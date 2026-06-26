https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/kuda-mogut-privesti-londonskie-intrigi-1063927231.html

Куда могут привести лондонские интриги

Куда могут привести лондонские интриги

Sputnik Абхазия

В новой колонке Алексей Ломия делится взглядом на современную роль Лондона, его позицию в украинском конфликте и причины, по которым британское руководство... 26.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-26T16:54+0300

2026-06-26T16:54+0300

2026-06-26T18:22+0300

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Как-то в 2014 году судьба занесла меня в Лондон. Я там был проездом, и у меня было окно перед вылетом дальше – целых два дня. Не воспользоваться тем, чтобы пройтись по, несомненно, красивому городу, пронизанному древней историей с величественной архитектурой, я, конечно, не смог. Что удивительно, в это же время, в той же гостинице, где я остановился, был мой друг детства. Он тут был чуть ли не завсегдатаем. Я попросил его совершить экскурсию со мной, быть моим гидом. Первый день мы так и сделали. Я получил незабываемые впечатления. На следующий день друг уезжал в другой город. Посоветовал мне обязательно посетить Британский исторический музей. "Воочию увидишь все, что англичане наворовали со всей планеты", – с сарказмом и более крепкими словечками заметил друг. И ведь действительно, в одном месте были собраны неповторимые экспонаты, которые англичане с завидным упорством, на протяжении многих веков со всех уголков цивилизации тащили в Лондон, находились они под одной крышей.Меня хватило часа на три хождения по залам огромного музея. Это действительно впечатлило. Объективности ради надо признать, что некогда Великобритания была могущественной империей, с мощным флотом и армией. До такой степени, что смогли поработить и колонизировать огромные территории и страны, которые были далеко от островного государства. Когда-то они диктовали практически всему миру свои порядки. Тем, кто не воспринимал эти наставления добровольно, условия навязывали через штыки и пушки. И у них это получалось.Но это уже история, времена и порядки изменились. От былого величия Великобритании мало что осталось. Впору переименовать ее в Мелкобританию. Как показали события последних десятилетий, армия у них в упадке, боеспособного флота практически нет, ощущается острая нехватка желающих служить интересам Британии. Все это происходит на фоне рецессирующей экономики, демографического провала, разгула иммигрантов. В результате мы наблюдаем рекордное количество отставок премьер-министров за последние 10 лет. Один сменяет другого, наобещав золотые горы, повышение уровня жизни, неких прорывов в экономике, но воз и ныне там. Все в упадке, и отставки следуют одна за другой.Единственное, в чем новые руководители Великобритании на удивление похожи, так это в русофобстве. Просто какая-то идея фикс у каждого. Навязывают себе, своим гражданам мнение, что источником всех бед являются русские и во всех их проблемах виновата Россия. Скорее всего, это такой изощренный способ отвлечь население от своей беспомощности, переключение общественного мнения в другую сторону. И, конечно же, игра в пользу военно-промышленного комплекса. Откуда наверняка идут знатные откаты в пользу политиков.Специальная военная операция России на Украине уже давно бы завершилась приемлемыми для всех сторон выводами и договоренностями. Но именно Великобритания ревностно старается не допустить мирного исхода. Мы хорошо помним внезапный приезд Джонсона в Киев, который сорвал подписание стамбульского соглашения. Это ведь очень выгодно, когда сами ни на что не способны, руками других продолжать конфликт до тех пор, пока не исчерпается мобилизационный ресурс, "до последнего украинца". А "дрова" для поддержания "жара и пыла" обильно выдаются из бюджета самой Великобритании, но в большей части из щедрых пожертвований европейских налогоплательщиков.Лично меня очень беспокоит, что идет очевидная эскалация конфликта. Поджигатели войны, которые не дают утихнуть боям, должны понимать, что военного поражения России не будет. Просто пусть почитают историю. Но тут есть такое, что не может не обратить на себя внимание. Все мы помним, с чего начиналась помощь Украине от западной клики. Это были каски, бронежилеты, медицинские пакеты, в лучшем случае стрелковое оружие. Потом появились "стингеры", "джавелины". Потом танки и артиллерия. Потом средства ПВО и самолеты. И вот теперь вся Европа переходит на рельсы военной экономики и очень масштабно производит беспилотники и ракеты для украинской армии. Все это приводит к затягиванию конфликта, к жертвам среди мирного населения, к разрушениям. Как правильно заметил один военный аналитик, очень похоже на то, что с подачи британцев, осуществляется своеобразная игра, когда эскалация идет медленно, но очень поступательно.Всем этим мелкобританским интриганам очень рекомендую освежить память и посмотреть интервью Владимира Путина одному информационному агентству. Журналист спросил у лидера Российской Федерации, готов ли он применить ядерное оружие в случае угрозы для России. Путин подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения. "Если кем-то принято решение уничтожить Россию. У нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я, как гражданин России и глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России", – сказал президент. Тут и добавить нечего. Остыньте и уймитесь уже, интриганы из туманного Альбиона! Следующему премьер-министру искренне пожелаю переключиться с русофобии на внутригосударственные проблемы. Попытаться решить ирландский вопрос, упорядочить миграционные процессы, поднять с колен экономику, обуздать инфляцию. Это будет куда полезнее и для Великобритании, и для самого чиновника.

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великобритания, лондон, мнение, авторы, колумнисты