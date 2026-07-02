Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля

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Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсныҟа иаауа адәыӷбақәа рахь аԥхынтәи аблеҭқәа 90% инацны иҭииуп: ахҳәаа
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ақыҭанхамҩатә дгьылҵакырақәа рыҿиара 2026 шықәса": апрограмма иаҵанакуа еилаҳкаауеит
13:17
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Ажәабжьқәа 13:30
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Омар Беигәаа диижьҭеи иҵит 125 шықәса: Маҳинур Папааԥҳа лыҿцәажәара
13:34
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Аиҿцәажәара
Аԥснытәи аволонтиорцәа рԥышәа еиздырҳаит: еилаҳкаауеит избан
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Внешний рынок и вызовы для абхазского бизнеса: интервью с президентом ТПП
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Культурный обмен и развитие детей: "ЭХО Большого детского фестиваля" в Абхазии
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Аԥсны аиҳабыраҿы иаԥҵахар ауеит аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы акомиссиа: адепутат ицәажәара
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Омар Беигәаа диижьҭеи иҵит 125 шықәса: Маҳинур Папааԥҳа лыҿцәажәара
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Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны аиҳабыраҿы иаԥҵахар ауеит аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы акомиссиа: адепутат ицәажәара
21:05
7 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Омар Беигәаа диижьҭеи иҵит 125 шықәса: Маҳинур Папааԥҳа лыҿцәажәара
21:12
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Аибашьра иалахәыз
Ԥхынгәымзатәи ажәылара, Тамшьтәи адесант: аветеран игәалашәарақәа
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Урыстәылеи Аԥсни КВН аушьҭымҭацәа еиқәшәоит Аҟәа: "Аԥснытәи Нарҭаа" ахаҭарнак ицәажәара
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Слово молодым: как художники признаются в любви к Сухуму?
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Аибашьраан аԥсуа десант Тамшь аӡхыҵра: аветеран игәалашәара
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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 02.07.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля

18:30 02.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркие кадры лета 2024 года
Жаркие кадры лета 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +31°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +30°С.
Гал – ночью +20°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +27°С.
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