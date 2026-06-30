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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 30.06.2026, Sputnik Абхазия
2026-06-30T18:30+0300
2026-06-30T18:30+0300
2026-06-30T18:30+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. В среду, 1 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. В среду, 1 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +21°С, днем +28°С.
Гагра – ночью +21°С, днем +28°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +28°С.
Гудаута – ночью +20°С, днем +27°С.
Новый Афон – ночью +21°С, днем +28°С.
Очамчыра – ночью +19°С, днем +26°С.
Гал – ночью +19°С, днем +27°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +26°С.