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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга. 02.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-02T18:30+0300
2026-07-02T18:30+0300
2026-07-02T18:30+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С. Температура морской воды +25°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 июля
Территория черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В пятницу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему жаркая погода с высоким индексом УФИ, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +21°С, днем +30°С.
Гагра – ночью +22°С, днем +31°С.
Пицунда – ночью +21°С, днем +31°С.
Гудаута – ночью +21°С, днем +30°С.
Новый Афон – ночью +22°С, днем +31°С.
Очамчыра – ночью +20°С, днем +30°С.
Гал – ночью +20°С, днем +30°С.
Ткуарчал – ночью +18°С, днем +27°С.