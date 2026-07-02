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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 02.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-02T18:30+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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