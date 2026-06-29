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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 29.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-29T18:35+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Во вторник, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня

18:35 29.06.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукПогода в Абхазии
Погода в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Во вторник, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +19°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +20°С, днем +29°С.
Пицунда – ночью +18°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +18°С, днем +28°С.
Новый Афон – ночью +20°С, днем +29°С.
Очамчыра – ночью +17°С, днем +27°С.
Гал – ночью +17°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +14°С, днем +24°С.
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