https://sputnik-abkhazia.ru/20260629/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-iyunya-1064002210.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 июня

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием барического поля повышенного давления. 29.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-29T18:35+0300

2026-06-29T18:35+0300

2026-06-29T18:35+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Во вторник, 30 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки локального характера, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды умеренное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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