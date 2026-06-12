https://sputnik-abkhazia.ru/20260612/na-etom-voyna-ne-zakonchitsya-ssha-vnov-podnyali-stavki-na-blizhnem-vostoke-1063627614.html

"На этом война не закончится". США вновь подняли ставки на Ближнем Востоке

"На этом война не закончится". США вновь подняли ставки на Ближнем Востоке

Sputnik Абхазия

Между Вашингтоном и Тегераном очередное обострение и обмен ударами. Вроде бы двигались к разрешению конфликта, но один эпизод, как часто бывает в таких... 12.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-12T10:27+0300

2026-06-12T10:27+0300

2026-06-12T10:27+0300

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Между Вашингтоном и Тегераном очередное обострение и обмен ударами. Вроде бы двигались к разрешению конфликта, но один эпизод, как часто бывает в таких ситуациях, откатил все назад. О перспективах противостояния для РИА Новости написал Ренат Абдуллин.Новый обмен ударамиВ последние несколько месяцев США и Иран то и дело вступали в фазу условного примирения: СМИ сообщали о кулуарных переговорах, интенсивность боевых действий падала, а Дональд Трамп заводил любимые им разговоры о некой сделке.И слово свое сдержал. "Силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего в целях самообороны", — сообщало в ночь на 11 июня Центральное командование США (CENTCOM).По данным источников авторитетного портала Axios, целями стали комплексы систем ПРО и ПВО, а также центры управления беспилотниками. Операция якобы носила "ограниченный характер": CENTCOM вскоре сообщил о завершении волны атак.В Тегеране агрессию не оставили без ответа, ударив по объектам США в Кувейте и Бахрейне."Авиация и флот КСИР (Корпус стражей исламской революции, ведущая военно-политическая сила страны. — Прим. ред.) провели две волны операций, уничтожив 18 ключевых американских военных целей на авиабазах Аль-Салем, Ахмад-аль-Джабер и Шейх-Иса", — сообщил иранский телеканал Press TV.Кроме того, по заявлениям государственных СМИ исламской республики, войска атаковали несколько боевых кораблей США вблизи Ормузского пролива. В CENTCOM эту информацию опровергли. А вот насчет баз в странах Залива спорить не стали.Нефть и сделка под угрозойИран предупредил, что теперь все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, будут атакованы. Таким образом, ситуация с одной из главных для нефтяных поставок водных артерий (25% мировых перевозок) стала хуже, чем прежде, когда Тегеран хотя бы пропускал танкеры отдельных стран.Впрочем, если Иран лишь предупреждает, то США уже вовсю бьют по гражданским судам. И это придает конфликту более масштабное геополитическое измерение. Например, власти Индии 10 июня заявили, что в результате атаки торгового судна Settebello (шло под флагом Палау) два члена индийской команды пропали без вести.Трамп же продолжает настаивать на том, что американские действия — неизбежное последствие иранской политики.Так, 10 июня глава Белого дома в привычной манере написал: "Они слишком затянули переговоры о сделке, которая могла бы быть прекрасна для них, и теперь им придется заплатить за это!" А вице-президент США Джей Ди Вэнс после инцидента с вертолетом "Апач" отметил: мол, теперь до сделки пройдет несколько месяцев.Пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Бакаи, в свою очередь, обвинил США в том, что они вредят дипломатическому процессу "противоречивыми заявлениями, постоянной сменой позиции, требований и, что хуже всего, нарушениями перемирия". Иными словами, Тегеран-то категорически от переговоров не отказался, но Вашингтон использует любой повод для эскалации.Война продолжитсяТем не менее, как считает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, сделка между США и Ираном в долгосрочной перспективе возможна. И, что примечательно, это в интересах прежде всего Трампа."Да, действительно, сейчас конфликт обострился. Что касается потенциального соглашения, какого-то компромисса между сторонами — в обозримом будущем такого, наверное, предположить нельзя. Но в целом почему американский президент так настойчиво говорил об этой сделке? Для него она станет выходом из тупика, образовавшегося внутри США. А там нарастает антитрамповская тенденция, это совершенно очевидно. Американцы не привыкли к долгим войнам, притом таким бесперспективным. И поэтому, естественно, Трампу нужен какой-то выход, а это — поиск компромисса с Ираном. Который, так скажем, представят внутренней аудитории как победу", — говорит эксперт.Он напоминает: большую роль по-прежнему играет давление Израиля на "старшего партнера". Но параллельно и в Штатах все чаще говорят, что нынешний конфликт — дело не американцев, а еврейского государства. Поэтому сделка Вашингтона и Тегерана еще вполне реальна, но не в ближайшее время.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров отмечает, что уговорить Иран будет непросто."В стране есть два условных лагеря. Первый, возглавляемый президентом Масудом Пезешкианом, мог бы пойти на соглашение, лишь бы уладить конфликт, вывести его из горячей фазы. Потому что есть ощутимые экономические проблемы и прочее. Но реальной властью обладает КСИР, где уверены, что это США должны уступить иранским требованиям, а не наоборот", — объясняет эксперт.Таким образом, заключает Багдасаров, даже если некую сделку и заключат, перемирие может продержаться недолго. И боевые действия, как показали недавние дни, будут периодически вспыхивать.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20260608/soyuznika-ssha-peresadili-v-ekonomklass-chto-nazrevaet-na-blizhnem-vostoke-1063542687.html

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