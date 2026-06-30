https://sputnik-abkhazia.ru/20260630/rossiyu-zhdet-revolyutsiya-ne-speshite-nas-khoronit-1064014217.html

Россию ждет революция: не спешите нас хоронить

Россию ждет революция: не спешите нас хоронить

Sputnik Абхазия

Западные СМИ в последние дни сменили шарманку, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. 30.06.2026, Sputnik Абхазия

2026-06-30T15:45+0300

2026-06-30T15:45+0300

2026-06-30T15:45+0300

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Западные СМИ в последние дни сменили шарманку, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Четыре года там с усердием идиота крутили один и тот же заунывный мотив. Экономика России рушится, завтра ее ждет полный крах, доллар по двести, страна ест ежей, сейчас еще поднажмем с санкциями — и оголодавшие русские в лохмотьях приползут на поклон и попросят у Запада мир и сникерсы. Ну вы помните, конечно."Ростки протеста" разглядела в России британская The Guardian. “Растущее недовольство" обнаружила у нас французская Le Monde. Американский CNN более поэтичен — там придумали "Весну недовольства".Центр Карнеги* изображает научную объективность: "Общественные настроения в России портятся". Английская желтая пресса жжет напалмом: "В России усиливается антипутинский настрой на фоне дефицита бензина."Особенно умилительно читать эту ерунду про "протесты", учитывая, что на улицах западных мегаполисов разворачиваются в последнее время не протесты, а уже самая натуральная резня. Но с чего вдруг такая слаженная истерика в СМИ? А это наши противники пытаются разыграть свою последнюю карту. Все остальные давно биты.Дело в том, что террористические атаки ВСУ на наши мирные города ни на йоту не изменили положение дел на фронте. Русская армия освободила Константиновку и Богодаровку и продолжила продвигаться к Славянску на фоне бегства украинцев из Краматорска. Вэсэушники продолжили отступать и сдаваться.За удары по нашему тылу Украина получила такую ответочку, которая на порядок превосходит все атаки ВСУ. Уничтожены заправки, горят и взрываются склады, разбомблены мосты и железные дороги.Задача террористов была посеять у нас панику, напугать, заставить кидаться друг на друга. У них ничего не вышло, поэтому в бой пошли западные СМИ. Завыли на разные голоса шакалы информационной войны: ах, смотрите, в России ростки протеста полезли, вон они, давайте их поливать.Однако мы здесь, в России, прекрасно видим, в какой связке работают украинские террористы и западные пропагандисты. Одни бьют по НПЗ, другие тут же слаженно начинают придумывать "протесты из-за дефицита бензина". Специально обученные люди, натренированные на цветных революциях, разносят эту методичку по соцсетям. Скупленные боты ставят лайки. Нам давно уже приелись эти жульнические разводки: "Скучно, девушки".Россияне прекрасно осознают, что наша война давно идет против консолидированного Запада, с его технологиями, инновациями, бешеными деньгами и целой армией террористов на подхвате. Отступать нам некуда. Вестись на подлые провокации не будет никто, дураков у нас нет.Идиотская тема с революцией провалится так же бездарно, как провалилась тема с "деколонизацией" России. Уж сколько миллионов потратили на нее с 2022 года Госдеп США и еврофонды, сколько грантов попилили, сколько форумов провели. Ну и где, как говорится? Развалили Россию? Нет? А почему так?Тему протестов у нас невозможно раскачать, потому что из-за каждого протеста будут торчать уши наших смертельных врагов, мечтающих об интервенции, оккупации и разорении России. Они полностью показали себя в 1990-е, поураганили тут у нас только в путь. Мы потом много лет приходили в себя и восстанавливались после того кошмара.А сегодня наши враги не скрываются совершенно. Ополоумевшие релоканты мечтают вернуться в Россию на "Абрамсах" и всех расстрелять. Вроде бы практичные голландцы уже строят концлагеря для русских военнопленных.Западники и их наймиты хотят, чтобы нас не было — вот и вся их сверхзадача. Не так, так эдак, не мытьем, так катаньем, но стереть Россию с карты мира и убить как можно больше россиян. Протесты, мятежи, восстания нужны им только для этого.Но мы никогда не вернемся в 1991-й, год нашего провала и позора. Сегодня это вещь, одинаково понятная и штурмовику на ЛБС, и фермеру на Дальнем Востоке, и бизнесмену в Нижнем Новгороде, и профессору в Москве.Один раз дадим слабину — и Запад нас разорит, растопчет, физически уничтожит. Тогда "святые девяностые" с нищими стариками у метро и проститутками на обочинах покажутся нам цветочками. Плавали, знаем.Ровно двадцать пять лет назад старейший американский журнал The Atlantic вышел с людоедским заголовком на обложке: "С Россией покончено". Ну и как, получилось? За истекшую четверть века история покончила скорее с Западом.А мы в России намерены процветать и дальше, не спешите нас хоронить и не лезьте к нам с революцией. Лучше устройте ее у себя — давно пора.* Организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260626/kuda-mogut-privesti-londonskie-intrigi-1063927231.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, европа