняки.Все данные вносятся в интерактивную цифровую карту, на которой отображаются локации, масштабы распространения, фазы развития, виды патогенов и вредителей.Перенять опытВопросы сотрудничества обсудили представители Госкомсвязи Абхазии с министром цифрового развития Нижегородской области Александром Синелобовым.Делегация во главе с председателем комитета Роландом Берулава приняла участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.Она изучила опыт нижегородских специалистов для его внедрения в работу программы создания единой системы хранения и защиты государственных информресурсов, баз данных.Гости из Абхазии также посетили Княгининский университет, где обсудила перспективы трудоустройства с абхазскими студентами и возможности сотрудничества с руководством вуза.Инспекция по СухумуМэр Сухума Тимур Агрба провел пешую инспекцию города перед курортным сезоном.Глава администрации столицы вместе с заместителями и руководителями профильных управлений осмотрели часть города от Келасурского моста до Турбазы.По итогам проверки он поручил уложить искусственные неровности на этом участке дороги для предотвращения ДТП. Кроме того, на Кодорском шоссе должны оборудовать новую остановку, благоустроить территорию и нанести разметку.Агрба также поставил задачу заменить ряд опор освещения на центральной трассе.Касаясь готовности к купальному сезону, мэр столицы подчеркнул, все пляжи города должны быть открыты для беспрепятственного посещения.Главный архитектор города Бислан Багателия на уходящей неделе провел выездную инспекцию по столице.В время нее определили застройщиков, которым предписали остановить строительные работы. В отношении нарушителей готовят протоколы об административном правонарушении по факту самовольного строительства, материалы направят в суд, сообщила пресс-служба администрации столицы."Команда Абхазии"Более 2500 заявок подано на второй сезон конкурса "Команда Абхазии".Среди них — госслужащие, врачи, учителя, предприниматели, деятели культуры и спорта.Активнее всего участвует молодежь: 57,6% заявителей — от 18 до 30 лет. Более 42% заявок поступило из районов республики.В конкурсных эссе участники чаще всего поднимают темы развития экономики, туризма, инфраструктуры, поддержки молодежи и семьи, а также образования.Молодежный парламент сформированПодведены итоги выборов в Молодежный парламент. В первый созыв вошли 19 депутатов.Ознакомиться с членами Молодежного парламента можете, пройдя по ссылке.Прием заявок, продлившийся около двух месяцев, завершился 31 января. Всего поступило 63 заявки. Кандидатами могли стать граждане Абхазии 18-30 лет, достигшие успехов в образовании, науке, культуре, спорте или молодежной политике.Новые гости Сухумского аэропортаМеждународный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба принял первый в своей истории Boeing 777 в субботу, 6 июня.Рейс широкофюзеляжного лайнера из Москвы вместимостью до 540 пассажиров выполнила авиакомпания NordWind.По традиции, самолет встретили на взлетно-посадочной полосе водяной аркой.Это судно будет регулярно использоваться на московском маршруте.А в среду, 3 июня в аэропорту приземлился самолет из Минеральных Вод. Полеты выполняются авиакомпанией "РусЛайн", регулярные рейсы будут осуществляться два раза в неделю – в среду и субботу.Приговор и заявлениеСочинский суд заочно приговорил депутата Парламента Абхазии Кана Кварчия к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о разбойном нападении на граждан России в Сухуме 4 июня.Депутат Госдумы Константин Затулин в интервью газете "Взгляд" заявил, что вынесенный российским судом приговор в отношении Кварчия, связан с необходимостью защиты российских граждан и не является попыткой подменить судебную систему Абхазии."Народная сцена — Лабҿаба"Подведены итоги конкурса молодых талантов "Народная сцена — Лабҿаба". Аслан Чачаа стал победителем вокальной части проекта.Он запишет в России собственный сингл, рассказал Sputnik автор и руководитель проекта Теймураз Тания.Тания добавил, что ранее была определена победительница детского конкурса. Натина Кокоскерия станет участницей шоу "Голос. Дети" на Первом канале благодаря содействию продюсерского центра "Интеграция".Победы гимнастокГимнастки из Абхазии завоевали полный комплект медалей на летнем кубке "Энергия таланта" в Сочи.Республику представляли 28 девочек, рассказала Sputnik глава Федерации художественной гимнастики Абхазии, тренер Гунда Кварчия. Они завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.Конный спортЛошади абхазских коневладельцев заняли призовые места на скачках в Краснодаре.Жеребец Коммандер Класс Даура Агухаа занял второе место на дистанции 1600 метров в розыгрыше приза "Большой Летний", а жеребец Апсны Рефлекс Юрия Хагуш — четвертое.Другой жеребец Юрия Хагуш Инкрустатор стал серебряным призером на дистанции 2400 метров на приз Элиты.Кобыла Апсны Мечта коневладельца Саида Сакания пришла второй в скачке на 1600 метров на приз в честь Дня официальных символов Краснодарского края, а Апсны Стихия Астамура Квициния — четвертой.На прошлой неделе также в Абхазии впервые прошел Республиканский турнир по конному спорту среди школьников. В конном футболе и метании копья победила команда из села Лыхны.Второе место заняли наездники из Куланырхуа, третье — из Дурипша.В забеге на 1 200 метров первым пришел самый юный участник соревнований, 11-летний Дамир Ажиба.Лучшим игроком в метании копья признан Владислав Герзмава, лучшим в конном футболе стал Эрик Ермолов.В стрельбе из лука верхом на лошади себя проявила Кира Трапш. Она получила грамоту и спецприз.

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