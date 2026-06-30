https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-1-iyulya-1064019960.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в среду будет под влиянием нестабильного барического поля пониженного давления. 30.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-30T18:30+0300

2026-06-30T18:30+0300

2026-06-30T18:30+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/06/08/1063547936_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_972ad4c992cb4c605dadd2a0a5931c2d.jpg

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. В среду, 1 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха – 50-70%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии