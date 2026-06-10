https://sputnik-abkhazia.ru/20260610/vtoroy-sezon-v-medialige-kakim-bylo-vystuplenie-apsny-1063572607.html

Второй сезон в Медиалиге: каким было выступление "Апсны"

Второй сезон в Медиалиге: каким было выступление "Апсны"

Sputnik Абхазия

В своем втором сезоне в Медиалиге ФК "Апсны" завершил турнир на стадии 1/8 финала, уступив в напряженной и зрелищной игре с Lit Energy. 10.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-10T12:40+0300

2026-06-10T12:40+0300

2026-06-10T13:03+0300

в абхазии

абхазия

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/08/1062867550_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3295dd7728ab3565aa640e8c2d3cd370.jpg

Бадрак Авидзба, SputnikВыступление ФК "Апсны" в Медиалиге стало важным спортивным событием, которое объединило многих жителей республики. На протяжении всего турнира футболисты показывали характер и желание добиться нужного результата.Любители футбола заполняли трибуны стадиона "Динамо" в домашних матчах Медиалиги, также игроки ощущали поддержку и на выездах в Москве – абхазскую команду поддерживала местная диаспора. По праву болельщики "Апсны" считаются самыми яркими и шумными в Медиалиге. Помимо традиционных "кричалок", флагов и различной символики команды, в их арсенале были национальные инструменты, игра на которых создавала особую атмосферу на матчах.Многим запомнилась и организация матчей, которые проходили в Сухуме, в том числе приземление вертолета на футбольное поле в первой домашней игре ФК "Апсны" с "Амкалом", выход футболистов с портретами участников Великой Отечественной войны в игре "Апсны" с 2DROTS, выступления артистов абхазской эстрады с военными песнями и красочные фейерверки.Результаты командыВсего в седьмом сезоне Медиалиги "Апсны" провела семь матчей – шесть в групповой стадии и один в плей-офф. Команда одержала победу один раз, в остальных играх уступила. Дважды основное время заканчивалось вничью, а в серии буллиталити удачливее оказывались соперники.В своем втором сезоне, команда завершила турнир на стадии 1/8 финала, уступив в напряженной и зрелищной игре с Lit Energy.Групповой этапВ первой игре ФК "Апсны" встречался с "Амкалом", матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме. Сначала встреча складывалась в пользу хозяев – на 59-й и 66-й минутах игры отличился Аксентий Чалигава.Однако команде не удалось удержать преимущество – соперник смог сравнять счет 2 : 2. По правилам Медиалиги, в каждой игре должен определиться победитель, и в случае ничейного результата команды бьют серию буллиталити, в которой победитель получает два очка, а проигравший – одно. В результате, "Апсны" забил четыре раза, "Амкал" – пять.Второй матч абхазская команда проводила в Москве с "Эгриси". Футболисты были полны решимости реабилитироваться за домашнее поражение. Уже на 16-й минуте с передачи Владислава Пантелеева отличился Георгий Дгебуадзе 1 : 0. Еще до конца первого тайма автор голевого паса Пантелеев сам забил гол, на этот раз результативную передачу отдал Аксентий Чалигава. Окончательный счет 3 : 0 установил Адель Рахмани.Следующая игра проходила уже в Сухуме – "Апсны" принимал самый титулованный клуб Медиалиги 2DROTS. И в этой встрече абхазская команда была близка к успеху, однако единственный мяч, забитый соперником, решил исход – "Апсны" уступил со счетом 0 : 1.Четвертый тур между СКА "Ростов" и ФК "Апсны" состоялся на московском стадионе Cosmos Arena. В этой игре абхазская команда не сумела отличиться, соперники при этом дважды забили голы 0 : 2. А вот в следующей встрече между ФК "Апсны" и Fight Nights результат определялся в серии буллиталити. В основное время команды забили по одному голу – за нашу команду отличился Марат Агрба. И на этот раз удача была не на стороне "Апсны", серия завершилась 1 : 3 в пользу Fight Nights.В последней игре в группе "Апсны" играл с "Синдекатом". Все три гола в матче были забиты в первом тайме – дважды забил "Синдекат", абхазская команда ответила одним голом – он на счету у Аделя Рахмани.Таким образом, ФК "Апсны" вышел в 1/8 финала с третьего места с пятью набранными очками.В плей-офф "Апсны" встречался с командой известного блогера Михаила Литвина Lit Energy. Традиционно болельщики заполнили стадион "Динамо" в Сухуме и активно поддерживали футболистов.На протяжении большего времени матча абхазская команда вела в счете 1 : 0 – Владислав Пантелеев забил гол на 43-й минуте. Когда до конца игры оставалось всего несколько минут, Lit Energy взял красный мяч и в одной из атак забил гол в ворота "Апсны". Исходя из того, что гол красным мячом приравнивается к двум, Lit Energy победил со счетом 2 : 1 и вышел в 1/4 финала.Несмотря на то, что "Апсны" не прошла в 1/4 финала Медиалиги, команда подарила болельщикам ощущение единения и надежду на то, что в следующем сезоне абхазские футболисты пройдут по турниру еще дальше.В июле команда возобновит тренировки в преддверии Кубка Медиалиги, который пройдет в конце августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260523/prazdnik-futbola-dva-matcha-medialigi-na-stadione-dinamo-1063218026.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260425/1062600147.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт